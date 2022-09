VTB-panki arvioi, että Venäjän pankkisektori ei todennäköisesti enää tarvitse systemaattista pääomistusta.

Venäläispankki Sberbankin kannattavuus on kehittynyt hyvin ja pankki odottaa kertovan voitollisesta tuloksesta tältä vuodelta, sanoo pankin toimitusjohtaja German Gref uutistoimisto Reutersin mukaan.

Sberbank on Venäjän suurin pankki. Kokonaisuudessaan Venäjän pankkisektori oli raskaasti tappiolla ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Gref kertoi Sberbankin tulosnäkymistä Venäjän itäisen talousfoorumin tiedotustilaisuudessa Vladivostokissa.

Talousfoorumissa osa Venäjän talousennustajista julkisti päivitettyjä suhdanne-ennusteita talouspakotteiden vaikutuksista Venäjän talouskasvuun.

Sberbank odottaa Venäjän bruttokansantuotteen (bkt) supistuvan tänä vuonna 4,5 prosenttia. Maan toiseksi suurin pankki, VTB puolestaan ennustaa neljän prosentin supistumista bkt:een.

Venäjän talousministeriö arvioi, että talous supistuu tänä vuonna 2,9 prosenttia eli vähemmän kuin ministeriö aiemmin ennusti.

VTB-pankin toimitusjohtaja Andrei Kostin sanoi, että Venäjän pankkisektori ei todennäköisesti enää tarvitse systemaattista pääomistusta. Hänen mukaansa pankkisektori on jo päässyt yli pahimmista vaurioista, joita lännen talouspakotteista on syntynyt.

Sberbankin Gref sanoi, ettei pankki tarvitse pääomitusta. Gref kuitenkin kiitti Venäjän keskuspankkia tärkeästä rahoitustuesta aiemmin tänä vuonna.

Venäjältä on estetty pääsy tärkeimmille pääomamarkkinoille. Venäläispankeista suurin osa on suljettu kansainvälisen Swift-maksujenvälitys­järjestelmän ulkopuolelle. EU on myös kieltänyt venäläisten valtionyhtiöiden osakkeiden listaamisen omissa kauppa­paikoissaan.

Lisäksi EU on rajoittanut Venäjältä tulevia rahavirtoja siten, etteivät venäläiset voi enää pitää tilejään ja hankkia euromääräisiä arvopapereita EU:n arvopaperi­keskuksissa. Yhtä lailla se on kieltänyt euromääräisten setelien myymisen, toimittamisen, siirtämisen ja viemisen Venäjälle ja venäläisille.

Talouspakotteiden tarkoituksena on rapauttaa Venäjän taloudellista perustaa lisäämällä sen lainakustannuksia ja kiihdyttämällä maan sisäistä inflaatiota.