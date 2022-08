Helsingin Verkkosaaressa yksiöiden neliö­vuokra nousee keskimäärin yli 30 euron. Jalasjärvellä Kurikassa hinta jää alle kymmeneen euroon. HS koosti Tilasto­keskuksen tiedoista hakukoneen, joka näyttää vuokrien kehityksen yli tuhannella postinumeroalueella.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat huhti–kesäkuussa koko maassa, osoittavat Tilastokeskuksen elokuun alussa julkaisemat tiedot. Vuokrat nousivat vuoden takaisesta pääkaupunkiseudulla 0,3 prosenttia ja muualla Suomessa yhden prosentin.

Mutta missäpäin Suomea maksetaan keskimäärin pienintä vuokraa? Entä kalleinta?

Kaikki asuntotyypit mukaan lukien halvin keskineliövuokra huhti–kesäkuussa oli Kokemäen postinumeroalueella kolmioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa. Niiden keskivuokra neliöltä oli 7,3 euroa. Esimerkiksi 80 neliön asunnossa tämä tarkoittaa 583 euron kuukausivuokraa.

Seuraavaksi pienin vuokra oli Kemissä Pikku Berliini-Hepolan alueen sekä Harjavallan kolmioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa.

Vertailun vuoksi: koko maassa vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskineliövuokra oli huhti–kesäkuussa 15,8 euroa.

Huoneluvun vähentyessä vuokrien keskineliöhinta nousee. Kalleinta vuokra-asuminen on yksiöissä Helsingin uudella asuinalueella Verkkosaaressa. Edelleen rakentuvan alueen yksiöiden keskineliövuokra oli huhti–kesäkuussa 30,4 euroa eli 30 neliön yksiössä noin 913 euroa. Yksiötä suurempien asuntojen vuokrahinnoista Verkkosaaressa ei ole vielä tilastotietoa.

Myös Helsingin Katajanokan yksiöissä keskineliövuokra ylitti 30 euron rajan.

Vuokrahinnoissa mitattuna Suomen 20 kalleimman asuinalueen joukkoon mahtuu Helsingin ulkopuolelta vain Espoon Niittykumpu. Siellä yksiöiden keskineliövuokra oli 26,7 euroa eli 30 neliön yksiössä 801 euroa. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta vain yhdellä postinumeroalueella neliövuokra nousee yli 20 euron. Tampereen Itä-Amuri-Tammerkoski -alueen yksiöissä keskivuokra oli 20,20 euroa eli 30 neliön asunnossa 606 euroa.

Yksiöissä halvinta keskineliövuokraa maksettiin Jalasjärvellä Kurikassa: 9,9 euron neliövuokralla esimerkiksi 30 neliön yksiön kuukausivuokran hinnaksi tulee 297 euroa.

Tilastokeskuksen tiedot vuokrien keskihinnoista yltävät vuoteen 2015. Suurinta vuokrannousu vuoden 2015 alusta kuluvan vuoden kesään on Tampereen Kalevassa kolmioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa. Niiden keskivuokra on noussut liki 85 prosenttia. Toisessa ääripäässä vuokrakehityksessä on Kouvola, jossa kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen keskineliövuokra on laskenut kymmenisen prosenttia vuodesta 2015.

Alla olevalla hakukoneella voit hakea vuokratietoja yli tuhannelta postinumeroalueelta. Laskuri näyttää myös esimerkkivuokranhinnat eri asuntotyypeille. Kaikilta postinumero­alueilta ei ole kattavia tietoja.