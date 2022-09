Yhdysvaltain keskeiset osakeindeksit ottivat elokuussa takapakkia ja kuukausi sujui laskuvireisesti myös Helsingissä.

Elokuu oli osakesäästäjille jälleen penseä kesäkuusta alkaneen nousun jälkeen. Maailman seuratuin osakeindeksi S&P500 putosi elokuussa 4,2 prosenttia, suurten yhtiöiden Dow Jones 4 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq noin 4,6 prosenttia.

Koko vuosi on ollut osakkeiden hinnannousuun tähtäävien sijoittajien näkökulmasta heikko, sillä esimerkiksi Nasdaq on kutistunut vuoden aikana neljänneksellä.

Sama trendi näkyy Suomessakin. Helsingin pörssin yleisindeksi putosi elokuussa arvostaan 2,7 prosenttia.

Suomen suurimman finanssiryhmän OP:n mukaan osakemarkkinoiden alakulo ei kuitenkaan pelästyttänyt suomalaisia yksityissijoittajia. Osakkeita ostettiin OP:n mukaan puolet kaikista osakekaupoista.

”Markkinoiden epävarmuuksista huolimatta osakesijoittajat ovat pysyneet rauhallisina ja kasvattaneet sijoitussalkkujaan. Jonkin verran on ollut havaittavissa esimerkiksi tuloskauden myötä salkuissa olevien yhtiövalintojen vaihtumista”, sanoo OP:n varallisuudenhoitoasiakkaiden johtaja Kai Kalajainen tiedotteessa.

OP:n henkilöstöasiakkaat tankkasivat etenkin ohjelmistoyhtiö Qt Groupin osaketta. Qt Groupin osake on halventunut heinäkuun lopusta yli 35 prosenttia. Yhtiön osake maksoi keskiviikon päätteeksi 50,72 euroa.

Qt Groupin osake halpeni voimakkaasti elokuun alussa annetun tulosvaroituksen jälkeen.

”Tämä takavuosien kurssiraketti on varmaan ollut monien seurantalistalla ja sijoittajat ovat miettineet, milloin on syytä hypätä kyytiin. Tällainen suuri pudotus on voinut näyttäytyä hyvänä ostopaikkana monelle”, arvioi OP:n pääanalyytikko Antti Saari tiedotteessa.

OP:n myydyin osake oli Sampo. Sammon osuus kaikista OP:n henkilöasiakkaiden nettomyydyistä osakkeista oli noin 10 prosenttia. Koko vuoden aikana Sampo on silti OP:n henkilöasiakkaiden netto-ostetuin osake.

Elokuun viiden myydyimmän osakkeen joukossa oli lisäksi Fortum, Neste, Nokia ja UPM-Kymmene.

”Voimakkaat Sampo-myynnit tuntuvat hieman yllättäviltä. Onhan kyseessä yhtiö, joka hyötyy nousevista koroista. Samaan aikaan Sampo toimii melko defensiivisellä ja hinnoitteluvoimaisella vahinkovakuutusalalla, joten yhtiötä voisi luonnehtia suhteellisen optimaaliseksi nykyiseen toimintaympäristöön”, Saari sanoo tiedotteessa.