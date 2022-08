Sähkön raju hinta johtuu muun muassa tuulettomasta säästä.

Pörssisähkö on etenkin torstai-iltana jälleen todella kallista.

Sähkö on jälleen ennätyskallista torstaina. Sähköpörssi Nordpoolin mukaan pörssisähkö maksaa torstaina veroineen keskimäärin yli 62,2 senttiä kilowattitunnilta.

Päivän keskimääräinen tuntihinta on korkein tällä vuosikymmenellä.

Edellinen ennätys oli peräisin tiistailta, jolloin pörssihinta maksoi keskimäärin 61,4 senttiä kilowattitunnilta. Iltakahdeksalta sähkö maksaa torstaina lähes 93 senttiä kilowattitunnilta. Vastaavia hintoja nähtiin myös tiistai-iltana.

Pörssisähkö on maksanut tänä vuonna veroineen keskimäärin 16,1 senttiä kilowattitunnilta. Elokuussa hinta on ollut lähes kaksinkertainen koko vuoden keskiarvoon verrattuna, sillä pörssisähköstä on joutunut elokuussa maksamaan veroineen yli 30 senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisähkö on ollut koko kuluvan viikon todella kallista. Korkean hinnan taustalla on muun muassa tuuleton sää.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin ennusteen mukaan tuulivoimatuotanto putoaa torstaina alimmillaan 129 megawattiin. Keskimäärin tuulivoimalla tuotetaan torstaina sähköä 401 megawattia.

Tuulivoiman täysi tuotanto voisi Suomessa olla noin 4 000 megawattia, mutta tähän päästää harvoin. Elokuussa tuulivoimalla on tuotettu 1 400 megawattia tunnissa.