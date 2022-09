S-pankki kertoi tiistaina verkkopankissaan olleesta häiriöstä, joka koskettaa satoja pankin asiakkaita. Pertti Aallon tililtä vietiin 2000 euroa toukokuussa. Tekijöiden jäljet johtavat poliisin mukaan ulkomaille.

Toukokuussa Pertti Aalto, 78, havahtui outoon toimintaan S-pankin tilillään. Tililtä oli yllättäen nostettu varoja useammassa otteessa yhteensä tuhannen euron edestä. Tämän jälkeen luotolta oli siirretty tilille toiset tuhat euroa, ja tili tyhjennetty uudestaan useassa erässä.

”Tililtäni oli tehty nostoja ensin niin kauan kuin tilillä oli ollut rahaa. Sen jälkeen oli pystytty ottamaan luottoja. Yhteensä 21 kertaa oli nostettu luottoa tilille, pieniä summia kerrallaan. Kun sen havaitsin, käännyin poliisin puoleen”, Aalto sanoo.

Aalto teki asiasta rikosilmoituksen. Hän kertoo myös informoineensa asiassa pankkia välittömästi ja pyytänyt tilin sulkemista.

HS on nähnyt Hämeen poliisilaitoksen Aallolle lähettämän asiakirjan, jossa kerrotaan Aallon tilitapahtumiin liittyneen esitutkinnan päättyneen. Poliisin mukaan on perusteltua syytä olettaa, että rikoksen tekopaikka on ulkomailla. Koska Suomen poliisilla ei ole toimivaltaa tehdä esitutkintaa ulkomailla, tutkinta on lopetettu.

Poliisin lähettämässä päätöksessä kerrotaan, että Aallon mukaan hänen S-pankin tililtään oli tehty useita luvattomia veloituksia kolmena eri päivänä toukokuussa.

Aalto on pitänyt S-pankissa varatiliä, eli pääasiakkuus on toisessa pankissa. Vaikka tiliä käytettiin harvakseltaan, siellä oli varoja ja siihen liitetty luottokortti.

Pertti Aalto kertoo yrittäneensä selvittää asiaa sekä S-pankin että poliisin kanssa kuukausien ajan havaittuaan väärinkäytöksen toukokuussa.

”Pankista sanottiin, että se korttilasku kannattaa vain maksaa”, Aalto sanoo.

Aaltojen mukaan poliisi oli kuitenkin ohjeistanut, ettei vietyihin varoihin liittyviä laskuja pidä maksaa, koska silloin esitutkinta lopetettaisiin. Epävarmuus säilyi, kun poliisi lopetti esitutkinnan elokuussa.

Pertti Aallon mukaan S-pankin näkemys oli tähän viikkoon saakka ollut se, että lasku pitää maksaa, koska taustalla oli pankin näkemyksen mukaan verkkopankkitunnusten huolimaton käsittely. Vielä syyskuun alussa Aalto oli yhteydessä S-pankin korttireklamaatioihin, koska häntä pyrittiin laskuttamaan tililtä nostetusta luotosta.

”Käsittämätöntä on ollut se, että poliisi on tehnyt tutkinnan ja todennut rikoksen jälkien johtaneen ulkomaille ja perinnät edelleen jatkuivat”, Aalto sanoo.

Myös Pertti Aallon poika Jussi Aalto selvitti asiaa vanhempiensa kanssa. Jussi Aallon mukaan heille on kerrottu, että tilille oli päästy käsiksi S-ryhmän mobiilisovelluksen S-mobiilin kautta. Hän kertoo, ettei Aalloilla ollut käytössä S-mobiilia.

”Tätä asiaa on väännetty tähän päivään saakka”, Jussi Aalto sanoi tiistaina.

Tiistaina S-pankki tiedotti kuukausia jatkuneesta häiriöstä verkkopankissaan. Pankin mukaan sadat ihmiset pääsivät kirjautumaan muiden verkkopankkeihin luvattomasti.

S-pankin mukaan järjestelmähäiriö huomattiin 5. elokuuta ja korjattiin välittömästi. S-pankki on kertonut tehneensä asiassa tutkintapyynnön poliisille.

Ei ole selvää, miksi S-pankilla kesti useita kuukausia huomata järjestelmähäiriö, josta johtuvasta väärinkäytöksestä kerrottiin pankille jo kuukausia aiemmin.

Pankkeja valvova Finanssivalvonta (Fiva) kertoi tiistaina pitävänsä S-pankin häiriötä vakavana. Vastaavaa ei Fivan asiantuntijoiden mukaan ole Suomessa käynyt aiemmin.

S-pankin täytyy tehdä häiriöstä raportti Fivalle. Samalla pankin täytyy kertoa, miten pankki varmistaa sen, ettei vastaavaa häiriötä tapahdu enää.

S-pankki on saanut viime vuosina ainakin kaksi isoa seuraamusmaksua viranomaisilta.

Viime vuonna pankki sai lähes 1,7 miljoonaan euron maksun epäilyttävien toimeksiantojen tunnistamis- ja raportoimisprosessien puutteista osakevälityksessä.

Vuonna 2019 Fiva määräsi S-pankille lähes miljoonaan euron seuraamusmaksun asiakkaiden tuntemisprosesseihin liittyvistä puutteista. Samalla Fiva totesi, että S-pankin tietojärjestelmissä ja prosesseissa on ollut puutteita.

Aiemmin vuonna 2015 kävi ilmi, että S-pankissa oli perustettu tilejä väärennetyillä tai varastetuilla henkilöpapereilla, jonka myötä saatuja sähköisiä pankkitunnuksia käytettiin petoksiin verkkopalveluissa. S-pankki kertoi tuolloin, että käytäntöjä on petosten jälkeen tiukennettu.

Tiistai-iltapäivänä Aallot saivat viimein käsiteltyä asian loppuun pankin kanssa. S-pankista kerrottiin, että viedyt varat palautetaan.

S-pankki kertoi tiistaina korvaavansa asiakkailleen kaikki häiriöstä johtuneet välittömät taloudelliset vahingot. S-pankin digitaalisten palveluiden kehittämisestä vastaava johtaja Carl-Edvard Holmberg kertoi HS:lle tiistaina, että pankki on jo maksanut suurimman osan tapaukseen liittyvistä korvauksista.

Vaikka rahat palautetaan, Aaltojen luottamus S-pankkiin on mennyt. Pertti Aallon puoliso Tuula Aalto kertoo, että saatuaan rahansa takaisin tilin kautta perheen asiakkuus S-pankissa päättyy.

”Olen aivan äimän käkenä, että jotain tällaista voi tapahtua. Pankkiin pitää voida luottaa”, Tuula Aalto sanoo.