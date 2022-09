Korkeat hinnat näkyvät Outokummun toiminnassa, joka kuluttaa paljon sähköä. Tornion terästehdas on Pohjoismaiden suurin yksittäinen sähkönkäyttäjä.

Suomalainen teräsyhtiö Outokumpu kertoo joutuvansa lykkäämään yhden ferrokromiuuninsa käynnistämistä kunnossapitoseisokin jälkeen sähkön korkean hinnan takia.

Kyseisen uunin huoltoseisokki alkaa keskiviikkona ja uunin oli alun perin määrä käynnistyä uudestaan 3. lokakuuta 2022 alkavalla viikolla.

Kaikkiaan yhtiöllä on kolme vastaavaa uunia. Katkon aikana ferrokromin tuotanto jatkuu Outokummun mukaan noin 70 prosentilla täydestä kapasiteetista.

”Energian hinnat ovat nousseet merkittävästi, mikä on vaikuttanut negatiivisesti kustannuskilpailukykyymme muihin kuin eurooppalaisin kilpailijoihimme verrattuna”, Ferrochrome-liiketoiminta-alueen johtaja Martti Sassi sanoo tiedotteessa.

Aiemmin Outokumpu on jo kertonut toimistaan välttää ferrokromituotantoa sähkön kovimpina hintapiikkeinä.

Outokummun Tornion terästehdas on Pohjoismaiden suurin yksittäinen sähkönkäyttäjä. Sen kokonaiskulutus on noin 3,3 terawattituntia. Outokummun mukaan yhtiö käyttää Euroopan toiminnoissaan noin neljä terawattituntia sähköä, eli melkein saman verran kuin Helsinki kaikkiaan.

Outokumpu korostaa tiedotteessaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalan merkitystä sähkömarkkinassa.

”On elintärkeää, että voimalaitos saadaan tänä vuonna käyttöön energiamarkkinoiden tervehdyttämiseksi", tiedotteessa sanotaan.

Yhtiön mukaan päätös lykätä uunin käynnistystä ei vaikuta vuoden kolmannen neljänneksen taloudellisiin näkymiin tai ruostumattoman teräksen tuotannon tasoon, joka pysyy viimeisimmässä osavuosikatsauksessa ennakoidulla tasolla. Loppuvuoden näkymiä yhtiö kommentoi tulosjulkistuksen yhteydessä marraskuun alussa.

Ferrokromi on raudan ja kromin seos, joka on välttämätön raaka-aine ruostumattoman teräksen valmistuksessa. Outokummun mukaan ferrokromin osuus koko yhtiön sähkönkulutuksesta Suomessa on yli puolet.