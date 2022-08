Merkittävin sähkön hintaa nostava tekijä on maakaasu, jonka hinta on noussut rajusti sen jälkeen, kun Venäjä ryhtyi vähentämään toimituksiaan Eurooppaan. Keskiviikkona myös tuulivoiman vähäisyys vaikuttaa sähkön hintaan.

Sähkön markkinahinta nousi tiistaina ennätyskorkealle Suomessa. Keskiviikkona ennätyksiä rikotaan myös Suomen ulkopuolella.

Lue lisää: Sähkö maksoi tiistai-iltana poikkeuksellisen paljon – sähkö­yhtiö kehottaa kuluttajia vähentämään sähkön­käyttöään, koska siitä hyötyvät kaikki

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan hintojen ennustetaan kohoavan keskiviikkona huippulukemiin joka puolella Eurooppaa. Ennätykset saattavat mennä rikki Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Pohjoismaissa.

Bloombergin mukaan markkinahintainen sähkö maksaa keskiviikkona eniten Ranskassa. Hinnan ennakoidaan nousevan siellä jopa 646 euroon megawattitunnilta. Tämä tarkoittaisi, että sähkö maksaisi Ranskassa seitsenkertaisesti enemmän kuin vuosi sitten.

Ennätyksiä rikkovasta sähkön hinnasta on muodostunut jokseenkin päivittäinen ilmiö Euroopassa. Merkittävin hintaa nostava tekijä on maakaasun hinnannousu, joka on pitkälti seurausta Venäjän päätöksestä vähentää kaasutoimituksiaan Eurooppaan.

Bloomberg kertoo, että keskiviikolle ennustettavien huippulukemien taustalla vaikuttaa myös tuulivoiman alhainen taso koko Euroopan alueella. Sähköntuotannossa on näin ollen turvauduttava enemmän fossiilisiin polttoaineisiin.