Uniper tiedotti keskiviikkona, että Saksan valtion kanssa neuvotellaan lisäpääomituksesta omistusosuutta vastaan. Heinäkuussa solmittu sopimus näyttääkin nyt olevan yhtä arvokas kuin pöydän tai vielä likaisempien paikkojen pyyhkimiseen käytettävä pehmopaperi, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Anni Lassila.

Kansallistaminen. Sana, jota on totuttu kuulemaan sosialistisista kehittyvistä maista, kuten Venezuelasta tai Pohjois-Koreasta, sopii hyvin huonosti länsimaiseen demokraattiseen markkinatalouteen.

Ja silti juuri tuota sanaa nyt käytetään ihan tosissaan Saksassa. Uutistoimisto Bloomberg kertoi keskiviikkona nimettömiin lähteisiinsä vedoten, että Saksan valtio suunnittelee kasvattavansa omistusosuuttaan energiayhtiö Uniperissa yli 50 prosentin tai peräti kansallistavansa koko Uniperin.

Suunnitelmien esteenä on vain sellainen pieni yksityiskohta, että Uniper on yksityisesti omistettu pörssiyhtiö. Suomalainen Fortum omistaa siitä melkein 80 prosenttia. Suomen valtio puolestaan omistaa Fortumista vähän yli puolet.

Uniper on pulassa, koska se myy saksalaisille maakaasua, jota yhtiö on tuonut Venäjältä. Venäjän maakaasuyhtiö Gazprom kuitenkin vähensi kaasun vientiä Saksaan noin 60 prosentilla kesäkuussa. Heinäkuussa virta heikkeni edelleen, kunnes se pari viikkoa sitten loppui kokonaan.

Uniper joutuu yhä toimittamaan asiakkailleen lupaamansa kaasun, jonka se ostaa nyt markkinoilta kymmenkertaisin hinnoin. Se on tietenkin hyvin tappiollista liiketoimintaa.

Tappiota kertyy tällä hetkellä Credit Suisse -pankin analyytikon tuoreen arvion mukaan jopa 130 miljoonaa euroa päivässä, mikä tekee lähes neljä miljardia euroa kuukaudessa. Heinäkuussa tappiotahti oli noin 50 miljoonaa euroa päivässä.

Fortumin mielestä ongelma kuuluu ennen kaikkea Saksan valtiolle, koska se voisi päätöksellään siirtää maakaasun hinnan nousun asiakkaiden maksettavaksi. Sen sijaan Saksan valtio on päättänyt vyöryttää kustannukset Uniperin suomalaiselle omistajalle.

Yhtiöt alkoivat neuvotella Saksan valtion kanssa tukipaketista jo kesäkuun lopussa.

Heinäkuussa kerrottiin sopimuksesta, jonka mukaan valtio saisi 30 prosentin omistuksen Uniperissa isoa lainaa ja pääomitusta vastaan.

Fortumin silloisen tiedotteen mukaan sopimuksessa luki myös, että jos Uniperin tappiot ylittävät seitsemän miljardia euroa, Saksan valtio tukee yhtiötä lisää ilman, että se saa enempää omistusta.

Tästä ollaan nyt siis ilmeisesti lipeämässä. Keskiviikkona iltapäivällä Uniper tiedotti, että nyt neuvotellaankin uudesta isosta pääomituksesta, joka kasvattaisi Saksan valtion omistusta yhtiössä yli puoleen. Fortumin lähettämässä tiedotteessa tästä ei mainittu mitään.

Heinäkuun sopimus oli selvästikin vain alustava – sanan kaikkein ikävimmässä merkityksessä. Nyt näyttää siltä, että se on saksalaisten mielestä arvoltaan lähinnä pöydän taikka jonkun likaisemman paikan pyyhkimiseen käytettävää pehmopaperia.

Mikä on Fortumin asema tässä kaikessa? Yhtiö käytti Uniperin ostamiseen yhteensä yli seitsemän miljardia euroa. Nyt Uniperin arvo on vain noin 1,6 miljardia euroa. Keskiviikkona iltapäivällä Uniperin osakkeen hinta oli jälleen 17 prosentin syöksyssä verrattuna tiistain päätöskurssiin.

Lisäksi Fortum rahoitti viime vuoden vaihteessa Uniperia neljän miljardin takauksella ja neljän miljardin lainalla.

Heinäkuussa sovitun paketin yksi osa oli vaihdettava velkakirjalaina, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että Fortumin olisi joka tapauksessa vaihdettava tuo neljän miljardin laina Uniperin osakkeiksi, jos se haluaan säilyttää enemmistön yhtiöstä.

Enemmistö yhtiöstä, joka on yli korvien velkaantunut ja jonka arvo ei ole juuri mitään, ei toisaalta ole kovinkaan arvokas.

Kaiken lisäksi Uniper on joutunut jo nyt lainaamaan Saksan valtiolta valtavia summia, jotka ovat etuoikeutettua velkaa. Uniper maksaa ne takaisin ennen kuin se voi maksaa mitään muita velkoja eli esimerkiksi lainaansa Fortumille.

Ennen valtion lainojen takaisin maksua Uniper ei voi myöskään maksaa osinkoa.

Vaikka Uniper pääsisi eroon kaasubisneksistä ja alkaisi tuottaa tulosta, se ei siis maksaisi Fortumille osinkoa todennäköisesti vuosikausiin, kuka tietää miten pitkään.

” Vaihtoehtona on se, että Fortum hakee tai päästää Uniperin konkurssiin.

Fortumilla on siis melko vähän enää voitettavaa siinä, että se pitää Uniperin pystyssä. Fortumin sijoitus Uniperiin on lähes mennyttä ja nyt Saksan valtio havittelee sen pienentämistä edelleen. Takaus on lähes mennyttä ja lainakin on käytännössä mennyttä.

Vaihtoehtona Fortumilla on yhä se, että se kieltäytyy hyväksymästä Saksan valtion tarjoamia pääomitusehtoja ja hakee Uniperin konkurssiin. Tämä pakottaisi Saksan valtion käytännössä kansallistamaan yhtiön. Muuten kaikki Uniperin sopimukset raukeaisivat ja saksalaiset jäisivät ilman kaasua.

Mutta mitä ihmettä Uniperin kansallistaminen edes tarkoittaisi ja mitä siitä seuraisi Fortumille?

Länsimaissa yhtiöitä ei ole ollut tapana kansallistaa. Toisaalta yksityistä omaisuutta pakkolunastetaan Suomessakin jatkuvasti esimerkiksi, kun rakennetaan teitä tai muuta yhteiskunnalle kriittistä infrastruktuuria. Lunastetusta omaisuudesta pitää kuitenkin maksaa käypä hinta.

Saksan valtio voisi siis ottaa Uniperin konkurssin estääkseen haltuunsa, mutta Uniperin omistajien pitäisi saada siitä korvaus.

Niinpä Fortumkin saisi ennen pitkää osakkeistaan käyvän hinnan, mikä ikinä se olisikaan. Asiasta väännettäisiin varmasti pitkään tuomioistuimissa. Uniperilla kuitenkin on arvokas vesi- ja ydinvoimalaomaisuus.

Fortumin myöntämä laina säilyisi ennallaan. Sen takaisin saamisessa voisi kestä pitkään, mutta sitä ei tarvitsisi kirjata alas.

Sen sijaan Fortumin Uniperille antama takaus saattaisi jopa raueta. Takauksen ehtoja ei ole julkistettu, mutta koska kyseessä on emoyhtiön antama takaus, tämä on hyvin mahdollista. Sen verran Fortum siis kenties voittaisi.

Selviäisikö Fortum Uniper-omistuksen alaskirjauksesta ilman pääomitusta, joka käytännössä lankeaisi suurimman omistajan eli valtion tehtäväksi? Ei välttämättä.

Tosin ilman Uniperin kansallistamistakin Fortumin omistusosuus yhtiössä uhkaa nyt laimentua niin paljon, että siitä seuraavat alaskirjaukset voivat uhata heikoksi käynyttä vakavaraisuutta.

Uniperin konkurssi ja kansallistaminen voisivat siis Fortumin kannalta olla jäljellä olevista vaihtoehdoista parhaat.