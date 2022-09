Teollisuuden vr-laseja kehittävä Varjo keräsi 41 miljoonaa euroa sijoittajilta.

Kuluttajien metaversumi tuntuu yhä enemmän markkinoiltipöhinältä, kuin oikealta ja hyödylliseltä liiketoiminnalta. Sen sijaan yritykset ja teollisuus tuntuvat näkevän virtuaalitodellisuudessa ja lisätyssä todellisuudessa hyödyllisen mahdollisuuden.

Se näkyy kiinnostuksessa myös suomalaiseen vr-lasien ja-palvelujen kehittäjänä tunnettuun Varjoon.

Varjo kertoo keränneensä 40,7 miljoonaa euroa uutta kasvurahoitusta.

Erityistä rahoituksessa on, että se syventää yhtiön yhteistyötä aasialaisen teknologiajätti Foxconnin kanssa. Maailman suurimpiin elektroniikan valmistajiin kuuluva Foxconn on yksi rahoituskierroksen uusista sijoittajista ja tulee näin ollen Varjon yhdeksi osakkaaksi. Toinen uusi strateginen sijoittaja on sveitsiläinen finanssikonserni Mirabaud.

Yhtiön toimitusjohtajan Timo Toikkasen mukaan Foxconn on mahdollinen valmistajakumppani Varjon laitteille.

Sijoittajina olivat myös yhtiön vanhat omistajat eli EQT Ventures, Atomico, Volvo Car Tech Fund sekä Suomesta Lifeline Ventures ja valtion Tesi.

Rahoitusta Varjo käyttävänsä ”todentuntuisen teollisen metaversumin ja sen pilvisovellusten kehittämiseen ammattikäyttöön”.

Varjon näkemys metaversumista perustuu todellisen maailman skannaamiseen ja digitalisoimiseen – hieman kuin teleporttaisi itsensä realistiseen virtuaalimaailmaan. Käyttötarkoituksena tällä on erityisesti yhteistyö ja ongelmien ratkaiseminen esimerkiksi insinööreille. Yhtiö on julkaissut oman Reality Cloud -alustan sen käyttämiseen.

Yhtiö ei kerro, minkä arvoiseksi sijoittajat määrittelivät yhtiön tällä rahoituskierroksella. Toikkasen mukaan valuaatio on kuitenkin kehittynyt ”hyvin positiivisesti”. Sitä, onko Varjo nyt yli miljardin euron arvoinen eli niin sanottu yksisarvinen, hän ei kommentoi.

Edellisen rahoituskierroksensa, 47,5 miljoonaa euroa, Varjo keräsi kesällä 2020 keskellä koronakriisin alkumaininkeja.

Varjon liikevaihto kasvoi viime vuonna 10,8 miljoonaan euroon edellisvuoden seitsemästä miljoonasta eurosta.

Tuotekehitykseen ja kansainväliseen kasvuun voimakkaasti investoiva yhtiö tekee merkittävää tappiota. Vuonna 2021 liiketappio oli 19,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli peräti 22,3 miljoonaa.

Toikkanen korostaa, että yhtiö ei vielä edes tavoittele kannattavuutta, vaan yhtiö investoi kasvuun ja teknologiakehitykseen ja siksi kerää sijoittajilta pääomaa.

Yhtiön mukaan koronavirus vaikutti heikentävästi sen vuoden 2021 liiketoimintaan. Kysynnän elpyminen ja kasvu oli tuolloin yleisiä odotuksia hitaampaa. Haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta liikevaihto kasvoi yli 50 prosenttia. Kannattavuus parani hieman edellisestä vuodesta.

”2021 oli koronavuosi, mutta siitä huolimatta kasvoimme ripeästi. Sen jälkeen kasvu on kiihtynyt. Se kertoo, että Varjon asema korkealaatuisen lisätyn todellisuuden teknologian toimittajana on vakiintunut”, Toikkanen kommentoi.

Toikkasen mukaan yksittäisten kauppojen koko on kasvanut. Laitteiden myyntimääriä hän ei kommentoi. Yhä suurempi osa yhtiön myynnistä tulee kuitenkin laitteiden ohella myös ohjelmisto- ja palveluliiketoiminnasta.

Kansainvälisessä kasvuyrityskentässä on tyypillistä, että rahoituskierrokset ovat aina edellistä suurempia. Tällä kertaa Varjon niin sanottu D-kierros on kuitenkin pienempi, kuin 2020 kerätty potti. Tarkoittaako tämä, että markkinatilanne tai rahoituksen ehdot olivat nyt heikommat? Oliko kyse välirahoituksesta joka antaisi lisäaikaa?

”Mehän tietysti suosimme ei-dilutoivia instrumentteja”, Timo Toikkanen kommentoi.

Se tarkoittaa rahoitustapoja, joissa yritys ei joudu antamaan rahoituksen vastineeksi omistusta. Pääomasijoituksessa yhtiö joutuu aina antamaan tietyn prosenttiosuuden osakkeistaan sijoittajille.

Varjo sopi marraskuussa 2021 yhteensä 20 miljoonan euron suuruisesta lainasta Euroopan investointipankin kanssa.

”Varjo ei ole ikinä kerännyt rahaa vain rahan keräämisen vuoksi. Olemme hyvin pääomatehokas. Keräämme sen, mitä tarvitsemme”, Toikkanen sanoo.

Missään tapauksessa kyse ei hänen mukaansa ollut välirahoituksesta.

Viime aikainen muutos markkinoilla on kääntänyt muutkin arvostamaan yhä enemmän tällaista lähestymistapaa. Kannattavuus ja tehokkuus ovat nousseet uuteen arvoon.

”Niin, ajat muuttuvat ja viisaus lisääntyy. Me olemme ehkä olleet tässä pikkuisen valtavirtaa vastaan aiemmin.”

Tuore rahoituskierros on todellisuudessa neuvoteltu jo maaliskuussa. Monien kasvuyritysten tapaan Varjo kuitenkin päätti julkistaa tiedon vasta kun sillä on muutakin kerrottavaa. Nyt yhtiö halusi viestiä merkittävästä rekrytoinnista.

Varjon uutena ohjelmistokehityksestä ja pilvipalveluista vastaavana tuotejohtajana on aloittanut Patrick Wyatt, joka on työskennellyt aiemmin muun muassa Deliveroon ja Zoen kaltaisissa eurooppalaisissa teknologiayhtiöissä.

Yhtiöllä on nyt 203 työntekijää. Toikkasen mukaan Varjo on jatkanut uusien työntekijöiden palkkaamista. Se ei ole jäädyttänyt rekrytointeja, toisin kuin monet muut teknologiayhtiöt.