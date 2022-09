Venäjältä lähteneen pikaruokaketju McDonald’sin entisiin ravintoloihin hampurilaisketjun perustanut Aleksandr Govor on uutistoimisto Reutersin mukaan tarjonnut pakkausyhtiö Huhtamäen Venäjän-toiminnoista 151 miljoonaa euroa.

Pakkausyhtiö Huhtamäki on toiminut Venäjällä vuodesta 1993. Huhtikuussa se ilmoitti pyrkivänsä myymään Venäjän-liiketoimintonsa. Kuvassa Huhtamäen tehdas Hämeenlinnassa.

Suomalaisen pakkausyhtiö Huhtamäen Venäjän-toiminnoista on uutistoimisto Reutersin mukaan tarjottu 151 miljoonaa euroa. Uutistoimiston mukaan tarjoaja on venäläisliikemies Aleksandr Govor – sama mies, joka on aiemmin perustanut hampurilaisravintoloita Venäjän jättäneen McDonald’sin entisiin tiloihin. Reuters kertoo asiasta näkemiinsä asiakirjoihin sekä nimettömään lähteeseen nojaten.

Reutersin mukaan Govor rahoittaisi kaupan venäläispankki Sberbankin lainalla, ja kauppa toteutettaisiin Kyprokselle rekisteröidyn Espentina Limited -yhtiön kautta. Sberbank on lännen pakotelistalla.

Govor, Huhtamäki ja Sberbank eivät toistaiseksi ole vastanneet asiaa koskeviin kommenttipyyntöihin, Reuters kertoo.

Pikaruokaketju McDonald’sin entisiin tiloihin hampurilaisravintoloita avannut Aleksandr Govor kuvattuna Moskovassa 12. kesäkuuta. Govorin pikaruokaketju kulkee Venäjällä nimellä ”Vkusno i totška” eli ”Herkullista ja piste”.

Huhtamäki on toiminut Venäjällä vuodesta 1993. Se ilmoitti huhtikuussa käynnistävänsä prosessin liiketoimintojensa myymiseksi Venäjällä, ja lopettaneensa kaikki investointinsa Venäjälle heti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Monet länsimaiset yhtiöt ovat poistuneet Venäjältä sen jälkeen kun maa hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa.

Reutersin mukaan 20. elokuuta päivätyssä sopimusluonnoksessa todetaan, että Espentinan tulee varmistaa, ettei Huhtamäen nimeä ja tavaramerkkejä enää käytetä Venäjällä.