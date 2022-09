Tuntematon henkilö vaihtoi koko yrityksen hallituksen vain yhdellä ilmoituksella – Tänä vuonna vastaavia huijauksia on tullut ilmi jo useita

Tuntematon henkilö vaihtoi koko Fixonomin hallituksen PRH:lle lähetetyillä väärennetyillä asiakirjoilla. Yrittäjä Miika Jokelainen ihmettelee, miten se on mahdollista.

Tuntemattoman henkilön keplottelu yrityksen hallituksen puheenjohtajaksi on onnistunut jo useita kertoja tänä vuonna. PRH:n mukaan tekaistuja asiakirjoja on lähes mahdoton tunnistaa satojen PRH:lle päivässä tulevien muutosilmoitusten joukosta.

Kesällä yrityksen perustanut Miika Jokelainen yllättyi pahanpäiväisesti torstaina, kun hän sai ystävältään viestin Whatsappissa.

”Kaveri lähetti Finderin sivuilta otetun kuvan, jossa yrityksemme hallituksen puheenjohtajana paistattelee kaveri, josta en ole koskaan kuullutkaan”, Jokelainen kertoo HS:lle.

Miika Jokelainen

Jokelainen ryhtyi välittömästi selvittämään asiaa. Kävi ilmi, että vieras henkilö oli tehnyt ilmoituksen Fixonomi-yrityksen hallituksen muutoksesta Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Muutos oli toteutettu ilman, että yrityksen nykyinen johto tai hallitus sai asiasta mitään tietoa.

”Ensimmäinen huoli oli, että ovatko verkkopankkitunnuksemme päässeet vuotamaan tai muuta sellaista. Mutta tekijä on tunnustautunut omana itsenään. Väärennetyt asiakirjat ovat riittäneet”, Fixonomin toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Jokelainen sanoo.

Perjantaina Jokelainen kirjoitti asiasta päivitykset Facebookiin ja Linkediniin. Hän toteaa saaneensa viestejä, joiden mukaan vastaavaa on käynyt muillekin.

Siinä hän on oikeassa. HS kertoi tammikuun alussa tapauksista, joissa tuntematon henkilö oli onnistunut keplottelemaan itsensä yritysten hallituksen puheenjohtajaksi.

Tuolloin PRH:sta kerrottiin HS:lle, että tekaistuja asiakirjoja on lähes mahdoton tunnistaa satojen PRH:lle päivässä tulevien muutosilmoitusten joukosta.

”Kysymys on siitä, minkälaista ja kuinka huolellista tarkistustyötä sen eteen tehdään, että varmistetaan jokaisen liitteen paikkansapitävyys”, PRH:n johtava lakimies Jouko Koitto kertoi tuolloin.

Yhtiön tietojen muutos vaatii otteen tai jäljennyksen kokouksen pöytäkirjasta. Niiden perusteella PRH päättelee muutosilmoitusten aitouden.

Koiton mukaan vastaavanlaisia huijauksia ei ilmene joka vuosi, mutta toisinaan niitä voi olla useita. PRH:n mukaan yrittäjä voi pienentää huijauksen riskiä esimerkiksi tilaamalla sähköpostiinsa automaattisen ilmoituksen, joka kertoo heti, jos yrityksen tietoihin ilmoitetaan muutos.

Jokelaisen mukaan Fixonomin tapauksessa tekijä oli väärentänyt kokouspöytäkirjan lisäksi myös kauppakirjan, jonka mukaan Jokelaisen osakkeet olisi siirretty tekijälle.

Suomen Asiakastiedon yritystietoraportista ilmenee, että Fixonomin hallituksen aikaisemmat jäsenet olisivat eronneet hallituksesta syyskuun alussa. Tuolloin hallituksen jäseniksi on kirjattu kolme muuta henkilöä, joiden eroajaksi on kirjattu 7. syyskuuta. Entinen hallitus on palannut siis 8. syyskuuta.

Jokelainen kiittää PRH:n ripeää toimintaa tilanteen ratkaisemiseksi, mutta ihmettelee, miten se on ylipäätään mahdollinen. HS on nähnyt Jokelaisen ja PRH:n lakimiesten sähköpostikirjeenvaihtoa asiasta. Eräässä sähköpostissa Jokelainen kertoo tehneensä huijaustapauksesta rikosilmoituksen.

”Sieltä neuvottiin tekemään rikosilmoitus ja se on myös tehty. Ihmettelen suuresti, että yrityksen olemassa olevaa hallitusta ei lähestytä millään tavalla tällaisessa asiassa”, Jokelainen kertoo.

Toistaiseksi Jokelaisen tietoon ei ole tullut, ovatko takijä tai tekijät toteuttaneet esimerkiksi tilauksia tai ostoja yrityksen nimissä. Jokelaisen mukaan pankista on kerrottu, ettei yrityksen nimissä ole tilattu uusia pankkikortteja tai verkkopankkitunnuksia.

"Olemme pieni, juuri perustettu yritys. Uusille yrityksille ei isoa luottoa myönnetä. Toivon, että tässä ei syntynyt sen suurempaa vahinkoa.”