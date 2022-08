Myös kiinteähintaisten sopimusten haltijoiden tulisi opetella seuraamaan pörssisähkön hintaa, sanoo Motivan asiantuntija. Sähkön kulutuksen jakaminen tasaisemmin pitkin vuorokautta auttaisi koko energiajärjestelmää.

Sähkön hinta on kiivennyt hurjiin korkeuksiin, ja kiinteähintaiset sopimukset alkavat olla muisto vain. Talven tullen sähköstä saattaa olla jopa pulaa.

Siksi nyt olisi viisasta opetella jakamaan sähkön käyttöä niihin hetkiin, kun sähkö on edullista, kertoo Motivan energiatehokkuuteen ja kestävän kehityksen ratkaisuihin kiinteistöissä perehtynyt asiantuntija Päivi Suur-Uski.

”Etenkin jos talvella tulee todella kylmiä hetkiä, niin silloin sähköä ei huippukulutushetkinä välttämättä riitä”, Suur-Uski sanoo.

Huippukulutuksen hetket ovat arkisin aamuissa ja illoissa, kun suurin osa ihmisistä tekee samoja asioita samaan aikaan: valmistaa ruokaa, käy suihkussa, pesee pyykkiä ja astioita.

Kodin suurin sähkösyöppö on usein lattialämmitys. Se kannattaa laittaa pois päältä silloin, kun sille ei ole tarvetta.

Auton lämmitys vie myös paljon sähköä. Kovilla pakkasilla kannattaisi harkita muita liikkumisen tapoja, Suur-Uski sanoo.

”Sähköautojen osalta voisi suoraan sanoa, että lataamisen pitäisi tapahtua vain öisin”, Suur-Uski sanoo.

Sähkösauna on suuri sähkönkuluttaja. Sähköiset löylyt voivat siis tulla kalliiksi, etenkin jos saunaa lämmittää arkisin. Muutenkin sähkönkulutusta kannattaisi ohjata viikonloppuihin.

”Viikonloppuisin on sähköä ihan toisella tavalla saatavilla, kun teollisuus ja julkinen sektori ovat suurilta osin kiinni”, Suur-Uski sanoo.

Pesukoneiden käyttö on täysin mahdollista ajoittaa pois huippuhetkistä, Suur-Uski sanoo. Moderneissa laitteissa on jo ajastimet, jolloin ne voi ajastaa pesemään myöhemmin illalla.

Lue lisää: Normaali sähkö­markkina on murenemassa, ja siksi sähköä saattaa pian olla kaupan vain pörssi­hinnalla

Lue lisää: Sähkö maksoi tiistai-iltana poikkeuksellisen paljon – sähkö­yhtiö kehottaa kuluttajia vähentämään sähkön­käyttöään, koska siitä hyötyvät kaikki

Monilla kuluttajilla on yhä kiinteähintaiset sopimukset voimassa. Heillä ei juuri ole mitään kannustimia säädellä sähkönkäyttöään.

Kuinka siis motivoida kiinteähintaisten sopimusten haltijoita säästämään sähköä, kun se ei vielä konkreettisesti mitenkään heidän tilipusseissaan näy?

Suur-Uskin mukaan kiinteähintaisten sopimusten haltijoiden tulisi ajatella tulevaisuutta. Kiinteähintaiset sopimukset ovat usein määräaikaisia. Kun määräaika umpeutuu, onkin tarjolla enää kallista sähköä.

Tällä hetkellä sähkösopimukset ovat kalliita myös siksi, että järjestelmä ei jousta. Kaikki haluavat käyttää sähköä samaan aikaan, ja kysynnän ja tarjonnan laki hilaa tuolloin sähkön hintaa ylös.

”Sähkön fiksumpi käyttö johtaa edullisempiin sähkösopimuksiin”, Suur-Uski sanoo. ”Helpommalla päästään, jos alamme kaikki opettelemaan näitä asioita jo nyt, ennakolta.”

Suur-Uski suositteleekin kaikkia seuraamaan pörssisähkön hintaa. Kun hinta on korkealla, tarkoittaa se myös sitä, että kulutus on korkealla. Matala hinta tarkoittaa sitä, että sähköä on hyvin saatavilla.

Pörssisähkön hintaa voi seurata esimerkiksi Fingridin sovelluksesta.

Pörssisähkö on ollut viime aikoina poikkeuksellisen kallista. Esimerkiksi elokuussa pörssihintainen sähkö on maksanut veroineen yli 31 senttiä kilowattitunnilta. Viimeisen viikon aikana keskimääräinen hinta on pyörinyt jo yli 40 sentissä.

Vuosi sitten elokuun päivien keskihinta oli veroineen 8,5 senttiä kilowattitunnilta.