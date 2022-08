Suomalaiset energiayhtiöt toivovat valtiolta pikatoimia yhtiöiden maksukyvyn turvaamiseksi.

Energiayhtiöt hoputtavat valtiota toimiin alan yritysten välittömän maksukyvyn turvaamiseksi. Nopeasti kohonnut sähkön hinta on johtanut tilanteeseen, jossa yhtiöiden vakuusvaatimukset ovat kasvaneet pahimmillaan miljardeihin euroihin, ja yhtiöillä on vaikeuksia löytää rahaa vakuuksien maksamiseksi.

Jos jokin yhtiö ei vakuusmaksuista suoriudu, se suljetaan pois johdannaismarkkinoilta, joilla sähköyhtiöt suojaavat sähkön myynti- ja hankintahintaa. Seuraukset voivat pahimmillaan näkyä kuluttajille saakka, sanoo Savon Voiman toimitusjohtaja Arto Sutinen.

”Silloin suojaukset asiakkaan sopimukselle eivät ole enää voimassa. Pahimmassa tapauksessa se voisi johtaa siihen, että asiakkaiden määräaikaiset sopimukset raukeavat, jos ei uutta myyjää samoin ehdoin löydy. Tämä on se isoin huoli.”

Sutinen kertoo, että Savon Voiman vakuusvaatimukset ovat moninkertaistuneet tämän vuoden aikana. Ensi talvea silmällä pitäen yhtiö käy neuvotteluja rahoitusyhtiönsä kanssa varmistaakseen, että pystyy täyttämään mahdollisesti edelleen kasvavat vakuudet.

Sutisen mukaan tilanne on arvaamaton ja valtion tuki alalle tarpeen. Tuki voisi tulla esimerkiksi takauksien tai lainan muodossa. Asialla on hänen mukaansa kiire.

”Tilanne on päällä nyt.”

Myös suomalaisia energiayhtiöitä edustava Energiateollisuus vaatii hallitukselta pikaisia toimia, joilla energiayhtiöiden välitön maksukyky taataan tilanteessa, joissa niiden vakuusvaatimukset ovat paisuneet satoihin miljooniin tai jopa miljardeihin euroihin.

”On tarvetta jollekin toimelle. Hyvin monella yhtiöllä on nyt hyvin vaikea löytää likvidiä rahoitusta. Yhtiöt, jotka ovat olleet erittäin vakavaraisia, ovat joutumassa rahoitus­kriisiin”, sanoi Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä tiistaina.

Paisuvat vakuusmaksut nousivat keskusteluun viime viikolla, kun Fortum kertoi käyvänsä neuvotteluja valtion kanssa mahdollisista tukitoimista.

Yhtiö kertoo, että sillä on jo noin viisi miljardia euroa kiinni vakuuksissa, ja jos sähkön hinta jatkaa nousua, se voi tarvita valtion lainaa tai takauksia.

”Jos tämä trendi jatkuu, niin aika nopeasti tarvitsemme rahoitusta”, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala sanoi HS:n haastattelussa tiistaina.

Vakuusvaatimukset syntyvät, kun energiayhtiöt myyvät tulevaisuuden toimituksia sähköpörssissä. Pörssi vaatii yhtiöltä vakuuden, jonka turvin toimituksen ostaja, esimerkiksi sähkön myyntiyhtiö, voi hankkia korvaavan sähkön markkinoilta siinä tapauksessa, ettei myyjä pystyisikään sähköä toimittamaan. Vakuus maksetaan yleensä pörssin tilille, ja se palautuu, kun sähkö toimitetaan.

Vakuus määräytyy myyntihinnan ja sähkön markkinahinnan erotuksena. Kun sähkön hinta on noussut tavanomaiselta 40–50 euron tasolta jopa 300 euron tuntumaan, ovat myös vakuusvaatimukset kasvaneet.

”Vakuusvaade on noussut hurjasti”, sanoo Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen.

Hän kertoo, että Turku Energia on jo kohdannut tilanteen, jossa sen rahat eivät riittäneet vakuuksien maksamiseen. Yhtiö selvisi tilanteesta siirtämällä toimituksia pörssin ulkopuolelle.

”Perälauta tuli vastaan, ja meidän piti vapauttaa vanhoja tehtyjä kauppoja. Muutimme ne kahdenvälisiksi kaupoiksi, jolloin vastapuoli on toinen yhtiö. Sitä kautta saimme vapautettua tilaa johdannaissalkkuun”, Honkanen kertoo.

Tällä hetkellä hän ei pidä todennäköisenä, että yhtiön käyttöpääoma loppuisi.

”En nyt näe sitä riskiä, mutta se on mahdollista. Jos hinnat nousevat vielä lisää, meidän tilanteemme voi muuttua.”

Hän ei ota kantaa siihen, pitäisikö valtion tulla yhtiöiden tueksi. Perusongelma ovat kuitenkin EU-lainsäädännöstä tulevat pörssin vakuusvaatimukset, joissa yhtiön omaa energiantuotantoa ei tulkita vakuudeksi. Honkasen mukaan säädöksiä pitäisi muuttaa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on sanonut esittävänsä asiaa EU:n energia­ministereiden kokouksessa ensi viikolla.

Kasvavat vakuusvaatimukset ovat kuihduttaneet kaupankäynnin johdannais­markkinoilla, mikä on voimistanut entisestään hintaheilahteluja. Honkasen mukaan tämä on syy sille, miksi moni energiayhtiö on lopettanut kokonaan kiinteähintaisten määräaikaisten sopimusten myynnin tai myy niitä hyvin korkeaan hintaan.

Myös muualla Euroopassa yhtiöt kamppailevat kasvavien vakuusvaatimusten kanssa. Itävallassa Wien Energyn uhkasi ajatua maksukyvyttömyyteen, ja keskiviikkona valtio ilmoitti järjestävänsä yhtiölle kahden miljardin euron valmiusluoton.

Ruotsalainen Vattenfall kertoo, että myös sen vakuusvaatimukset ovat kasvaneet ”dramaattisesti” tänä vuonna, mutta yhtiö sanoo kassatilanteensa olevan vahva.

”Vaikka hinnat jatkaisivat nousua, emme odota ongelmia likviditeetin kanssa”, yhtiön viestinnästä kerrotaan HS:lle.