Elon Musk kirjoitti syntymä­päiväkortin tyttöystävälleen liki 30 vuotta sitten, nyt kortti on menossa kaupaksi 10 000 dollarilla

Jennifer Gwynne seurusteli Elon Muskin kanssa 1990-luvulla. Nyt hän kauppaa valokuvia ja muistoja kerätäkseen rahaa poikapuolensa opintoihin.

Maailman varakkaimman miehen, nyt 51-vuotiaan Elon Muskin kanssa vuosikymmeniä sitten seurustellut Jennifer Gwynne on pannut myyntiin kasan vanhoja valokuvia ja muutaman muun muistoesineen.

Huutokauppasivusto RR Auctionin kautta myytävät kortit ja valokuvat ovat keränneet kiinnostusta. Esimerkiksi Muskin silloiselle tyttöystävälleen lähettämän ja allekirjoittaman syntymäpäiväkortin hinta on noussut jo 10 000 dollariin.

Korttiin Musk on kirjoittanut seuraavasti: ”Hyvää syntymäpäivää Jennifer (eli Boo-Boo). Rakkaudella Elon.”

Eniten tarjouksia on kerännyt kultainen kaulakoru, jonka Muskin kerrotaan lahjoittaneen Gwynnelle samaan aikaan syntypäiväkortin kanssa. Korun hinta on noussut 6 000 dollariin. Kaulakorussa olevan jalokiven kerrotaan olevan peräisin Muskin eteläafrikkalaisen isän Errol Muskin omistamasta kaivoksesta Sambiasta.

Kortin ja kaulakorun lisäksi tarjolla on 18 valokuvaa Muskin arkisista ja tärkeistä hetkistä nuorukaisena sekä dollarin seteli, johon Musk on raapustanut nimensä. Dollarin seteli on tällä hetkellä menossa kaupaksi yli 7 600 dollarin hintaan. Huutokauppa päättyy keskiviikkona.

Satojen miljardien laskennallisen omaisuuden kerännyt Musk ja Gwynne opiskelivat molemmat Pennsylvanian yliopistossa. Gwynnen mukaan Musk oli lahjoittanut hänelle nyt myytävät esineet ja valokuvat heidän seurusteluaikanaan vuonna 1994.

Gwynne on kertonut The Independentille, että päätti myydä esineet kerätäkseen rahaa poikapuolensa yliopistomaksuja varten.

Huutokauppa RR Auction on aiemminkin tehnyt rahaa teknologiamiljonäärin esineistöllä, esimerkiksi elokuussa Steve Jobsin ensimmäinen Apple 1 -tietokoneen prototyyppi meni kaupaksi liki 680 000 dollarilla.