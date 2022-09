Se, että Fortumin maksukyvyn turvaava laina piti järjestellä pikavauhtia Solidiumin kautta pakottaa kysymään, millä tolalla valtion varautuminen kriisiin on ollut, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Jarno Hartikainen.

Mistä syntyi kiire, joka pakotti Suomen valtion järjestämään energiayhtiö Fortumille runsaan kahden miljardin euron lainan hyvin poikkeuksellisella tavalla sijoitusyhtiö Solidiumin kautta? Näin toimittiin, vaikka hallitus vain kaksi päivää aiemmin oli julkistanut energiayhtiöille suunnatun 10 miljardin euron tukipaketin, joka olisi ollut myös Fortumin käytettävissä.

Tämä on keskeisin kysymys, jonka tiistaina julkistettu rahoitusjärjestely herättää. Tyhjentävää vastausta kysymykseen ei ole saatu.

Järjestely on nopeampi kuin rahoituksen hakeminen normaalia reittiä energiayhtiöiden tukipaketista.

Tukipaketin käsittely eduskunnassa on vielä kesken. Eduskunta pyrkii käsittelemään asian nopeasti, mutta lopullinen täysistuntokäsittely on näillä näkymin ensi viikon tiistaina. Sen jälkeen jokainen laina-anomus vaatii työ- ja elinkeinoministeriön käsittelyn sekä valtioneuvoston hyväksynnän.

Solidiumin järjestämä rahoitus on tarjolla heti. Ainoan aikarajoituksen sen käytölle luo se, että valtio vaatii lainan ehtona ilmaiseksi yhden prosentin Fortumin osakkeista. Fortumin yhtiökokouksen pitää hyväksyä annin järjestäminen, ja kokouksen voi kutsua koolle nopeimmillaan viikossa.

Kiireellä järjestelyä selittää myös omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd).

”Jokainen päivä, kun tämä järjestely [aiemmin kerrottu 10 miljardin hätärahoituspaketti] ei ole voimassa, on riski kaikille sähköyhtiöille ja laajemmin sähkömarkkinoille, ja sitä kautta kansalaisille. Fortumia koskeva ratkaisu oli tehtävä välittömästi”, Tuppurainen selitti.

Järjestely tuo mieleen tavan, jolla valtion omistama kaasuyhtiö Gasum pelastettiin kassakriisiltä joulukuussa. Syypää kriisiin tuolloinkin olivat Gasumille ylivoimaisiksi kasvaneet vakuusvaatimukset. Tilanne oli niin kriittinen, ettei rahoitusta voitu viedä normaalin eduskuntakäsittelyn läpi, etenkin kun eduskunta oli joululomalla.

Siksi 200 miljoonan euron pääomalaina Gasumille järjestettiin valtion erityisyhtiön Governian kautta. Myöhemmin pääomalaina siirrettiin valtion omistukseen.

Kuitenkin Fortum itse sanoo, ettei se tarvitse valtion lupaamaa lainaa juuri nyt, ja turvautuu siihen vain viimeisenä vaihtoehtona, jos johdannaisten hinnat ja sitä kautta vakuusvaatimukset lähtevät jälleen nousuun. Yhtiön tilanne on jo helpottanut, kun yhtiöön kohdistuvat vakuusvaatimukset ovat pudonneet puolentoista viikon takaisesta huipusta 5 miljardista eurosta 3,5 miljardiin euroon.

Toimitusjohtaja Markus Rauramon kommenteista voi lukea merkkejä siitä, että yhtiöön kenties kohdistui markkinoilla epäluuloa ja painetta, jota valtion selkänoja nyt helpottaa. Hänen mukaansa rahoitus antaa markkinaosapuolille varmuuden siitä, että Fortum selviää velvoitteistaan.

”Tällä luodaan edellytykset sille, että pystymme huolehtimaan toimitusvarmuudesta”, Rauramo sanoo.

Samalla rivien välistä on luettavissa, että Fortumissa ollaan turhautuneita siihen, kuinka tukipaketin valmistelu on edennyt. Hänen mukaansa yhtiö on varoittanut johdannaismarkkinoilla näkyvistä riskeistä.

”Meidän näkökulmasta olemme nostaneet asiaa esiin koko ajan. Tiesimme jo keväällä, että tilanne voi johtaa turbulenssiin markkinoilla”, Rauramo sanoo.

Tilanne kärjistyi puolitoista viikkoa sitten, jolloin sähkön ensi vuoden toimituksen hinta pörssissä nousi kolmessa päivässä 80 euroa. Tuolloin Fortum tuli ulos tiedotteella, jossa kertoi vakuusvaatimusten paisuneen viikossa miljardilla eurolla.

”Jos tämä tilanne olisi jatkunut useita päiviä, se varmasti olisi aiheuttanut ongelmia markkinoilla”, Rauramo sanoo.

Pulassa ei ollut yksin Fortum, vaan kasvavien vakuusvaatimusten kanssa painivat likipitäen kaikki energiayhtiöt.

Jos vakuusvaatimukset olisivat jatkaneet vielä nousuaan, tilanne olisi ollut hyvin vaikea, sillä mitään tukielementtiä energiayhtiöille ei ollut vielä olemassa. Erään asiaa tuntevan lähteen mukaan energiayhtiöiden tukipaketin valmistelu Suomessa käynnistyi toden teolla vasta tuolloin. Hallituksen sinetin paketti sai perjantaina.

Pahin vältettiin, mutta tilanne herättää kysymyksen siitä, millä tasolla valtion varautuminen on ollut. Ajantasaista tietoa vakuusvaatimuksiin liittyvistä riskeistä valtio-omistajalla on väistämättä ollut, onhan Fortumin hallituksessa istunut keväästä saakka omistajaohjausyksikön virkamies.

Oli vika kenen tahansa, lopputulos on, että Suomen energiaturvallisuuden kannalta keskeinen yhtiö on päästetty kassakriisin partaalle.