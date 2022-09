Kaupan arvo on noin 210 miljoonaa euroa. Stora Enso kirjaa noin 50 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton.

Stora Enso myy Saksassa sijaitsevan Maxaun paperitehtaan. Kaupan arvo on noin 210 miljoonaa euroa.

Stora Enso kertoo allekirjoittaneensa sopimuksen Saksassa sijaitsevan Maxaun paperitehtaan myynnistä. Ostaja on päivittäistavarakonserni Schwarz. Suomessakin tuttu Lidl on osa Scwarz-konsernia. Schwarzin suunnitelmana on jatkaa paperintuotantoa tehtaalla.

Kaupan arvo on noin 210 miljoonaa euroa. Stora Enso kirjaa noin 50 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton.

Maxaun tehtaan myynti on osa aikaisemmin ilmoitettua suunnitelmaa myydä neljä Stora Enson viidestä paperitehtaasta.

Stora Enso on muuntanut liiketoimintaansa kiihtyvällä tahdilla paperituotannosta pakkausmateriaalien ja pakkausten tuottamiseen.

Viime viikolla yhtiö kertoi ostavansa noin miljardin euron arvoisella kaupalla hollantilaisen pakkausyrityksen De Jong Packaging Groupin. Stora Enson mukaan kauppa mahdollistaa pääsyn Hollannin, Belgian, Saksan ja Britannian markkinoille.

Vuonna 2006 yhtiön liikevaihdosta noin 70 prosenttia tuli paperista, tänä vuonna osuus putoaa kymmenen tietämiin. De Jongin ostos pudottaa osuutta edelleen, sillä noin miljardin euron liikevaihtoa pyörittävä yritys kasvattaa Stora Enson liikevaihtoa noin kymmenellä prosentilla.