Tässä on markkinoiden halvin sähköauto, jota tuodaan maahan virallisten reittien ohitse – kiihtyvyys nollasta sataan 19 sekuntia

Autoliikkeet tuovat ulkomailta myyntiin Dacia Spring -sähköautoa, joka maksaa perusvarusteilla noin 22 000 euroa. Maahantuojan mukaan valmistaja ei ole virallisesti tarjonnut autoa Suomen kaltaisille kylmille alueille.

Dacia Spring -sähköauto on reilut 3,7 metriä pitkä ja noin 1,6 metriä leveä. Takakontin tilavuus on 290 litraa.

Edullinen sähköauto, jossa on mahdollisuus pikalataukseen ja helposti yli 200 kilometrin ajomatkaan ilman pysähdystä.

Tässä on yhdistelmä, jonka luulisi kiinnostavan monia suomalaisia, mutta tarjonta on ollut kovin vähäistä.

Nyt markkinoille on pulpahtanut vaivihkaa Dacia Spring, joka täyttää monilta osin käyttökelpoisen sähköauton perusvaatimukset. Hinnat alkavat varustelusta riippuen noin 22 000 eurosta. Saman hintaisia uusia sähköautoja ei ole tarjolla oikeastaan ollenkaan.

Fiat 500e -sähköauton hinnat alkavat hankintatuen jälkeen noin 26 000 eurosta, mutta tällä hinnalla saa vasta 23,8 kilowattitunnin akkupaketin. Sillä ei ajeta 200:aa kilometriä ilman latausta edes kesällä.

Romanialainen Dacia iskee siis markkinaan, jossa kysyntää varmasti riittää. Tosin Spring-mallia ei tällä hetkellä virallisesti tuoda Suomeen. Siksi autoa pitää kysellä suoraan autoliikkeistä, joiden ilmoitusten perusteella mallia on reilut parikymmentä yksilöä myynnissä.

Kokkolassa pääkonttoria pitävän MB-Mobilen Espoon-myymälässä on näytillä vasta sisäänajettu auto, tarkalta mallinimeltään Dacia Spring Electric Drive 33 kW Comfort Plus.

Auto on niin sanottu crossover-malli, joka muistuttaa muotoilultaan hieman pikkuista katumaasturia: reilut 3,7 metriä pitkään autoon mahtuu esimerkiksi nelihenkinen lapsiperhe ja konttiin viikonlopun mökkitavarat.

Kuten nimi paljastaa, on autossa 33 kilowatin (44 hv) tehoinen moottori ja 27,4 kilowattitunnin akku. Se kuulostaa vähältä, mutta Springin etuna on alhainen paino, sillä omamassa on vain reilut tuhat kiloa, siis noin puolet monista keskikokoisista sähköautoista.

Latausluukku on auton keulassa. Asiointilatauksessa enimmäisteho on 7,2 kilowattia ja pikalatauksessa 34 kilowattia.

Tehdas lupaa autolle jopa 300 kilometrin ajomatkan, mutta silloin ei moottoriteillä ajella. Kuitenkin 200 kilometriä taittunee syyskeleissä helposti.

CCS-pikalatauksen enimmäisteho on 34 kilowattia.

Sitten luku, joka voi hämmästyttää nopeisiin sähköautoihin tottunutta harrastajaa: kiihdytys nollasta sataan kilometriin tunnissa kestää 19,1 sekuntia.

Se voi herättää epäilyksen, hyytyykö auto kehätien rampille. Pienellä koeajolla huoli osoittautuu turhaksi, sillä kiihdytys tyypillisiin 60–80 kilometrin nopeuksiin sujuu riittävän rivakasti.

Auton ominaisuudet ovat melko niukat, mutta varusteissa on esimerkiksi ilmastointi, vakionopeudensäädin, navigaattori ja peruutuskamera. Satasen vauhdissa ilmavirran suhina käy jo melko kuuluvaksi, mutta ohjaus on pienestä keveydestä huolimatta asiallisen tarkka.

Nopeus on rajoitettu 125 kilometriin tunnissa. Suomen olosuhteissa se riittää, eikä autolla ole tarkoituskaan ajaa toistuvasti pitkiä matkoja.

Syyskuun puolivälissä Nettiautossa oli myynnissä 25 Dacia Springiä. Lyhyellä soittokierroksella selviää, että autot ovat käytännössä kokonaan liikkeiden itse maahantuomia.

Esimerkiksi MB-Mobilessa myynnissä olevat yksilöt on hankittu suoraan Dacian maahantuojalta Virosta.

”Meillä on ollut näitä myynnissä kolme tähän mennessä, ja pari on jo myyty. Viimeksi maanantaina kävi asiakas koeajamassa tätä Comfort plus -mallia”, kertoo myyntipäällikkö Alexander Ehrström.

Hän luonnehtii Springiä perusajoneuvoksi, joka sopii hyvin esimerkiksi kakkosautoksi talouteen, jossa on kotona latausmahdollisuus.

Mutta miksi tätä edullista sähköautoa ei tuoda virallisesti Suomeen?

Dacia tunnetaan edullisista autoistaan, joista esimerkiksi kompaktin kokoinen Sandero on pärjännyt hyvin talvitesteissä, vaikka hinnat alkavat reilusta 15 000 eurosta.

Springiä ei sen sijaan ole tulossa näillä näkymin ollenkaan Suomeen virallisen reitin kautta, kerrotaan Renaultia ja Daciaa maahantuovasta Nordic Automotive Services -yhtiöstä.

Perustason autossa on esimerkiksi vakionopeudensäädin mutta ei mahdollisuutta säätää ratin asentoa.

”Syy tähän on se, että tehdas ei toistaiseksi valmista autosta kylmän ilmaston versiota, toisin kuin kaikista muista meidän kauttamme maahan tulevista autoista”, sanoo tiedotuspäällikkö Riitta Leskinen.

Dacia ei ilmoita julkisesti, mitä eroja kylmän kelin malleissa tarkalleen on muihin malleihin verrattuna, mutta vastaavalla tavalla tehdään kuumiin olosuhteisiin tarkoitettuja versioita eri markkinoille.

Toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä toteaa, että Dacia Springin kaltaiset automallit ovat todellisia sähköautojen aloitusmalleja, jotka on suunnattu etenkin Etelä- ja Itä-Euroopan markkinoille.

”Suomeen tällaisia pienimmän A-segmentin autoja tuodaan ylipäätään vähän. Sen sijaan vaikkapa Kreikassa ja Espanjassa on paljon kysyntää pikkuautoille, joilla mahtuu liikkumaan keskiaikaisten kaupunkien pienillä kujilla. Itä-Euroopan maissa tämä on ikään kuin ensimmäinen askel autoilun sähköistymiseen”, hän sanoo.

Yleisellä tasolla auton edullinen lähtöhinta saattaa Kallion arvion mukaan näkyä esimerkiksi siinä, minkälaisia kompromisseja auton tekniikassa ja materiaaleissa on jouduttu tekemään. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sähkövastukset, joilla auton lämmitys sähköautoissa käytännössä tapahtuu.

Hän ei kuitenkaan tunne kyseisen auton teknisiä yksityiskohtia eikä ota suoraan kantaa, sopiiko auto Suomen talviolosuhteisiin vai ei.

Jotain voi päätellä siitä, että Spring löytyy valmistajan verkkosivuilta Tanskassa, mutta ei Norjassa tai Ruotsissa.

Yksi avoin kysymys liittyy auton takuuseen. Kallion mukaan uusissa autoissa pääsääntö on, että valmistaja myöntää vapaaehtoisen takuun ja sen lisäksi laki määrittelee virhevastuun. Yleisesti on kuitenkin niin, että autoille myönnetään tavallisesti Euroopan laajuinen takuu.

Käytännön ongelmaksi voi silti muodostua se, kuka auton ongelmatilanteessa korjaa. Jokainen maahan tuotava malli vaatii mekaanikkojen koulutuksen sekä joskus myös uusia ohjelmistoja ja laitteistoja. Siksi uusien mallien maahantuonti on kallista puuhaa.

MB-Mobilen myyntipäällikkö Alexander Ehrström.

Springin tapauksessa maahantuojan ja myyjän näkemykset tuntuvat hieman poikkeavan toisistaan.

”Meidän verkostoamme ei ole koulutettu kyseistä mallia varten, joten meillä ei periaatteessa ole lupaa mennä autoihin koskemaan. Ongelmatilanteissa autetaan sen mitä pystytään, mutta kun kyse on akkujen suurjänniteasioista, niin takuuasiat ovat vielä auki”, sanoo Riitta Leskinen.

Springejä itse maahan tuovassa MB-Mobilessa on myynnissä sekä uusia että vähän ajettuja autoja. Myyntipäällikkö Ehrströmin käsitys on, että autoilla on kolmen vuoden tai 100 000 kilometrin takuu, joka pätee koko Euroopassa.

Hän muistuttaa, että käytännössä sama yhtiö tuo myös virallisesti Daciaa Suomeen ja Viroon.

”Lähtökohta on, että ongelmatilanteet hoidetaan kotimaassa”, Ehrström sanoo.

Auton ajoakulla on kahdeksan vuoden tai 120 000 kilometrin takuu.

Dacia Springin esikuvat löytyvät kehittyviltä automarkkinoilta, kuten Intiasta ja Kiinasta, jossa romanialaisyhtiön omistava Renault myy käytännössä samanlaista autoa mallinimellä City KZ-E.

Kiinassa autoilijoiden tarpeet ja vaatimukset poikkeavat monista Euroopan maista. Springin edullisuuden kääntöpuoli onkin turvallisuus, sillä autojen turvallisuutta arvioivassa Euro NCAP -testissä auto sai yhden tähden viidestä. Tosin saman konsernin Renault Zoe ei päässyt edes asteikolle vaan sai nolla tähteä.

Testissä ei kuitenkaan arvioida ainoastaan kolaritilanteita. Tulokseen vaikuttavat myös muut turvallisuusominaisuudet, kuten kaistavahti ja törmäyksen estävä hätäjarrutusjärjestelmä.

Silti Springissä on panostettu enemmän keveyteen ja kohtalaiseen ajomatkaan kuin turvallisuuteen. Hieman kalliimmat sähköautot, Fiat 500e ja Nissan Leaf, saivat samassa testissä neljä ja viisi tähteä.