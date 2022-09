Kuluttajille on kaupattu kestotilausta, mutta puhelun alusta ei ole ollut tunnistettavissa, onko kyseessä myyntipuhelu vai esimerkiksi tutkimus.

Kuluttaja-asiamies on puuttunut Olympiakomitean Urheilun Unelma-arpojen puhelinmyyntiin. Kuluttaja-asiamiehen mukaan puhelinmyynti on ollut harhaanjohtavaa ja kuluttajansuojalain vastaista. Puhelinmyynnistä on vastannut A-Lottex Oy.

Kuluttaja-asiamies edellytti A-Lottexilta useita korjauksia, jotta puhelinmyynti noudattaisi kuluttajansuojalakia. Yritys sitoutui näihin vaatimuksiin.