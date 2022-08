Idänkaupan hiipuminen ei toistaiseksi näy tuontia Venäjältä harjoittavien suomalaisyritysten liikevaihdossa. Syynä on inflaatio.

Ukrainan sodan sytyttyä suomalaisyritys toisensa jälkeen ilmoitti vetäytyvänsä Venäjältä. Samalla Suomen tavaravienti Venäjälle romahti entisestään. Sen arvo supistui pelkästään maaliskuussa 42 prosenttia.

Suomen tavaratuonnin arvo Venäjältä sen sijaan kasvoi maaliskuussa 62 prosenttia. Tilastokeskuksen keskiviikkona julkaiseman kokeellisen tilaston perusteella Venäjän tuontia harjoittavien suomalaisyritysten liikevaihto on myös kasvanut edelleen huhti-toukokuussa. Liikevaihdon kasvu on tuolloin ollut jopa nopeampaa kuin alkuvuonna.

Tuontiyritysten liikevaihdon kasvu on lisäksi ollut huomattavasti suurempaa kuin tuontia muualta kuin Venäjältä harjoittavien suomalaisyritysten.

Esimerkiksi suomalaisyritykset, joiden liikevaihdosta 10 prosenttia muodostuu Venäjän tuonnista, kasvattivat liikevaihtoaan huhti-toukokuussa 135 prosenttia vuodentakaisesta. Muualta kuin Venäjältä tavaraa tuovien suomalaisyritysten liikevaihto kasvoi tällä aikavälillä vain 11 prosenttia.

Miten suomalaisten tuontiyritysten liikevaihto on idänkaupan olosuhteista huolimatta kehittynyt näin suotuisasti?

Tilastokeskuksen kehittämispäällikön Matti Paavosen mukaan syynä on inflaatio. Venäjältä tuotujen tavaroiden maailmanmarkkinahinta on noussut nopeammin kuin muualta tuotujen tavaroiden.

”Suomalaisyritykset ovat tuoneet Venäjältä lähinnä öljyä ja metalleja. Nämä ovat tuotteita, joiden kysyntä on aika jäykkää. Vaikka niiden hinta nousisi, kysyntä ei juuri laske. Niinpä yritykset ovat voineet myydä tuotteitaan Suomessa korkealla hinnalla ilman, että kysyntä on kärsinyt. Tämä näkyy nyt niiden liikevaihdon kasvuna.”

Tilastokeskuksen kokeellisista tilastoista käy ilmi, että Venäjän-tuontia harjoittaneiden yritysten liikevaihto on kasvanut jo viime vuoden syksystä asti. Suunnilleen samoihin aikoihin myös fossiilisten polttoaineiden hinnat alkoivat nousta ja inflaatio kiihtyä.

Liikevaihdon kasvu on keväällä ollut kovinta yrityksissä, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa on tavaratuontia Venäjältä. Tilastokeskuksen tietojen perusteella tällaisia yrityksiä on kuitenkin Suomessa vain muutama sata ja ne ovat kooltaan enimmäkseen pieniä.

Paavonen toteaa, että yritysten tilanteessa on kesän aikana voinut tapahtua muutoksia.

”Kiinnostavaa on nähdä, miten yritykset onnistuvat paikkaamaan liikevaihtonsa laskua, kun ne lopettavat tuontinsa Venäjältä.”