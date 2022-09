Käytetyillä polttomoottori­autoilla on taas kova kysyntä – yksi isoista jälleenmyyjistä myy edelleen eniten dieselautoja

Esimerkiksi Nettiautossa bensiini- ja dieselautojen myynti on lähtenyt alkuvuoden notkahduksen jälkeen kovaan nousuun. Käytettyjä sähköautoja on markkinoilla vähän tarjolla.

Polttomoottoriautoille näyttää olevan alkuvuoden notkahduksen jälkeen taas paljon kysyntää käytettyjen autojen markkinoilla.

Esimerkiksi suurimpiin ajoneuvojen markkinapaikkoihin kuuluvasta Nettiautosta kerrotaan, että viime viikkoina bensiiniautojen kauppamäärät ovat olleet korkeimmalla tasolla koko vuonna.

”Jos lähdetään vuoden alusta katsomaan bensiiniautojen myyntiä, niin 5 000 kauppaa on keskimäärin tehty meidän sivustomme kautta viikossa. Nyt elo–syyskuun vaihteessa bensiiniautoista tehtiin kauppoja jo 7 500 viikossa”, kertoo Nettiautoa hallinnoivan Alma ajon liiketoimintapäällikkö Erno Kalalahti.

Sivusto on suosittu yksityisten myyjien parissa, mutta myös monet autoliikkeet ilmoittavat siellä myyntiin tulevista uusista ja käytetyistä autoista.

Bensiiniautojen myynnissä ei alkuvuonna tapahtunut kovin merkittävää muutosta, vaan kauppoja tehtiin keväällä 5 000–6 000 auton viikkovauhdilla.

Sen sijaan dieselautoissa Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus näkyi siten, että viikoittaiset kauppamäärät putosivat paikoin alle neljääntuhanteen. Nyt suunta näyttää kääntyneen.

”Elo–syyskuun vaihteeseen sattunut viikko oli dieselautoissa koko vuoden paras noin 5 600 auton kauppamäärällä. Jos taas katsotaan yli 30 000 euroa maksavien autojen myyntiä, niin siinä oli keväällä selvä pudotus, mutta viime viikkoina kauppa on käynyt kaikissa käyttövoimissa hyvin. Etenkin dieselin myynti on nyt ponnahtanut ylöspäin”, Kalalahti sanoo.

Yksi selitys polttomoottoriautojen kysynnän kohentumiseen voi olla sähkön hinnan kallistuminen sekä ensi talven epävarmat näkymät, jotka ovat jo nostaneet uusien määräaikaisten sähkösopimusten hintoja. Samaan aikaan polttoaineiden hinnat ovat laskeneet kesän huippulukemista.

Uusien autojen rekisteröinneissä suunta on näyttänyt jo parin vuoden ajan selvältä: sähköistettyjen ajoneuvojen kysyntä on menossa ylös ja perinteisten polttomoottoriautojen kysyntä alas.

Tammi–elokuussa ensirekisteröinneistä 32,3 prosenttia oli ei-ladattavia hybridejä, joissa on usein sähkömoottori ja pieni ajoakku, mutta ei mahdollisuutta ladata autoa seinästä. Toiseksi suosituin uusien autojen käyttövoima oli bensiini 25,5 prosentin osuudella.

Ladattavissa autoissa suurin osuus oli ladattavilla hybrideillä noin 20 prosentin osuudella kaikista uusista ensirekisteröinneistä.

Täyssähköautoja taas rekisteröitiin jo viime vuonna enemmän kuin dieselautoja, joita oli 8,5 prosenttia ensirekisteröinneistä. Tänä vuonna suunta on jatkunut samana, mutta käytettyjen autojen markkinoilla eletään vielä jokseenkin toisessa todellisuudessa kuin uusissa autoissa.

Tänä vuonna myydyistä käytetyistä autoista lähes 80 prosenttia on ollut perinteisiä bensiini- ja dieselautoja, ilmenee liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastoista. Luvut ovat pysyneet viime vuosina yllättävän samanlaisina: bensiiniautoja on käytettyjen autojen myynnistä hieman yli puolet, dieseleitä reilut 30 prosenttia ja ei-ladattavia hybridejä 5–6 prosenttia.

Vaikka moni valmistaja ei välttämättä tuo uusista autoista ollenkaan dieselversioita markkinoille, on käytetyissä kysyntä edelleen vahvaa.

Esimerkiksi suurista käytettyjen autojen kauppiaista Saka kertoo myyvänsä jopa enemmän diesel- kuin bensiiniautoja. Kysynnässä näkyi tosin viime talvena samanlainen notkahdus kuin käytettyjen autojen kaupassa yleisesti.

”Dieselin kysyntä kävi maaliskuussa melko alhaalla, mutta kesän korvilla se lähti taas nousemaan. Elokuun myynnistä dieseleitä oli 46 prosenttia, ja nyt syyskuussa osuus on noussut jo 52 prosenttiin”, sanoo Saka Finlandin liiketoimintajohtaja Petri Poukkula.

KÄYTETTYJEN autojen kauppa on ollut tänä vuonna vaikeaa. Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan elokuussa myytiin yli 55 300 käytettyä henkilöautoa. Määrä putosi yli 11 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.

Tilanne kuvaa hyvin koko vuoden kauppaa, sillä käytettyjen henkilöautojen kauppa on ollut tammi–elokuussa selvästi viime vuosia hitaampaa. Tänä vuonna on myyty noin 373 000 käytettyä henkilöautoa. Viime vuonna vastaavaan aikaan käytettyjä henkilöautoja oli myyty yli 100 000 enemmän.

Käytettyjen autojen vahva kysyntä näkyi viime vuonna myös yritysten tuloksessa. Sakalla liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 42 prosenttia, Kamuxilla 29,5 prosenttia.

Tänä vuonna hidastunut kauppa näkyy myös yritysten arjessa. Esimerkiksi Kamux kertoi elokuussa toisen neljänneksen osavuosikatsauksessaan, että supistunut kysyntä on suuntautunut alkuvuoden aikana erityisesti sähkö- ja hybridiautoihin ja polttomoottoriautoissa pienikulutuksisiin malleihin.

Yhtiön mukaan käytettyjä autoja virtaa markkinoille edelleen ”niukasti” ja kysytyimpien mallien ostomarkkinat ovat ”kireät”.

Sakalla sähköautojen myynti seitsenkertaistui viime vuonna edellisvuoteen verrattuna, mutta niiden osuus kaikista myydyistä autoista oli reilut kaksi prosenttia. Poukkula arvioi kuitenkin, että käytettyjen dieselien kysyntä jatkuu vielä pitkään, vaikka nyt eletään vahvaa ladattavien autojen buumia.

”Suomessa käytettyjen autojen keski-ikä on noin 12,5 vuotta ja keskimääräinen romutusikä noin 22 vuotta. Vaikka EU on kieltämässä uusien polttomoottoriautojen tuomisen markkinoille vuonna 2035, on polttomoottoreita liikenteessä vielä 2050-luvullakin”, hän sanoo.

Autojen sähköistyminen näkyy käytettyjen autojen markkinoilla huomattavasti hitaammin kuin uusien autojen rekisteröintiluvuissa.

Suomen henkilöautokannasta oli elokuun lopussa liikennekäytössä noin 2,8 miljoonaa ajoneuvoa. Niistä noin 133 000 eli 4,7 oli ladattavia autoja. Sähköautoja näistä oli 37 000.

Keskeinen syy ladattavien autojen pienille osuuksille kaikkien käytettyjen autojen myynnistä onkin se, että myytävää on tarjolla toistaiseksi vähän.

”Käytettyjen autojen markkinoille tulevat autot ovat keskimäärin yli kolme vuotta vanhoja, joten valtaosa Suomeen uusina tulleista sähköautoista ei ole vielä tullut myynti-ikään. Siksi moni valitsee vielä seuraavaksi ajoneuvokseen bensiini- tai dieselauton”, sanoo liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Autoalan tiedotuskeskuksesta.

Tilanne saattaa tosin muuttua nopeammin kuin käytettyjen autojen kaupan ison massan perusteella voisi päätellä. Traficomin tilastojen mukaan elokuussa käytettyinä maahantuoduista autoista jo puolet oli ladattavia autoja, joista sähköautoja oli noin 25 prosenttia.

Muutoksen ajurina on etenkin Saksan vilkas sähköautomarkkina, josta tulee noin 60 prosenttia kaikista Suomeen käytettyinä tuotavista sähköautoista.