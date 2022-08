Vaikeuksissa kamppaillut Elo saavutti eläkevakuuttajien joukossa toiseksi parhaan tuloksen alkuvuonna. Uusi toimitusjohtaja pani uusiki puolet Elon johtoryhmästä.

Työeläkkeiden turvana olevien eläkesäästöjen määrä aleni kokonaisuudessaan yli 12 miljardilla eurolla alkuvuonna. Asia kävi ilmi, kun pienimmätkin työeläkeyhtiöt Elo ja Veritas julkaisivat tammi–kesäkuun tuloksensa loppuviikosta.

Isoimmat eli Keva, Ilmarinen ja Varma kertoivat hoitamiensa eläkevarojen kuulumiset viime viikolla. Näiden yhtiöiden hoitaman eläkevarallisuuden arvo aleni yhteensä yli kymmenen miljardia euroa.

Pudotukseen oli kokonaisuudessaan varaa, sillä työeläkesäästöjen määrää kasvoi yli 30 miljardia euroa vuonna 2021. Suomessa oli eläkevarallisuutta vuodenvaihteessa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Suomen neljänneksi suurin eläkevakuuttaja Elo teki vuoden alkupuoliskolla 4,5 prosentin negatiivisen sijoitustuloksen. Se tarkoittaa, että Elon hoitaman eläkevarallisuuden arvo aleni noin 1,4 miljardia euroa.

Veritaksen sijoitustulos oli 6,7 prosenttia pakkasella, mikä merkitsi eläkesäästöille 296 miljoonan euron arvonalennusta. Pienimmän eläkeyhtiön Veritaksen sijoitustulos asettui joukon huonoimpaan päähän, toiseksi huonoin oli Suomen suurin työeläkeyhtiö Ilmarinen -6,2 prosentilla.

Vaikeuksissa kamppaillut ja välillä Finanssivalvonnan holhoukseen pantu Elo saavutti eläkevakuuttajien joukossa toiseksi parhaan tuloksen alkuvuonna. Vain työeläkeyhtiö Varman 4,3 prosentin negatiivinen tuotto oli sitä parempi.

Lokakuussa aloittanut Elon toimitusjohtaja Carl Petterrsson sanoi tuloksen julkistamistilaisuudessa perjantaina, että Elo vähensi sijoitustensa riskitasoa keväällä.

"Markkinaolosuhteisiin nähden voimme olla tyytyväisiä tulokseen”, Pettersson muotoili.

Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson yhtiön tulosjulkistustilaisuudessa Espoossa perjantaina.

Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo kuvaili riskitason alentamista niin, että Elo vähensi osakkeiden määrä sijoitussalkussaan ja suojautui korkojen nousulta.

Isot osakemyynnit nousivat julkisuuteenkin.

Elon osakesijoituksista vastaava johtaja Niko Syrjänen kommentoi asiaa keväällä Helsingin Sanomille kertomalla, että toimenpiteet ovat ”osa normaalia salkunhoitoa”.

Toimitusjohtaja Carl Pettersson otti esiin sen, että Finanssivalvonnan holhous päättyi ja keskinäinen yhtiö on taas vapaa tekemään päätökset ilman valvojaa.

”Elon asiamiesvalvonta päättyi kesäkuussa. Tehtyjen muutosten myötä olemme yhtiönä entistä toimivampi”, Pettersson uskoo.

Pettersson avasi Helsingin Sanomien haastattelussa viime tammikuussa syitä sille, miksi miljardeja euroja hallinnoiva työeläkeyhtiö ajautui valvojan holhoukseen.

Carl Pettersson kertoi tulosjulkistamistilaisuudessa, mitä Finanssivalvonnan asiamiehen ohjauksesta opittiin.

”Tärkein oppi on selkeyden merkitys, varsinkin kun kyse on monimutkaisesta toiminnasta. Hallinto, päätöksenteko ja raportointi on saatava mahdollisimman selkeiksi, minkä jälkeen kaikilla on samanlainen kokonaiskuva tilanteesta”, Pettersson sanoi.

Uusi toimitusjohtaja mylläsi muun muassa johtoryhmää, josta lähtivät muun muassa riskienvalvonnasta, arvopaperisijoituksista, asiakkuuksista, lakiasiantoiminnoista ja laillisuudesta vastanneet johtajat. Aiempi toimitusjohtaja Satu Huber joutui jättämään yhtiön jo aiemmin keväällä 2021.

Johtoryhmään nousi neljä uutta johtajaa.

”Uusi strategiamme on myös valmistumassa syksyllä ja elokuussa käynnistettyjen muutosneuvotteluiden tavoitteena on tehdä Elosta organisaatio, joka pystyy ketterästi toteuttamaan uuden strategian mukaiset toimenpiteet” , Pettersson visioi.

Yhtiön mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa enimmillään 50 työtehtävän lakkaamiseen.