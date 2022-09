Ministeri Saarikko: Valtion tukipaketti energiayhtiöille on jo rauhoittanut tilannetta markkinoilla

Ministeri Annika Saarikon mukaan Venäjän aloittama sota Ukrainassa koettelee suomalaisten lompakkoa ja sietokykyä pidemmän aikaa.

Euroopan unionin kollegoiden kokoukseen osallistuva valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoo, että EU on etenemässä kohti vaikeita aikoja energiamarkkinoiden myllerryksen ja inflaation kovan vauhdin vuoksi.

”Monissa maissa kotitalouksien ja yritysten tilanne on vakava. Paljon riippuu siitä, mitä tapahtuu energiamarkkinoilla ja kyetäänkö hinnannousua hillitsemään”, Saarikko kertoi tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Valtionvarainministereiden kokous käsitteli talouden näkymien lisäksi Ukrainalle osoitettavaa tukea ja energiaa.

”Suomi on avoin monille vaihtoehdoille, että epävarmuus energiamarkkinoilla vähenisi. Korostimme toimien ja päätösten nopeutta”, Saarikko kertoi ”tunnelmaltaan vakavista” keskusteluista.

Perjantaina EU:n energiaministerit olivat koolla keskustelemassa komission ehdotuksista energian hintojen hillitsemiseksi. Suomesta mukana on ollut elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

Energiakriisin myötä keskusteluun ovat nousseet sähkön johdannaismarkkinoiden ongelmat. Korkeiksi nousseet energiayhtiöiden vakuusvaatimukset uhkaavat energiayhtiöiden maksukykyä. Suomen valtio kokosi 10 miljardin euron tukipaketin energiayhtiöille ja Fortum kertoi tällä viikolla reilun kahden miljardin euron tuesta.

”Hallitus teki omat ratkaisunsa ja voidaan sanoa, että markkinatilanne on nyt hiukan rauhallisempi, mikä oli yksi tuon nopeasti kasatun paketin tarkoituksista”, Saarikko sanoo.

Saarikko kertoo odottavansa komission yksityiskohtaisia esityksiä esimerkiksi liittyen energiayhtiöiden ylimääräisten voittojen rajoittamiseen. Ne on määrä julkaista ensi viikolla.

”Tämä niin sanottu windfall-veroehdotus puhututtaa paljon. Mielenkiintoista on, että komission ehdotuksissa siitä ei puhuta verona. Tämä ehdotus on ruodittava erityisen tarkkaan, koska jos se on veron kaltainen, siitä pitää tehdä EU:ssa päätös yksimielisesti.”

Ministerit saivat tarkempaa tietoja EU:n talousnäkymistä Euroopan keskuspankilta, joka päätti torstaina nostaa ohjauskorkojaan historiallisesti. Saarikon mukaan kova inflaatiovauhti jatkuu pidempään kuin aiemmin on ennakoitu. Poliittisten päätösten täytyy Saarikon mukaan samalla auttaa kansalaisia, mutta olla kiihdyttämättä inflaatiota.

”Näköpiirissä ei ole, että tilanne olisi helpottumassa. Sietokykyämme ja kestokykyämme, lovea lompakossa tullaan koettelemaan pidemmän aikaa.”

EU on päättänyt lisätä Ukrainalle annettavaa tukea viiden miljardin euron verran. Aiemmin tänä vuonna EU sitoutui avittamaan Ukrainaa yhteensä yhdeksällä miljardilla eurolla, josta nyt on otettu käyttöön kuusi miljardia euroa.