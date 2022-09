Venäläisomisteista telakkaa on haettu konkurssiin 50 000 euron maksurästien takia. Telakkayhtiö pitää konkurssihakemusta aiheettomana.

Helsingin telakka ilmoittaa maksaneensa kiistanalaisen saatavan yritykselle, joka on vaatinut telakkaa konkurssiin. Telakkayhtiö Helsinki Shipyard kertoo asiasta tiedotteessa.

Telakkayhtiötä on hakenut konkurssiin laivojen sisustuksia tekevä helsinkiläisyritys Merima. Helsingin käräjäoikeuteen tiistaina toimitetun konkurssihakemuksen mukaan Merimalla on velalliselta eli Helsinki Shipyardilta noin 307 000 euron saatava, josta on maksamatta 50 314 euroa.

Helsinki Shipyard pitää konkurssihakemusta aiheettomana. Telakkayhtiön mukaan kiistanalainen saatava on maksettu Merimalle keskiviikkona, jotta ”sen aiheuttama kohtuuton mainehaitta ja vahingot saadaan minimoitua”.

Meriman mukaan sen saatava perustuu Helsinki Shipyardin kanssa tehtyyn kokonaistoimitussopimukseen, jonka mukaisen toimituksen Merima on toimittanut.

Meriman mukaan telakkayhtiö ei maksanut erääntyneitä laskuja eräpäivään mennessä. Konkurssihakemuksessa sanotaan, että Merima toimitti kesäkuussa telakkayhtiölle konkurssiuhkaisen maksukehotuksen.

Hakemuksen mukaan telakkayhtiö maksoi vain osan saatavien määrästä elokuun lopulla. Meriman näkemyksen mukaan Helsinki Shipyard ei ole maksukyvyttömyytensä johdosta pystynyt suorittamaan sitoumuksensa mukaista maksua täysimääräisesti.

Merima katsoo, että telakkayhtiön tarkoituksena on ollut ”shikaaninomaisesti maksukyvyttömyydestään johtuen tarkoituksella viivyttää riidattoman saatavan maksua virheellisiä väitteitä esittämällä”.

Helsinki Shipyard kommentoi tiedotteessa, että Merimalla on ”pieni kiistanalainen saatava” Helsinki Shipyardilta.

”Kyse ei ole merkittävästä summasta, ja uskomme asian olevan neuvoteltavissa kuntoon.”

Helsinki Shipyardin mukaan kiistanalainen saatava liittyy Meriman puutteelliseen toimitukseen, josta Helsinki Shipyard on reklamoinut. Asiasta on telakkayhtiön mukaan neuvoteltu Meriman kanssa viimeksi maanantaina.

Keskiviikkona Helsinki Shipyard kertoi maksaneensa kiistanalaisen saatavan Merimalle ja sanoi jatkavansa omien saataviensa perintää Merimalta.

”Meriman toimitus on edelleenkin puutteellinen”, telakkayhtiön tiedotteessa sanotaan.

Helsinki Shipyardin toimitusjohtaja Kim Salmi kertoi STT:lle tiistaina, että kyse on pienestä kiistasta, joka liittyy heinäkuussa luovutettuun Vega-luokan alukseen. Laiva on arktisille alueille suunniteltu tutkimus- ja risteilyalus, jonka tilaaja on Swan Hellenic -varustamo.

Helsingin Sanomat uutisoi maaliskuussa omien tietojensa perusteella, että Helsingin telakka olisi ajautumassa vakaviin vaikeuksiin EU:n talouspakotteiden ja Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyksen vuoksi.

Helsingin Hietalahdessa sijaitsevan venäläisomisteisen telakan palveluksessa on yhtiön verkkosivujen mukaan noin 400 työntekijää.