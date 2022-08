Synkät talousnäkemykset vaikuttavat siihen, että kuluttajilla on nyt hyvin vähän aikeita käyttää rahaa kalliisiin hankintoihin. Miesten ja naisten odotuksissa omasta taloustilanteesta on kuitenkin eroja.

Moni kuluttaja pelkää Suomen taloustilanteen heikentyvän ja aikoo lykätä isoja hankintoja, kertoo Tilastokeskuksen maanantaina julkaisema kuluttajien luottamus­indikaattori. Odotus Suomen talouden tilasta vuoden kuluttua on likimain synkin koko mittaushistoriassa vuosina 1995–2022.

Synkät näkemykset vaikuttavat myös siten, että kuluttajilla on nyt hyvin vähän aikeita käyttää rahaa kalliisiin hankintoihin. Vain 11 prosenttia kuluttajista katsoo, että ajan­kohta on otollinen suurille hankinnoille. Osuus on mittaushistorian pienin.

Naisten ja miesten luottamuksessa talouskehitykseen näkemykset kulkevat useimmilla mittareilla enemmän tai vähemmän käsi kädessä. Kun kysytään arvioita omasta taloudellisesta tilanteesta, arviot kuitenkin eroavat toisistaan sukupuolen mukaan erityisesti kolmessa kysymyksessä.

1. Naisten arvio omasta rahatilanteesta on ollut miehiä pessimistisempi käytännössä vuoden 2019 keväästä, johon asti Tilastokeskuksen maanantaina julkaisemat tiedot yltävät. Nyt elokuussa miesten arviot kääntyivät lievästi positiivisempaan suuntaan, naisten jatkoivat laskuaan.

2. Lainanottoaikomukset näyttävät seuraavan arvioita omasta rahatilanteesta. Miehistä 19 prosenttia kertoi elokuussa vähintään harkitsevansa lainanottoa seuraavan vuoden aikana, naisista vastaava osuus oli 13 prosenttia. Miehillä osuus kääntyi edelliskuusta nousuun, naisilla laskuun.

3. Myös asunnon ostamista suunnittelevien osuus kääntyi miesten kohdalla elokuussa nousuun. Naisissa osuus väheni edelleen edelliskuukaudesta.

Tilastokeskuksen luottamusindikaattori perustuu kuukauden välein tehtäviin haastatteluihin. Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Kangassalo sanoo havainneensa, että pääsääntöisesti miehet ovat lähes poikkeuksetta luottavaisempia talouden suhteen kuin naiset.

”Kyse ei ole mistään järisyttävin suurista eroista, mutta välillä vastaukset ovat paljonkin erillään. Naiset eivät ole yhtä luottavaisia, mikä varmasti vaikuttaa lainanotto- ja osto­aikeisiin.”

Kangassalo arvioi, että naisten näkemykset oman talouden tilasta saattavat olla lähempänä realismia kuin miehillä.

”Naisilla on ehkä paremmin hallinnassa oman perheen ja kotitalouden tilanne kuin miehillä, kun miehet toimivat kodin ulkopuolella. Asiat ovat muuttuneet vuosi­kymmenten aikana rajustikin, mutta ehkä naisilla on edelleen pohjalla enemmän realismia.”

Lisäksi Kangassalo muistuttaa, että miehillä on keskimäärin parempi tulo- ja varallisuustaso, millä on suoraan vaikutusta talousluottamukseen ja -toimintaan.

Sukupuoli ei kuitenkaan ole selittävin tekijä kuluttajien luottamuksessa talouteen. Merkittävämpää on sosioekonominen tausta. Esimerkiksi eläkeläiset ovat pessimistisempiä kuin muut, koska heidän taloudellinen tilanteensa ei enää yleensä parane tulevina vuosina.