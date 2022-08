Ähtärin eläinpuisto aloittaa muutos­neuvottelut – Toimitus­johtaja: ”Tarkoituksena on varautua tulevaan”

Talousvaikeudet ovat vaivanneet pandoistaan tunnettua Ähtärin eläinpuistoa jo useamman vuoden ajan. Eläinpuiston toimitusjohtajan Arja Väliahon mukaan sähkön hinnan nousu on yksi syy muutosneuvotteluiden käynnistämiselle.

Ähtärin eläinpuistossa on vuodesta 2018 asti pidetty kahta pandakarhua, Pyryä ja Lumia.

Ähtärin eläinpuisto aloittaa muutosneuvottelut. Neuvottelut käynnistyvät ensi viikon maanantaina.

Muutosneuvottelut ovat vuoden alussa käyttöön otettu uusi nimitys yt-neuvotteluille. Neuvotteluilla pyritään lähtökohtaisesti parantamaan yritystoiminnan kannattavuutta.

Ähtärin eläinpuiston toimitusjohtaja Arja Väliaho sanoo, ettei muutosneuvotteluille ole yhtä yksittäistä syytä. Yhtenä syynä hän kuitenkin mainitsee sähkön hinnan nousun, josta isoja kiinteistöjä hallinnoivalle eläinpuistolle aiheutuu nyt paljon lisäkuluja.

”Sähkön hinta on nousussa, samoin ruoan. Ähtärin eläinpuisto yhtiöihin kuuluva Hotelli Mesikämmen tarjoaa myös hotelli- ja ravintolapalveluita, joihin yleisen kustannustason kohoaminen vaikuttaa. Tarkoituksena on varautua tulevaan”, Väliaho kertoo.

Ähtärin eläinpuisto on käynyt muutosneuvotteluita aiempinakin syksyinä. Väliahon mukaan neuvottelujen ajankohdan yksi syy on kesäsesongin päättyminen.

”Eläinpuistoyhtiöiden tilannetta on tarkasteleva aina sesonkien jälkeen.”

Taloudelliset vaikeudet ovat vaivanneet Ähtärin eläinpuistoa jo pidemmän aikaa.

Vuonna 2019 eläinpuiston taustalla olevien kolmen yhtiön arvioitu tappio oli noin miljoona euroa. Eläinpuisto selitti tappiota kävijämäärien yllättävällä laskulla.

Myös kaksi edellistä koronavuotta olivat eläinpuistolle hankalia. Kävijämäärät eivät kasvaneet merkittävästi, vaikka kotimaanmatkailu lisääntyikin korona-aikana.

Eläinpuistoyhtiöille on kertynyt eri tilikausilta tappioita kaikkiaan noin neljä miljoonaa euroa. Yhtiöiden oma pääoma on miinuksella, ja velkaa niillä on yli 10 miljoonaa euroa.

Helsingin Sanomat käsitteli muun muassa Ähtärin eläinpuiston tilannetta laajemmin heinäkuussa julkaistussa jutussa.

Ähtärin eläinpuiston taloutta rasittavat osaltaan Kiinalta vuokratut pandat. Yksin jo pandojen syömä bambu maksaa eläintarhalle yli 200 000 euroa vuodessa.

Tästä syystä pandojen palauttaminen Kiinaan on ollut useamman kerran esillä.

Toimitusjohtaja Väliaho kuitenkin sanoo, ettei muutosneuvotteluita käydä pandojen takia. Hän lisää, ettei käynnissä myöskään ole erillisiä neuvotteluja pandoihin liittyen. Ähtärin eläinpuisto odottaa siis edelleen, että naaraspanda Lumille syntyisi pentu, jonka nojalla pandat voisivat jäädä Suomeen.

”Me ennakoimme nyt tulevaa. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on pitää eläinpuistoyhtiöt terveinä”, Väliaho sanoo.

Ähtärin eläinpuiston muutosneuvottelut jatkuvat vuoden loppuun asti. Väliahon mukaan muutosneuvottelujen sisällöstä ei ole enempää kerrottavaa.

”Kahden seuraavan viikon aikana keskustelemme henkilökunnan kanssa tarkemmin neuvotteluiden sisällöstä.”