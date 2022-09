Fortum on pyytänyt valtiolta miljardien eurojen rahoitusta. Myös muut yhtiöt ovat esittäneet valtiolle avunpyyntöjä.

Valtio valmistelee tukipakettia suomalaisten energiayhtiöiden välittömän maksukyvyn turvaamiseksi tilanteessa, jossa kasvavat vakuusvaatimukset nielevät satoja miljoonia tai jopa miljardeja euroja yhtiöiden rahaa.

HS:n tietojen mukaan moni energiayhtiö on esittänyt avunpyynnön valtion suuntaan, ja tukitoimia on valmistelussa. Valmistelu on niin pitkällä, että apupaketti voidaan julkaista jo lähipäivinä.

Energiayhtiö Fortum kertoi viime viikolla käyvänsä neuvotteluja mahdollisista tukitoimista. Yhtiö kertoo, että sillä on jo noin viisi miljardia euroa kiinni vakuuksissa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkalan mukaan yhtiö tarvitsee valtiolta ”muutaman miljardin” rahoituksen lainana tai takauksena.

Muut energiayhtiöt eivät ole kertoneet omasta avuntarpeestaan julkisuuteen yhtä avoimesti, mutta alan etujärjestö ja energiayhtiöiden johtajat ovat sanoneet, että koko ala on samassa tilanteessa ja avuntarve on kiireellinen.

”On tarvetta jollekin toimelle. Hyvin monella yhtiöllä on nyt hyvin vaikea löytää likvidiä rahoitusta. Yhtiöt, jotka ovat olleet erittäin vakavaraisia, ovat joutumassa rahoituskriisiin”, Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoi aiemmin tällä viikolla.

HS:n tietojen mukaan valtio valmistelee tukitoimia sekä Fortumille että alalle yhteisesti.

Vakuustarpeet syntyvät, kun energiayhtiöt myyvät tulevaisuuden sähkötoimituksia sähköpörssissä. Pörssi vaatii yhtiötä maksamaan vakuuden, jonka turvin sähkötoimituksen ostaja, esimerkiksi sähkön myyntiyhtiö, voi ostaa korvaavaa sähköä markkinoilta siinä tapauksessa, ettei myyjä pystyisikään lupaamaansa sähköä toimittamaan.

Vakuus määräytyy myyntihinnan ja sähkön markkinahinnan erotuksena. Sähkön hinnan noususta johtuen vakuustarpeet ovat tänä vuonna jopa kymmenkertaistuneet. Toisaalta johdannaismarkkinoiden villistä heilunnasta johtuen vakuusvaatimukset muuttuvat päivittäin merkittävästi.

Vakuus palautuu, kun sähkö toimitetaan. Yhtiö menettäisi vakuuden vain siinä tapauksessa, ettei pysty sähköä toimittamaan. Alan mukaan riski on olematon, kun yhtiöt myyvät itse tuottamaansa sähköä.

Jos jokin yhtiö ei vakuusmaksuista suoriudu, edessä voi olla maksukyvyttömyys, jolloin velkojat alkavat vaatia siltä saamisiaan.

Seuraukset voisivat näkyä myös kuluttajille saakka. Jos jokin yhtiö ei vakuusmaksuista suoriudu, se suljetaan pois johdannaismarkkinoilta, joilla sähköyhtiöt suojaavat sähkön myynti- ja hankintahintaa.

”Silloin suojaukset asiakkaan sopimukselle eivät ole enää voimassa. Pahimmassa tapauksessa se voisi johtaa siihen, että asiakkaiden määräaikaiset sopimukset raukeavat, jos ei uutta myyjää samoin ehdoin löydy. Tämä on se isoin huoli”, Savon Voiman toimitusjohtaja Arto Sutinen sanoi HS:lle keskiviikkona.

Johdannaismarkkinoiden villin heilunnan vuoksi yhtiöt eivät myöskään uskalla myydä kiinteähintaisia pitkäaikaisia sopimuksia tai ne myyvät niitä hyvin korkeaan hintaan.

Pörssin vakuusvaatimukset tulevat EU-lainsäädännöstä. Ala on vaatinut säädösten höllentämistä energiayhtiöiden osalta.

”Sähkömarkkinan toimivuus on ihan aidosti uhattuna pörssin vakuusvaatimusten vuoksi”, sanoo Lahti Energian toimitusjohtaja Jouni Haikarainen.

Tämä ei kuitenkaan alan mukaan ole riittävän nopea toimi, sillä johdannaismarkkinoiden heilahtelu on hyvin ennakoimatonta, ja vakuusvaatimukset voivat nousta merkittävästi yllättäen.

”Jos tämä trendi jatkuu, niin aika nopeasti tarvitsemme rahoitusta”, Fortumin Reinikkala sanoi tällä viikolla.

Myös muualla Euroopassa yhtiöt kamppailevat kasvavien vakuusvaatimusten kanssa. Itävallassa Wien Energy uhkasi ajatua maksukyvyttömyyteen, ja keskiviikkona valtio ilmoitti järjestävänsä yhtiölle kahden miljardin euron valmiusluoton.