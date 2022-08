Suomen rajan kupeessa palaa arviolta kymmenen miljoonan euron arvosta Saksaan tarkoitettua maakaasua joka päivä – ”Kaikki on osa peliä”

Venäjä on polttanut Nord Stream -kaasuputkeen kytköksissä olevassa laitoksessa maakaasua kesäkuusta asti.

Venäjän rajan takana on jo viikkojen ajan roihunnut tulilieskoja, jotka näkyvät Suomeen asti. Kuva otettu Virolahdelta kesäkuussa.

Venäjällä Portovajan kompressoriasemalla on palanut maakaasua jo kesäkuun puolesta välistä asti. Kirkkaana palava soihtu näkyy Suomeen asti, sillä Nord Stream -kaasuputkeen kytköksissä oleva asema sijaitsee rajan tuntumassa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi perjantaina, että Portovajassa palaa arviolta kymmenen miljoonan euron edestä maakaasua päivittäin. Se tarkoittaisi, että reilun kahden kuukauden aikana noin 700 miljoonan euroa on palanut taivaan tuuliin.

Suomessa kompressoriaseman soihdutuksesta on uutisoinut elokuun alussa Yle ja MTV.

Kaasun soihdutusta käytetään tyypillisesti lyhytjaksoisesti häiriötilanteessa. Liekki palaa rajan toisella puolella kuitenkin jo kolmatta kuukautta.

Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkysen mukaan asemalla palaa tällä hetkellä samaa kaasua, jonka olisi tarkoitus kulkea Nord Stream -putkea pitkin Saksaan.

Putkea pitkin kulkevan maakaasun määrä väheni merkittävästi heinäkuussa, kun Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom laski putken läpi kulkevat kaasuvirrat 40 prosenttiin normaalista. Tällä hetkellä putkea pitkin kulkee noin 33 miljoonaa kuutiometriä päivässä, joka on noin 20 prosenttia putken kapasiteetista.

Gazprom on selittänyt maakaasun vähentymisen johtuvan teknisistä ongelmista, mutta Saksa pitää siirtoa poliittisena.

Tynkkysen mukaan kyse on ehdottomasti jälkimmäisestä.

”Kyseessä on yksi [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin yrityksistä horjuttaa eurooppalaista pakotepolitiikkaa, mikä on hieman onnistunutkin. Kaikki on osa peliä, jossa yritetään sekoittaa Euroopan yhtenäisyyttä.”

Energiatekniikan professori Esa Vakkilainen LUT-yliopistosta kertoo, että maakaasun tuloa alkulähteeltään on hyvin vaikea säädellä. Kun sitä pusketaan vähemmän Itämeren läpi kulkevaan kaasuputkeen, ylijäämäkaasu täytyy vapauttaa jotenkin.

Soihdutuksessa maakaasu palaa epäpuhtaasti. Sen myötä ilmaan leviää paitsi hiilidioksidipäästöjä, myös metaania ja nokihiukkasia.

Ympäristön kannalta soihdutus lisää kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä, ja laskeutuva noki vähentää napa-alueiden jään ja lumen heijastusvaikutusta. Venäjä on Maailmanpankin mukaan määrässä mitattuna maailman suurin soihduttaja.

Veli-Pekka Tynkkysen mukaan maakaasun polttaminen aivan rajan tuntumassa toimii Venäjän näkökulmasta eräänlaisena näpäytyksenä Euroopalle, vaikka pääsyy onkin luultavasti laitoksen toiminnan ylläpitäminen.

Veli-Pekka Tynkkynen.

”Tavallaan Putin ja Venäjä yrittävät osoittaa, että ’Katsokaa nyt. Kun te ette osta meiltä energiaa, joudumme polttamaan sitä taivaan tuuliin. Tämä on vastoin teidän kaikkea ilmasto- ja energian­säästö­politiikkaanne. Ammutte itseänne vain jalkaan.’”

Energian polttaminen ”turhaan” tukee Tynkkysen mielestä myös Venäjän propagandassa nähtyä tarinaa energian suhteen varakkaasta valtiosta, jossa kukaan ei kärsi kylmyydestä.

Tuskin Venäjä kuitenkaan täysin tahallaan polttaa kaasuaan, Tynkkynen sanoo. Mikäli se olisi mahdollista ohjata ja myydä muualle, niin tehtäisiin.

Toisaalta Venäjä on toimillaan nostanut maakaasun hintaa jo vuoden ajan, mikä kompensoi viennin vähentymisestä johtuvaa taloudellista haittaa: rahaa virtaa saman verran, vaikka Saksaan toimitetaan aiempaa vähemmän kaasua.

Euroopan avaruusjärjestön (ESA) kesäkuussa otetussa satelliittikuvassa näkyy Portovajan kompressoriasema sekä viereinen LNG-asema. Kuvassa näkyy asemalta kohoava oranssi liekki.

LUT-yliopiston Esa Vakkilainen pitää mahdollisena, että Portovajan ylijäämä­maakaasun soihduttaminen voisi johtua myös viereisen LNG-laitoksen ongelmista. Laitoksessa tuotetaan nestemäistä maakaasua, ja sen mahdolliset häiriöt tarkoittaisivat, että laitokseen tulevaa maakaasua ei saadakaan nestemäiseen muotoon.

Vakkilaisen arvion mukaan vastaavien laitosten venttiilit tulevat länsimaista, joten niiden saaminen Venäjälle ei pakotteiden vuoksi tällä hetkellä onnistuisi.

Hän pitää kuitenkin erikoisena, että LNG-laitoksen mahdollinen ongelma olisi jatkunut näin pitkään.

Ja yhtä kaikki LNG-laitos käyttää samaa maakaasua, joka kulkisi myös Nord Streamia pitkin: epävarmaa olisi siis se, kumpaan tarkoitukseen nyt poltettavaksi menevä ylijäämäkaasu on alun perin tarkoitettu.