Finnairin strategia lensi romukoppaan, kun Venäjän ilmatila sulkeutui. Uusi strategia julkistetaan syksyllä, mutta sopimus Qatar Airwaysin kanssa antaa jo vihjeen tulevasta, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Juha-Pekka Raeste.

Finnair kertoi maanantaina sopineensa Qatar Airwaysin kanssa pitkäaikaisesta strategisesta yhteistyöstä. Sopimuksen mukaan Finnair aloittaa päivittäiset lennot Helsingistä, Kööpenhaminasta ja Tukholmasta Qatar Airwaysin kotikentälle Dohaan.

”Finnair ja Qatar Airways tarkastelevat myös mahdollisuutta aloittaa lennot Dohan ja muun eurooppalaisen kohteen välillä”, lentoyhtiö kertoi.

Finnair lentää sopimuksen mukaan Helsingistä, Tukholmasta ja Kööpenhaminasta seitsemän viikkovuoroa.

Yhtiöt jakavat näiden reittien rahti- ja matkustajakapasiteetin, ja yhteistyötä tukee laaja codeshare-sopimus.

Finnair ja Qatar Airways ovat molemmat lentoyhtiöiden Oneworld-liittouman jäseniä, joten yhteistyö Qatar Airwaysin kanssa on siinä mielessä luonteva valinta.

Qatar Airwaysin pääjohtaja Akbar Al Baker kertoi tiedotteessa, että ”Dohasta on tulossa Oneworld-yhtiöitä yhteen tuova keskus”.

Qatar Airways on täysin Qatarin hallinnon omistama lentoyhtiö. Qatar puolestaan on ollut viimeisten vuosien aikana laajasti esillä lähinnä maan valtavaan siirtotyövoimaan kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksistaan. Tämän lisäksi seksuaalivähemmistöjen asema on Qatarissa heikko ja homoseksuaalisuus on muun muassa kielletty maan laissa.

Finnair taas on Suomen valtion 56 prosenttisesti omistama yhtiö.

Dohan kautta Finnair lennättää asiakkaitaan yli sataan kohteeseen eri puolilla maailmaa.

Ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan Finnairin strategia perustui pitkälle sen Aasian-liikenteeseen.

Venäjän ilmatilan yli lentämällä Finnairilla oli monia kilpailijoitaan lyhyemmät reitit moniin Aasian kohteisiin, ja koneet pystyivät lentämään edestakaisin vuorokauden aikana pitäen näin koneiden ja henkilökunnan käyttöasteet ja tehokkuuden kilpailukykyisenä.

Samalla Aasian-liikenteestä saatiin väkeä Finnairin Euroopan-lennoille, kun aasialaiset matkustajat täyttivät koneita meno- ja tulomatkoilla Helsinkiin.

Tuolta strategialta ja kilpailuedulta putosi pohja, kun lentoliikenne Venäjän yli loppui.

Siksi Finnairin on nyt etsittävä uusia tapoja Aasian ja Tyynenmeren maiden reiteille, ja Afrikkaan, jonne Qatar Airwaysillä on paljon kohteita.

Yksi tapa voisi olla juuri syvä strateginen kumppanuus jonkin Lähi-idässä olevan lentoyhtiön kanssa.

Näiden yhtiöiden kilpailuetuna on se, että ne voivat sijaintinsa lisäksi hyödyntää omia energiavarojaan esimerkiksi myymällä lentoyhtiöilleen edullista polttoainetta.

Finnair on ilmoittanut kertovansa uudesta strategiastaan syksyn aikana.

Onko Finnairin strateginen Qatar Airways -yhteistyö jo merkki siitä, mitä uusi strategia tuo tullessaan?

”Kyllä tämä on yksi askel”, Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist vastaa. ”Se ei ole uusi strategia, mutta yksi niistä askelista, kun Venäjän ilmatila on suljettu.”

Finnairin ja Qatar Airwaysin yhteistyössä yhtiöt ovat tehneet muutaman vuoden mittaisen sopimuksen siitä, että Finnairin koneilla lennetään Finnairin operoimia lentoja. Näillä lennoilla huomattava osa kapasiteetista on varattu Qatarin käyttöön, joka myy ja markkinoi näitä lentoja.

Qatar Airways lentää edelleen Doha-Helsinki-väliä, mutta käytännössä strateginen yhteistyö tarkoittaa sitä, että Finnair ja Qatar yhdistävät reitillä voimansa. Näin odotettavissa on, että Qatar lopettaa omat lentonsa Pohjoismaisiin pääkaupunkeihin, vaikka yhtiö ei ole vielä asiasta tiedottanut.

Näin Finnairin Airbus A-330-koneet koneet saadaan Helsinki-reitillä täyteen sen sijaan, että molemmat kilpailisivat markkinasta puolityhjillä omilla koneillaan.

Vastaava järkeistäminen on todennäköisesti edessä Finnairin operoimilla Tukholma–Doha ja Kööpenhamina–Doha-reiteillä. Ne lennetään Finnairin kalustolla ja lentäjillä. Matkustamohenkilökunta näillä reiteillä hankitaan todennäköisesti muualta, koska Finnairilla ei ole Tukholman Arlandassa eikä Kööpenhaminan Kastrupissa omia tukikohtia.

Lähi-idän lentokenttien merkitys tulee korostumaan kohteissa, jonne ei enää Venäjän ilmatilan sulkeutumisen takia pääse helposti ilman välilaskua.

”Edelleen haluamme, että asiakkaat lentävät Tokioon meidän lennoillamme”, Tallqvist sanoo.

Helsingin ja Tokion välinen suora lento on kuitenkin Venäjän ilmatilan sulkeutumisen takia noin 40 prosenttia entistä pidempi.

Kun aiemmin matka kesti yhdeksän tuntia, nyt matkaan kuluu yli 13 tuntia. Lennon reitti päätetään päivittäin. Tuulen suunnista ja voimakkuuksista riippuen lento tehdään joko Pohjoisnavan kautta tai sitten Baltian maiden yli, Valko-Venäjä ja Ukraina kiertäen kohti etelää.

Helsinki–Bangkok-reitti kiertää Venäjän eteläpuolen kautta. Tuon reitin matkustusaika on noussut noin 15 prosenttia.

Finnair ehti ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua varautua siihen, että Aasian-lennot elpyisivät nopeasti samalla kun pandemia hellittää.

Koneet oli huollettu ja miehistöt valmiina kesäkauden koitoksiin. Sitten Venäjän ilmatila sulkeutui ja Aasian markkina lopahti.

Finnairissa käynnistettiin tuolloin muutosneuvottelut, koska näytti siltä, että 600 työntekijää joudutaan lomauttamaan.

Lomautuksilta kuitenkin vältyttiin, koska Finnair onnistui myymään kapasiteettiaan muille lentoyhtiöille, Tallqvist kertoo.

Tällainen ilmailutermillä ”wet lease” eli koneiden ja miehistön ulosvuokraus voi antaa toisen vihjeen Finnairin ja muidenkin lentoyhtiöiden strategiamuutoksista tulevaisuudessa.

Omaa kone- ja miehistökapasiteettia annetaan kilpailijoiden käyttöön korvausta vastaan.

Näin kapasiteettia pyritään alan sisällä optimoimaan sen sijaan, että kilpailijan ongelmat nähtäisiin omana etuna markkinaosuustaistelussa.

Kuluneen kesän aikana Finnair lensi omilla koneilla ja miehistöllään Lufthansa Groupin Eurowings Discoverilla muutamaan Yhdysvaltain kohteeseen Saksasta, esimerkiksi Münchenista Tampaan.

Lufthansan omistaman Eurowingsin kone nousi 7. heinäkuuta 2022 Hampurin lentokentältä.

Samoin Finnair vastasi osasta British Airwaysin (BA) lentoja Lontoon Heatrow’sta Pisaan ja Faröön.

Tällöin miehistö lentää ensin siirtolennolla esimerkiksi kuudeksi päiväksi Lontooseen, jossa he yöpyvät ennen BA:n lennon operointia.

Menettelyn avulla lentoyhtiöt tyypillisesti paikkaavat omaa kapasiteettivajettaan tai myyvät ylimääräistä kapasiteettiaan pois.

Finnair puolestaan paikkasi ulosmyytyä kapasiteettiaan sillä, että se osti tanskalaiselta DAT-yhtiöltä (aiemmin Danish Air Transport) vastaavasti yhden koneen hoitamaan muun muassa Finnairin Lissabonin reittilentoja.

Tiivistyvä yhteistyö tuo lentoyhtiöille ja koko alalle kaivattua tehokkuutta. Yhteistyön voi ennustaa lisääntyvän. Seuraavan kahden vuoden aikana monen lentoyhtiön strategian ytimenä on se, kuinka säilyä hengissä.