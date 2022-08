Moderna ei vaadi Pfizerin tai Biontechin rokotteiden poistamista markkinoilta.

Lääketeollisuusyhtiö Moderna haastaa kilpailijansa Pfizerin ja Biontechin oikeuteen väitetystä patenttioikeuksien loukkaamisista koronavirusrokotteen kehityksessä. Asiasta uutisoivat muun muassa The New York Times ja The Washington Post.

”Uskomme, että Pfizer ja Biontech laittomasti kopioivat Modernan keksintöjä ja ovat jatkaneet niiden käyttämistä ilman lupaa”, sanoi Modernan edustaja tiedotteessa.

Oikeuskanteet nostettiin sekä Massachusettsin osavaltiossa Yhdysvalloissa, missä Pfizer toimii, ja Saksassa, missä Biontech toimii.

Kanteet koskevat Modernan vuosina 2010–2016 patentoimia mRNA-teknologioita, jotka olivat keskeisiä koronavirusrokotteiden kehittämisessä.

Moderna on esittänyt kilpailijoidensa loukanneen sen patenttioikeuksia jo aiemmin, mutta on päättänyt olla nostamatta asiasta kanteita niin kauan kuin pandemia jatkuu. Maaliskuussa Moderna sanoi, että se odottaa patenttioikeuksiaan kunnioitettavan niissä tapauksissa, joissa rokotteita ei valmisteta kehitysmaissa.

Myös nyt nostetuissa kanteissa selvennetään, ettei Moderna vaadi Pfizerin tai Biontechin rokotteiden poistamista markkinoilta, sillä rokotteita tarvitaan edelleen pandemianvastaisessa kamppailussa. Moderna ei myöskään vaadi korvauksia ennen maaliskuun 8. päivää tapahtuneista patenttioikeuden loukkauksista.

Sen sijaan Modernan perimmäinen tavoite vaikuttaa olevan jatkossa tärkeän teknologian patenttioikeuden suojelu. mRNA-teknologian arvioidaan olevan merkittävä tekijä tulevien rokotteiden kehittämisessä.