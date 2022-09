Netflixin kulukuuri koskee niin toimistotiloja kuin yrityslahjoja, kertovat lähteet Wall Street Journalille.

Suoratoistojätti Netflix on siirtynyt nopeasti kovasta kasvusta niukkuuden jakamiseen.

Netflixillä on ollut haastava vuosi. Alkuvuonna suoratoistopalvelun tilaajamäärä väheni ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen, vaikka yhtiön oli povattu palaavan nopeaan kasvuun. Kesällä Walt Disneyn tilauspalvelut ohittivat Netflixin tilaajamäärissä.

Netflix on jo irtisanonut satoja työntekijöitä tänä vuonna usean muun ison teknologia-alan yhtiön tavoin. Yhtiö on julkistanut kehittävänsä palveluunsa liittyviä kikkoja taloustasapainon saavuttamiseksi, kuten estoja tilin jakamiseen ilman lisämaksua ja mainoksia sisältävän version palvelusta.

Nyt Netflix hamuaa säästöjä kaikkialta yhtiöstä sen eri toiminnoista, kertoo Wall Street Journal (WSJ) nimettömien lähteiden pohjalta. Suoratoistoyhtiö esimerkiksi karsii kiinteistöistään, vähentää yrityslahjoja, leikkaa pilvipalvelukustannuksiaan ja korostaa palkkauksessa vähemmän kokenutta tai juuri valmistunutta väkeä.

Suoratoistokentässä on ollut kova kisa käynnissä jo jonkin aikaa ja pudotuspelin on odotettu alkavan. Tästä kielii myös Netflixin tilaajamäärien putoaminen. Katsojilla ei vain ole kaikkeen aikaa tai rahaa. Samalla kilpailijat ovat panneet jättisummia uusiin sisältöspektaakkeleihin, kuten syksyllä palveluihin ilmestyneet HBO:n House of Dragon ja Amazonin Mahtisormukset.

Vaikka tiukka kilpailutilanne on ollut nähtävissä, nykyisiä säästötoimia kuvaillaan WSJ:ssä merkittäväksi muutokseksi Netflixin toimintakulttuurissa.

Vielä viime vuonna Netflixin kulut kasvoivat 15 prosenttia 23,5 miljardiin dollariin. Muun muassa Netflixin sisältöbudjetti on paisunut vuosia.

Kasvuun tottuneen yhtiön henkilöstö joutuu nyt tarkkailemaan kuluja niin isossa kuvassa kuin pienissäkin hankinnoissa. Yhtiö on esimerkiksi kehottanut työntekijöitään pitämään silmällä ohjelmistokustannuksia.

Aiemmin työntekijät ovat myös voineet tilata työnantajaltaan rajattoman määrän brändituotteita, kuten kahvimukeja tai paitoja. Kuluneen vuoden aikana yhtiö on lähteiden mukaan asettanut tilauksille 300 dollarin vuosirajan.

Netflix on pitänyt palvelunsa luotettavuutta sen keskeisenä myyntivalttina. Sisällön takkuamaton jakaminen vaatii jykevää pilvi- ja verkkoinfrastruktuuria. WSJ:n lähteiden mukaan Netflix aikoo nyt tinkiä tästä ja yrittää saada kovaa kasvavat pilvipalvelukulut paremmin kuriin. Netflixin pilvikumppani on Amazon Web Services.

Lisäksi Netflix aikoo lähteiden mukaan luopua useista toimistotiloista Yhdysvalloissa. Yhtiö on jo pyytänyt Salt Lake Cityn konttorillaan työskenteleviä pysymään etätöissä.

Lähteet kertovat, että Netflixin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan tilaajan rajapyykki seuraavien kolmen vuoden aikana. Kesällä Netflixillä oli noin 220 miljoonaa tilaajaa.