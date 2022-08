Kun määräaikainen sähkösopimus loppuu, kuluttajalla on tällä hetkellä vain huonoja vaihtoehtoja. Toisaalta moni viime vuonna sopimuksen tehnyt on suojassa hurjilta hinnankorotuksilta.

Yhä harvempi yhtiö myy tällä hetkellä muuta kuin pörssisähköä, koska sähkön hinnan ennustaminen on juuri nyt liki mahdotonta.

Sähkön hinnannousu koettelee nyt suomalaisia poikkeuksellisella tavalla – ja osin lähes sattumanvaraisesti. Se, milloin on solminut sopimuksen sähköyhtiön kanssa, voi vaikuttaa sähköenergialaskuun vuositasolla jopa tuhansia euroja. Käytännössä naapurustossa voi olla vierekkäiset asunnot, joissa toinen maksaa sähköstä moninkertaisesti naapuriin verrattuna, vaikka sopimus olisi tehty saman yhtiön kanssa.

Vielä vuosi sitten määräaikaisen sopimuksen sai jopa alle kuuden sentin kilowattituntihintaan. Parhaassa tapauksessa sopimuksissa ei ollut sähkönkäyttöön perustuvan hinnan lisäksi edes päälle laskutettavaa kuukausimaksua. Tällä hetkellä määräaikaisten sopimusten hinnat lähtevät 30 sentistä kilowattitunnilta, ja päälle yhtiöt perivät noin 3–4 euron kuukausimaksun.

24 kuukauden tai jopa 36 kuukauden määräaikaisen sähkösopimuksen vuosi sitten solmineet ovatkin pieniä lottovoittajia. Näitä onnekkaita on suuri määrä, sillä viime vuosina yhä suurempi osa sopimuksista on sidottu nykyistä selvästi halvempaan hintaan.

Toissa vuonna sähkösopimukset olivat vieläkin edullisempia, jopa alle viisi senttiä kilowattitunnilta. Nyt näiden kaksivuotisten sopimusten umpeutuessa kuluttajalla on vain huonoja vaihtoehtoja, ja uuden määräaikaisen sopimuksen solminen väistämättä moninkertaistaa sähkölaskun hinnan.

Toinen vaihtoehto on tehdä sopimus, joka perustuu tunneittain määrittyvään sähkön pörssihintaan. Elokuussa pörssihinta on ollut lähes kaksinkertainen koko vuoden keskiarvoon verrattuna, ja siitä on joutunut maksamaan veroineen keskimäärin yli 30 senttiä kilowattitunnilta. Viime perjantai-iltana hinta käväisi hetkellisesti lähes eurossa kilowattitunnilta, mikä tarkoitti että esimerkiksi puolentoista tunnin saunominen sähkökiukaalla maksoi lähes kahdeksan euroa.

Tulevien talvikuukausien pörssisähkön hintaa voi vain arvailla. Sopimuksesta voi toisaalta irtaantua milloin vain, mutta sen jälkeen kuluttajalla voi olla edessään entistäkin kalliimman määräaikaisen sopimuksen solmiminen.

Kolmas vaihtoehto on toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus, jolloin sähkönhinta tarkistetaan tavallisesti muutaman kuukauden välein. Uusille asiakkaille niitä tarjoaa enää vain kourallinen yhtiöitä, eivätkä hinnat ole juuri määräaikaisia sopimuksia edullisempia. Lisäksi sähköyhtiöt päivittävät sopimusten hintoja nyt tiuhaan. Vanhoille asiakkaille korotukset ovat olleet hurjimmillaan jopa satoja prosentteja.

Tällä viikolla kovista hinnankorotuksista kertoivat ainakin Helen, Tampereen Sähkölaitos ja Turku Energia. Esimerkiksi Turku Energia ei enää tarjoa uusille asiakkaille muita kuin pörssihintaan perustuvia sopimuksia, koska sähkönhintaa on tällä hetkellä lähes mahdoton ennustaa.

”Tulee todella raskas talvi niille, joilla ei ole vanhoja sähkösopimuksia voimassa. Hinnat monikertaistuvat uusissa sähkösopimuksissa”, Turku Energian myyntijohtaja Harri Salo sanoi HS:lle torstaina.

Lue lisää: Isojen kaupunkien sähköyhtiöt nostavat nykyisten asiakkaiden hintoja: Korotukset ovat jopa satoja prosentteja

Alla olevalla laskurilla voit laskea, paljonko nykyisen sähkösopimuksesi päivittäminen uuteen määräaikaiseen sopimukseen voi maksaa.

Laskurissa ei ole huomioitu sopimusten kuukausimaksuja eikä sähkönsiirtomaksua, joka maksetaan sille yhtiölle, jonka verkon alueella kuluttaja asuu. Sähkösiirron hintaan nykyinen energiakriisi ei vaikuta. Laskurissa voit tehdä vertailua sekä esimerkkiasunnoilla että todellisen sähkön vuosikulutuksen mukaan.