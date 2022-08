Helsingin energiayhtiö Helenin hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaaran mukaan sähkön hinnan mahdollisista alennuksista tulee päättää valtakunnallisella tasolla. Helsingissä voisi käynnistää kolme voimalaa, jos valtio päättäisi subventoida niiden pyörittämistä, hän sanoo.

Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen ei lupaa tukea kallistuvien sähkölaskujen kanssa painiville asiakkailleen.

MTV:n uutiset kertoi viime torstaina, että esimerkiksi Seinäjoen energia myy vain Seinäjoella asuville sähköä halvalla. Myös Kokkolan Energia kaavailee, että se myisi oman alueensa asukkaille sähköä alle markkinahintaan.

Voisiko samalla Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö myydä poikkeustilanteessa sähköä omakustannushintaan Helsingin verkkoalueella asuville?

”Yhtiön hallituksella ei ole lupa tehdä tappiota tuottavia päätöksiä ilman omistajan lupaa”, vastaa Helenin hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara.

Käytännössä Helsingin kaupungin johdon pitäisi tällöin pitää yhtiökokous, jossa päätettäisiin sähkön hinnan alentamisesta.

Soininvaara muistuttaa, että Helenin asiakkaista suurin osa asuu Helsingin ulkopuolella.

”Voiko hinnat määrätä muka asuinpaikan, sukupuolen tai ihonvärin mukaan?” Soininvaara kysyy.

Helen on Helsingin kaupungin omistama yhtiö. Sen hallituksessa istuu kahdeksan henkilöä, joista puolet on poliitikkoja. Vihreitä edustavan Soininvaaran lisäksi Helenin hallituksessa on kokoomuslainen Atte Kaleva, vasemmistoliiton Mai Kivelä ja Sdp:n Tiina Rytky.

HS kertoi viime viikolla, että Helen korottaa toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hintoja keskimäärin 58 prosentilla lokakuun alusta alkaen. Joissain kaupungeissa korotukset ovat Heleniäkin suurempia.

Seinäjoen Energian hinnoittelun Soininvaara arvioi johtuvan siitä, että sillä ei ole asiakkaita muualla.

”Sähkön hinnoittelu ja asiakkaiden valinta asuinpaikan mukaan on aivan kummallista. Luulen, että laitontakin”, Soininvaara sanoo.

”Pohjanmaalla asia voi olla toisin”, Soininvaara kuittaa.

Soininvaaran mielestä sähkön hinnan alentamiseen tarvittaisiin valtakunnallinen päätös.

Se edellyttäisi Soininvaaran mukaan sitä, että valtio päättäisi subventoida sähköyhtiöitä.

Soininvaara muistuttaa, että sähkön hinnan nousussa on lopulta kysymys kysynnän ja tarjonnan tasapainosta.

Helenillä on maakaasusta lämpöä ja sähköä 665 megawattia tuottava kombivoimalaitos Vuosaaressa sekä kivihiililaitokset Salmisaaressa ja Hanasaaressa.

Helen kertoi viime joulukuussa sulkevansa Helsingin Salmisaaren hiilivoimalan viimeistään huhtikuussa 2024. Hanasaari puolestaan siirtyy varakäyttöön lämmityskaudella 2022–2023. Laitos on tarkoitus sulkea ensi huhtikuun alussa. Päätös puolittaa samalla kivihiilen käytön.

Vuosaaren voimala on suljettu, koska maakaasua ei saada. Voimala on tällä hetkellä vuosihuollossa.

Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitokset ovat puolestaan nyt kiinni, koska niitä käytetään vain lämmityskaudella.

Teoriassa ne voisi käynnistää tekemään sähköäkin, mutta se olisi ”hirvittävän kallista”, Soininvaara kertoo.

”Ja samalla ilmastotavoitteet menisivät päin seiniä.”

Valtion 51-prosenttisesti omistama pörssiyhtiö Fortum kertoi viime viikolla käyvänsä neuvotteluja valtion kanssa siitä, että valtio tukisi yhtiötä sen kasvavien vakuusvaatimusten kanssa. Fortum on valtion 51-prosenttisesti omistama pörssiyhtiö.

Soininvaaran mukaan Helen ei tarvitse vastaavia tukia.

”Olemme vakavaraisempia kuin Fortum. Selviämme ilman ulkopuolisen apua”, Soininvaara sanoo.