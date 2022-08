EU on asettanut Venäjää vastaan liudan pakotteita, joiden pitäisi rapauttaa maan talous – tällaisia ne ovat

Venäjään kohdistetut tuontirajoitukset ovat osoittautuneet EU:n asettamien pakotteiden heikoimmaksi lenkiksi. Erityisesti pyrkimykset irrottautua venäläisestä energiasta ovat takunneet.

EU on kohdistanut Venäjän hyökkäyksen takia pakotteita yhteensä 1 212 henkilöön ja 108 yhteisöön.

Euroopan unioni on kuluvana vuonna sopinut yhteensä kuudesta pakotepaketista, useista lisäpakotteista ja muista rajoittavista toimista Venäjää vastaan.

Pakotteilla EU pyrkii heikentämään Kremlin kykyä rahoittaa Ukrainan sotaa ja kaventamaan sodasta vastuussa olevan Venäjän poliittisen eliitin taloudellista liikkumavaraa.

EU:n neuvosto hyväksyi ensimmäisen pakotepakettinsa päivää ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sodan alkamispäivänä 24. helmikuuta se kokoontui uudelleen päättääkseen lisäpakotteista ja heti seuraavana päivänä neuvosto sopi jo toisesta pakotepaketista. Viimeisimmästä, kuudennesta pakotepaketistaan neuvosto päätti kesäkuun alussa.

Tämä juttu käy läpi, mitä kaikkea EU on helmikuusta lähtien pakotelistalleen lisännyt.

Henkilö- ja yhteisöpakotteet

EU on asettanut pakotteita useille sadoille Venäjän valtioduuman jäsenille ja maan poliittisissa elimissä toimiville henkilöille. Pakotteet yltävät Moskovan pormestarista Kremlin huipulle asti. Presidentti Vladimir Putinin lisäksi myös hänen tyttärensä ovat pakotteiden kohteena.

Poliittisen eliitin ulkopuolella pakotteet ovat kohdistuneet oligarkkeihin, venäläisen liike-elämän edustajiin, propagandan levittäjiin ja sotilashenkilöstöön.

Viimeisimpänä EU on asettanut pakotteita Venäjää kannattavalle Ukrainan entiselle presidentille Viktor Fedorovitš Janukovitšille ja hänen pojalleen Oleksandr Viktorovitš Janukovitšille.

Yhteisöistä pakotteiden kohteena ovat muun muassa moottoripyöräjengi Yön sudet, rahoituslaitos Sberbank ja useat yritykset, jotka tukevat suoraan tai välillisesti Venäjän asevoimia ja hallitusta.

Kaiken kaikkiaan EU on kohdistanut pakotteita yhteensä 1 212 henkilöön ja 108 yhteisöön.

Käytännössä henkilö- ja yhteisöpakotteissa on kyse varojen jäädyttämisestä ja matkustuksen kieltämisestä joko EU:n alueelle tai sen halki. Vastaavasti EU on kieltänyt jäsenmaidensa kansalaisia ja yrityksiä ohjaamasta varoja Venäjällä vaikuttavien henkilöiden ja yhteisöjen käyttöön.

Lähetyskiellot

EU on kieltänyt Sputnik- ja Russia Today -tiedotusvälineiden sekä kolmen muun Venäjän valtion omistaman tiedotusvälineen lähetystoiminnan Euroopan Unionin alueella.

Lähetyskiellot ovat voimassa siihen asti, kunnes Venäjä lopettaa sotansa Ukrainassa ja tiedotusvälineet lakkaavat suoltamasta disinformaatiota ja manipuloimasta tietoa EU:ta ja sen jäsenmaita vastaan.

Talouspakotteet

EU:n sopimat talouspakotteet Venäjää vastaan ovat laaja-alaisia.

Venäjältä on estetty pääsy tärkeimmille pääomamarkkinoille. Venäläispankeista suurin osa on suljettu kansainvälisen Swift-maksujenvälitys­järjestelmän ulkopuolelle. EU on myös kieltänyt venäläisten valtionyhtiöiden osakkeiden listaamisen omissa kauppa­paikoissaan.

Lisäksi EU on rajoittanut Venäjältä tulevia rahavirtoja siten, etteivät venäläiset voi enää pitää tilejään ja hankkia euromääräisiä arvopapereita EU:n arvopaperi­keskuksissa. Yhtä lailla se on kieltänyt euromääräisten setelien myymisen, toimittamisen, siirtämisen ja viemisen Venäjälle ja venäläisille.

Talouspakotteiden tarkoituksena on rapauttaa Venäjän taloudellista perustaa lisäämällä sen lainakustannuksia ja kiihdyttämällä maan sisäistä inflaatiota.

Tuonti- ja vientirajoitukset

EU:n päättämät Venäjää koskevat tuonti- ja vientirajoitukset ovat periaatteessa osa talous­pakotteiden kokonaisuutta.

EU on rajoittanut vientiä kieltämällä muun muassa huipputason elektroniikan kvantti­tietokoneiden, kehittyneiden puolijohteiden, lentopetrolin ja erilaisten ohjelmistojen viennin Venäjälle.

Lisäksi EU on kieltänyt kivihiilen tuonnin Venäjältä.

Tuontirajoitukset ovat tähän mennessä osoittautuneet EU:n pakotekokonaisuuden heikoimmaksi lenkiksi. Erityisesti EU:n pyrkimykset irrottautua Venäjältä tuotavista fossiilisista polttoaineista ovat takunneet.

Monet Keski- ja Etelä-Euroopan maat ovat yhä varsin riippuvaisia Venäjältä virtaavasta maakaasusta. Talousuutistoimisto Bloomberg selvitti vastikään, että öljyn tuonti Venäjältä Eurooppaan on kasvanut kesän aikana takaisin kevään tasolle. Etenkin Välimeren maat ovat lisänneet venäläisen öljyn kulutustaan rutkasti kesän aikana.

Lue lisää: Venäjä vie eniten öljyä Eurooppaan sitten huhtikuun

EU ei ole varsinaisesti vielä kieltänyt öljyn tuontia Venäjältä. Toukokuussa se kuitenkin päätti osittaisesta tuontikiellosta, jonka on tarkoitus tulla voimaan joulukuussa. Osin tuontikiellon seurauksena venäläistä öljyä viedään nyt Eurooppaan enemmän kuin kertaakaan huhtikuun jälkeen.

Esimerkiksi Yhdysvallat on kieltänyt sekä venäläisen öljyn että maakaasun tuonnin Venäjältä. Energiavienti on Venäjän ylivoimaisesti merkittävin tulolähde.

Venäjän tuontitavaroista EU on onnistunut parhaiten rajoittamaan alkoholin, kalojen, kullan ja korujen, lannoitteiden sekä puu- ja sementtituotteiden tuontia.

Lue lisää: EU väänsi viikkoja venäläisen öljyn tuonti­kiellosta, mutta pakote­paketin järein toimi hivutettiin mukaan kuin huomaamatta

Lue lisää: Miksi EU jätti käyttämättä keinon, joilla Venäjän öljy­tuloihin olisi voitu vaikuttaa välittömästi?

Näin pakotteet ovat vaikuttaneet

Pakotteiden vaikutusta Venäjän talouteen on vielä liian aikaista arvioida.

”Pakotteet vaikuttavat hitaasti. Niiden täytyisi kaikkien olla voimassa, ennen kuin niiden vaikutuksesta voidaan mitään sanoa”, sanoi esimerkiksi Suomen pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko HS:lle viime viikolla.

Heti Venäjän hyökkäyksen jälkeen pakotteet arvioitiin ainakin välittömiltä vaikutuksiltaan liian suuriksi.

Esimerkiksi uutistoimisto Bloombergin maaliskuussa keräämän analyytikko­ennusteen mukaan Venäjän talouden piti supistua tämän vuoden toisella neljänneksellä peräti kymmenen prosenttia. Lopulta talous supistui maalis–kesäkuussa neljä prosenttia vuoden 2021 vastaavaan aikaan verrattuna.

Myös Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on lieventänyt arviotaan sodan ja länsimaiden käynnistämien pakotteiden vaikutuksesta Venäjän talouskasvuun.

IMF:n heinäkuisen ennusteen mukaan Venäjän bruttokansantuote supistuu tänä vuonna kuusi prosenttia. Vielä huhtikuussa se arvioi kansantuotteen kutistuvan 8,5 prosenttia.

IMF tosin jyrkensi arviotaan pakotteiden vaikutuksesta ensi vuoden talouskasvuun, sillä se arvioi talouden supistuvan ensi vuonna 3,5 prosenttia eli 1,2 prosenttiyksikköä huhtikuun ennustetta enemmän.

EU:ssa talous taas kasvaa tämän vuoden ja saattaa jäädä lähelle nollaa ensi vuonna.

”En ole nähnyt minkäänlaista perustetta väitteelle, että pakotteiden kustannus olisi Venäjälle pienempi kuin EU-maille. Venäjä on aivan itse aiheutetussa taloustaantumassa, ja tulee olemaan siellä vielä pitkään”, Solanko sanoi HS:lle viime viikolla.