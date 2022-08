Historiallisen lain vuoksi Kalifornian osavaltio saa säännellä päästöjään liittovaltiotasoa tiukemmin. Monien osavaltioiden odotetaan seuraavan Kalifornian esimerkkiä polttomoottoriautojen myynnin rajoittamisessa.

Yhdysvaltojen väkirikkain ja taloudellisesti suurin osavaltio Kalifornia on kieltämässä uusien polttomoottoriautojen myynnin vuoteen 2035 mennessä. Asiasta uutisoivat muun muassa The New York Times, The Washington Post ja CNN.

Päätös olisi todella merkittävä ja nopeuttaisi sähköautoihin siirtymistä merkittävästi Yhdysvalloissa sekä maailmanlaajuisesti.

Kalifornian ilman laadusta vastaava lautakunta (California Air Resources Board eli CARB) äänestää esityksestä torstaina. Eräs lautakunnan jäsen sanoi CNN:lle, että esitys menee läpi ”99.9 prosentin” varmuudella.

Kalifornian talous on valtava. Sen BKT on noin 3,4 biljoonaa dollaria, mikä tekee siitä ylivoimaisesti suurimman osakansallisen talouden Yhdysvalloissa ja koko maailmassa. Jos Kalifornia olisi itsenäinen valtio, olisi se maailman viidenneksi suurin talous.

Tämän lisäksi ajokulttuuristaan tunnettu Kalifornia on Yhdysvaltojen suurin automarkkina, minkä vuoksi sen päätökset vaikuttavat merkittävästi koko maan autoteollisuuteen. Tällä hetkellä vain noin 16 prosenttia Kaliforniassa myytävistä autoista ovat sähköisiä.

Kaliforniaa koskee myös 1970-luvulla säädetyt erikoislait, jotka sallivat sen sääntelevän päästöjä tiukemmin kuin Yhdysvaltojen liittovaltio. Laki mahdollistaa myös muiden osavaltioiden asettamaan halutessaan yhtä tiukkaa päästösääntelyä kuin Kalifornia.

Historiallisesti monet muut osavaltiot ovat seuranneet Kalifornian esimerkkiä liikennepäästöihin liittyvässä säännöstelyssä. 16 muun osavaltion odotetaankin nyt seuraavan Kaliforniaa samankaltaisella sääntelyllä. Jos niin tapahtuisi, yltäisivät polttomoottoriautojen myynnin rajoitukset lähes kolmanteen Yhdysvaltojen automarkkinoista.

Liikenne on Yhdysvaltojen suurin päästöjen lähde. Esitetty sääntely voisi puolittaa Kalifornian päästöt vuoteen 2040 mennessä.

Liikenne jumitti San Fransiscossa 24. elokuuta.

Lautakunnan esittämä sääntely velvoittaa, että jokainen Kaliforniassa vuodesta 2035 lähtien myyty auto ei tuota lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä. Tämän lisäksi siihen kuuluu välitavoitteita. 35 prosenttia uusista autoista on oltava päästöttömiä vuodesta 2026 lähtien ja 68 prosenttia vuodesta 2030 lähtien.

Sääntely ei koske käytettyjen polttomoottoriautojen myyntiä.

Autonvalmistajia voidaan sakottaa jopa 20 000 dollarin edestä jokaisesta valmistetusta autosta, joka ei vastaa sääntelyä.

Lautakunnan hyväksynnän jälkeen esitys on vielä hyväksyttävä Yhdysvaltain ympäristönsuojelu­virastossa. Liittovaltiotasolta on kuulunut vihjeitä, että se todennäköisesti hyväksytään.

Näin tiukka polttomoottoriautojen sääntely on poikkeuksellista myös maailmanlaajuisella tasolla. Lukuisat valtiot, kuten Kanada, Britannia, Ranska ja Espanja, ovat asettaneet tavoitteita polttomoottoriautojen vähentämiselle vuosina 2030–2040, mutta mikään niistä ei ole säätänyt konkreettisia rajoituksia.

Eräs CARB:n jäsen kertoi CNN:lle, että esitys on saanut yllättävän vähän vastustusta autonvalmistajilta. Tämä kertoo, että myös valmistajat ovat valmiita siirtymään kohti sähköautoja.

Useat autoyritykset, kuten Ford ja General Motors ovat jo ilmoittaneet panostavansa sähköautoihin merkittävästi. Toisaalta merkittävä autonvalmistajien keskusliitto on varoittanut, että Kalifornian sääntelyn asettamat tavoitteet ovat ”äärimmäisen vaikea” saavuttaa.

Sähköautoihin siirtymistä on myös arvosteltu Yhdysvalloissa. Kriitikoiden mukaan sähköautot ovat edelleen huomattavasti kalliimpia kuin polttomoottoriautot, minkä lisäksi nopea siirtymä voisi rasittaa sähköverkkoja liikaa.

Tämän lisäksi republikaanien hallitsemat osavaltiot vastustavat sähköautoihin siirtymistä. 17 republikaanioikeuskansleria on haastanut Kalifornian osavaltion oikeuteen.

Heidän näkökulmastaan ei ole reilua, että Kalifornia saa säännellä talouttaan tiukemmin kuin muut osavaltiot. Perinteisesti republikaanit kannattavat osavaltioiden itsemääräämisoikeutta.

Teslan sähköauto latauksessa Redondo Beachilla Kaliforniassa 4. tammikuuta vuonna 2021.

Californian esittämä sääntely seuraa Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin tekemiä esityksiä polttomoottoriautojen myynnin rajoittamiseksi, vaikka ne eivät ole olleet yhtä merkittäviä.

Viime vuonna Biden allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, jossa kehotetaan, että Yhdysvaltain hallitus tavoittelee sähköautojen kattavan puolet myydyistä autoista vuoteen 2030 mennessä. Määräyksellä ei ole laillista sitovuutta.

Bidenin viime viikolla allekirjoittamassa valtavassa 370 miljardin dollarin ilmasto­paketissa on myös autoihin ja liikennepäästöihin liittyviä kohtia, mutta jotkut asiantuntijat arvioivat Kalifornian sääntelyn olevan mahdollisesti tätäkin lainsäädäntöä merkittävämpi sähköautoihin siirtymisessä.