Nordean arvion mukaan Norjan öljy- ja maakaasuviennin tulot ovat ensi vuonna jo yli 300 miljardia euroa.

Norjan öljy- ja kaasuvienti on kasvanut merkittävästi tänä vuonna. Viime vuonna vienti oli noin 86 miljardia euroa. Vienti on lähes kolminkertaistumassa tänä vuonna.

Sähkön viennin rajoittamista suunnitteleva Norja ansaitsee todennäköisesti tänä vuonna öljy- ja maakaasuviennillä yli 200 miljardia euroa.

Asia selviää Nordean raportista.

Heinäkuun loppuun mennessä Norja on vienyt tänä vuonna öljyä ja kaasua lähes 95 miljardin euron edestä.

”Vuotta on vielä viisi kuukautta jäljellä. Kun otetaan huomioon Euroopan energiamarkkinan äärimmäiset olosuhteet erityisesti maakaasun osalta, arvioimme, että Norjan energiavienti tulee yltämään tänä vuonna 2200 miljardiin Norjan kruunuun”, raportissa kirjoitetaan.

Euroissa summa vastaa noin 229 miljardia. Ensi vuonna viennin arvo kiihtyy Nordean arvion mukaan yli 300 miljardiin euroon. Vuonna 2024 Norja vie öljyä ja kaasua Nordean arvion mukaan suurin piirtein saman verran kuin tänä vuonna.

Nordean laskelma perustuu energian futuurihintojen kehitykseen ja arvioon Norjan öljy- ja kaasutuotannosta.

Nordean arvion mukaan energiavienti kasvattaa huomattavasti myös Norjan hallituksen kassaa.

Hallitus on keräämässä öljy- ja kaasuviennistä tänä vuonna arviolta 156 miljardia euroa. Norjan hallituksen aiemmin esittämän oman arvion mukaan tulot jäisivät tänä vuonna noin 100 miljardiin. Ensi vuonna tulot kipuavat Nordean mukaan lähes 198 miljardiin euroon.

Valtion tulot pitävät sisällään sekä yksityisten energiayhtiöiden maksamat verot sekä valtionyhtiöiden omat energiatulot.

Samalla kun Norjan öljy- ja maakaasutulot paisuvat, maan hallitus suunnittelee sähkön viennin rajoittamista.

Norjan hallitus ilmoitti elokuun alkupuolella aikovansa vähentää sähkön siirtokapasiteettia naapurimaihin huoltovarmuuden nimissä. Vesialtaat Norjassa ovat poikkeuksellisen tyhjät, mikä on nostanut sähkön hintaa ja lisännyt vaatimuksia sähkön viennin rajoittamiseksi.

Norjan energiaministeri Terje Aasland ehdotti, että sähkön vientiä rajoitettaisiin tilanteissa, joissa altaat ovat poikkeuksellisen tyhjät.

Jos Norja todella päättäisi rajoittaa sähkönvientiä, sillä olisi suuria vaikutuksia Suomeen. Pohjoismaat muodostavat yhteisen sähkömarkkinan, joilla Norjan vesivoimalla on keskeinen rooli. Normaalina vuonna puolet Pohjoismaiden sähköstä on vesivoimaa, joka on tuulivoiman ohella myös halvinta tuotantoa.

Riskinä siis on, että Norjan päätös nostaisi Suomen ennätyslukemissa liikkuvaa sähkön hintaa entisestään.

Lopullista päästöstä asiasta ei ole tehty.