Laitoksen testikäyttöaikataulua viivästyttänyt automaatiopäivitys saatiin juuri valmiiksi ja 60 prosentin käyttötestit pääsivät alkuun, kun turbiinipuolella ilmeni uusi vika.

Olkiluodon kolmosreaktorin käyttöönottotestit ottivat jälleen takapakkia, kun laitoksen sähköntuotanto katkesi turbiinipuolella ilmenneen vian vuoksi. Olkiluoto 3 irtosi verkosta hiukan ennen kello 12 maanantaina.

”Siellä on ollut jonkinlainen häiriö turbiinipuolella, minkä vuoksi laitosyksikkö irtosi verkosta”, laitoksen omistajan TVO:n viestintäpäällikkö Johanna Aho kertoo.

Aho kertoo, että laitoksen henkilöstö selvittää parhaillaan vian syytä. Tällä hetkellä hän ei pysty arvioimaan, milloin käyttöönottotestit pääsevät jatkumaan.

Käyttöönottotestit etenevät vaiheissa niin, että laitoksen tehoa nostetaan asteittain. TVO kertoi maanantaiaamuna ryhtyvänsä ajamaan laitosta 60 prosentin teholla, mutta uusi vika katkaisi testit lyhyeen.

Tavoitteena on, että syyskuussa laitosta ryhdytään ajamaan 80 prosentin teholla ja täyden tehon testeihin edetään lokakuussa.

Laitoksen säännöllisen sähköntuotannon on määrä alkaa joulukuussa 2022.

Olkiluoto 3:n käyttöönotto on edennyt nikotellen. Toukokuussa laitoksen turbiinista löytyi irto-osia, jotka keskeyttivät koekäytön yli kuukaudeksi. Elokuun alussa TVO kertoi, että turbiinipuolen automaatiojärjestelmiin tehdään päivitys, joka viivästytti testiaikataulua.

Ydinlaitoksen käyttöönottotestejä seurataan Suomessa tarkkaan, sillä laitoksen tuotantoa tarvitaan kipeästi ensi talvena, jolloin tuontisähköä Venäjältä ei ole tarjolla normaaliin tapaan.

Energiamarkkinoita seuraava Aalto-yliopiston taloustieteen laitoksen tutkija Iivo Vehviläinen sanoi HS:lle aiemmin elokuussa, että uuden ydinvoimalan käyttöönotto on aina hankalaa.

Vehviläisen mielestä onkin varauduttava siihen, että käyttöönotto voi edelleen viivästyä.

”Uudet ydinvoimalat ovat monimutkaisia laitoksia ihan kaikkialla. Siinä kestää, että alkuhankaluudet saadaan voitettua”, Vehviläinen sanoi tuolloin.

Olkiluodon kaksi ensimmäistä laitosta ovat tuottaneet sähköä luotettavasti, mikä sinänsä lisää luottamusta myös uusimman reaktorin suhteen.

”Laitostoimittajalla on ollut omat vaikeutensa, mutta Suomessa on yleisesti ajateltu, että TVO on ammattitaitoinen organisaatio”, Vehviläinen sanoo.