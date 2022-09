12 kuukauden euribor on noussut viimeisen kuukauden aikana ennätyksellistä vauhtia.

Vuoden euriborkorko on koko ajan lähempänä kahden prosentin rajapyykkiä. Elokuun puolivälistä lähes yhtäjaksoisesti noussut 12 kuukauden euribor hyppäsi tiistaina 1,921 prosenttiin.

Vaikka vuoden euribor on laskenut aavistuksen muutamina päivinä, sen nousuvauhti on kokonaisuudessaan ollut varsin nopeaa viimeisen kuukauden aikana. Korko on noussut elokuun alusta jo prosenttiyksikön. Nousu on euriborin historian suurin kuukausittainen nousu.

On hyvin todennäköistä, että asuntolainoissa yleisesti käytetty 12 kuukauden euribor jatkaa nousuaan vielä yli kahdenkin prosentin. Tällä hetkellä markkinat hinnoittelevat sen nousevan ensi vuonna 2,5 prosentin tuntumaan.

Vuoden euribor pysytteli vuoden 2016 helmikuusta aina viime huhtikuuhun saakka negatiivisena. Tänä aikana asuntovelalliset maksoivat lainastaan vain marginaalinsa verran korkoa.

Asuntolainan heinäkuun tai elokuun lopussa ottaneet eivät pääse samalla tavalla nauttimaan viime vuosien nollakoroista, vaan päätyvät marginaalin lisäksi maksamaan myös todellista korkoa lainastaan.

Tällä hetkellä Euroopan keskuspankin EKP:n linja inflaation suhteen on, että se pyrkii taltuttamaan kuluttajahintojen nousun ohjauskorkojaan nostamalla. Pankki pitää torstaina kokouksen, jonka jälkeen sen odotetaan ilmoittavan mahdollisesta 0,75 prosenttiyksikön koronnostostaan.

EKP:n rahapolitiikan suunta ei siis ainakaan toistaiseksi enteile, että korot olisivat hetkeen laskemassa takaisin nollan tuntumaan.