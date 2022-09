Puukaupan virkistymisestä huolimatta ostomäärä on viisi prosenttia pienempi verrattuna viiden edellisen vuoden vastaavan ajan keskiarvoon.

Metsäteollisuuden mukaan kaikenlaiselle puulle on nyt vahvaa kysyntää.

Puun hinta on noussut selvästi, ja kauppa on näyttänyt virkistymisen merkkejä alkuvuoteen verrattuna, kertoo Metsäteollisuus. Etujärjestön mukaan vahvaa kysyntää on nyt kaikenlaiselle puulle.

‍Havupuutukkien kantohinnat olivat elokuussa 12–14 prosenttia ja koivutukin kantohinta 11 prosenttia korkeammat kuin vuoden alussa. Myös kuitupuiden kantohinnat olivat 12–14 prosenttia korkeammalla tasolla vuoden alkuun verrattuna.

Elokuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 70 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista keskimäärin 74 euroa kuutiolta. Koivutukkikuution keskihinta oli 50 euroa. Kuitupuun keskikantohinta oli 20–22 euroa kuutiolta.

Puukaupan virkistymisestä huolimatta ostomäärä on viisi prosenttia pienempi verrattuna viiden edellisen vuoden vastaavan ajan keskiarvoon. Viime vuoden ostomäärästä ollaan vielä jäljessä 16 prosenttia.