Elon Musk haluaa vetäytyä Twitter-kaupasta, jonka yhtiön osakkeenomistajien enemmistö on nyt hyväksynyt.

Enemmistö Twitterin osakkeenomistajista on äänestänyt sen puolesta, että yhtiö myydään miljardööri Elon Muskille 44 miljardilla dollarilla.

Äänestys tehtiin maanantaina eivätkä sen tulokset ole vielä julkisia. Asiasta kertovat lähteisiin nojaten muun muassa uutistoimisto Reuters ja Wall Street Journal.

Teslan toimitusjohtajana työskentelevä Musk on riitauttanut yrityskauppansa ja haluaa perua sen. Asia on viety oikeuteen ja oikeudenkäynnin on määrä alkaa lokakuussa. Twitterin omistajien hyväksyttyä Muskin tarjouksen asian ratkaisu on oikeusistuimen harteilla.

Musk on kertonut vetäytymisensä syyksi muun muassa sen, että Twitter olisi johtanut häntä harhaan bottitilien todellisesta määrästä. Lisäksi Musk on väittänyt, että Twitter rikkoi yrityskaupan ehtoja maksaessaan miljoonien dollarien erorahan yhtiön entiselle turvallisuusjohtajalle Peiter Zatkolle.

Twitter on kiistänyt rikkoneensa sopimusta. Yhtiön mukaan Muskin esittämät syyt vetäytyä kaupasta ovat ”pätemättömiä ja vääriä”.

Muskin tekemän ostotarjouksen mukaan Twitterin hinnaksi tulisi 54,2 dollaria osakkeelta. Tarjous on hintava yhtiön tämänhetkiseen markkina-arvoon nähden. Twitterin osakkeen maanantain päätöskurssi on 41,41 dollaria.