Pääjohtaja Rehn torjuu Wahlroosin näkemyksiä, mutta on yhdestä asiasta samaa mieltä.

Finanssiyhtiö Sammon ja metsäyhtiö UPM:n hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos esitti perjantaina vahvoja näkemyksiä inflaatiosta Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksessaan.

Kirjoituksena pontimena oli artikkeli, jossa 12 taloustieteilijää pohti keinoja inflaation hillitsemiseksi ja järkeviä talouspoliittisia keinoja kotitalouksien ostovoiman turvaamiseksi.

Wahlroosin mielestä taloustieteilijöiden vastaukset kuvaavat ”masentavasti maan talouspoliittista keskustelua ja tutkimusta”. Hänen mielestään ”monet eturivin ekonomistimme näyttävät unohtaneen, että Suomella ei enää ole omaa valuuttaa”.

Helsingin Sanomat pyysi Suomen Pankin pääjohtajaa Olli Rehniä arvioimaan Wahlroosin kirjoituksen keskeisiä väitteitä.

Wahlroosin mielestä kaikilla euromailla on määritelmällisesti sama inflaatio yhteisen valuutan takia.

Rehn: ”Inflaation määritelmä on tavaroiden ja palveluiden yleisen hintatason nousu, mikä luonnollisesti vaikuttaa rahan arvoon ja ostovoimaan. Euroalueen kuluttajahintainflaatio lasketaan yhteen euromaiden kansallisista inflaatioista talouden koolla painotettuna.”

”Eurostat [EU:n tilastokeskus] laskee paitsi koko euroalueen inflaation myös jokaisen euromaan kansallisen inflaation. Eri maiden inflaatiossa on suuria eroja. Elokuussa inflaatio oli yli 20 prosenttia Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Suomessa inflaatio oli kolmanneksi hitain eli 7,6 prosenttia. Maltalla se oli 7,1 prosenttia ja Ranskassa 6,5 prosenttia.”

”Euroalueen inflaatio vaikuttaa ilman muuta meihin kaikkiin, koska se vaikuttaa yhteisen rahapolitiikan välityksellä korkoihin sekä euron ulkoiseen arvoon suhteessa muihin talouksiin.”

”Jos Suomen inflaatio poikkeaa pitkään siitä, mitä inflaatio on muissa euromaissa keskimäärin, sillä on taloudellisia vaikutuksia nimenomaan Suomelle. Jos Suomen talouskasvu, työllisyys ja kotitalouksien ostovoima etääntyvät pitkälle euroalueen keskimääräisestä kehityksestä, asiaan on puututtava talouspolitiikan keinoin.”

Wahlroos kirjoittaa, että suomalaisella talouspolitiikalla eikä työmarkkinaratkaisulla voi vaikuttaa euron inflaatioon.

Rehn: ”On totta, että suomalaisilla työmarkkinaratkaisuilla on pieni vaikutus euroalueen kokonaisinflaatioon, koska Suomen talous on noin kaksi prosenttia euroalueen taloudesta. Tämä on myös Suomen painoarvo euroalueen inflaatiokehityksessä. Olennaista on se, että suomalaisen työn ja yritysten kilpailukyvyllä on iso merkitys nimenomaan Suomelle.

”Vaikka Suomen inflaatiolla on pieni merkitys euroalueen kokonaisinflaatioon, on sillä hyvin suuri merkitys suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyyn ja sitä kautta työpaikkojen syntymiseen ja talouden kasvuun. Näin ollen maltillinen inflaatio on meille kansallisesti hyvinkin tärkeä tavoite.”

”Yhteinen rahapolitiikka eikä muiden valtioiden talouspolitiikka voi ottaa huolekseen Suomen talouden ongelmia, eikä Suomen talous juuri vaikuta euroalueen keskimääräiseen kehitykseen.”

Wahlroos väittää, että mitään hintojen ja palkkojen spiraalia ei euron ja globalisoidun talouden oloissa voi syntyä.

Rehn: ”Euroopan keskuspankin päätehtävänä on euroalueen hintavakaudesta huolehtiminen. Tämän vuoksi rahapolitiikkaa nyt kiristetään, jotta saavutamme keskipitkällä aikavälillä tavoitteena olevan kahden prosentin inflaation.”

”Kyllä hintojen ja palkkojen kierre on periaatteessa mahdollinen myös euroalueella ja siitä on syytä kantaa huolta. Toistaiseksi palkkainflaatio euroalueella on ollut suhteellisen maltillista, mutta siinäkin on kiihtymisen merkkejä. Siksi on entistä tärkeämpää, että inflaatio-odotukset pysyvät ankkurissa. Tämä edellyttää nyt rahapolitiikan kiristämistä ja korkojen nousua.”

Haluaisitteko mahdollisesti vielä muulla tavoin kommentoida Wahlroosin kirjoitusta?

Rehn: ”Siitä olen Wahlroosin kanssa samaa mieltä, että lähivuosien talouspolitiikan keskeinen tavoite on kestävän talouskasvun nopeuttaminen, mikä edellyttää investointeja, yrittämistä ja työntekoa. Sen rinnalla myös julkisen talouden kestävyyden varmistaminen on erittäin tärkeää.”