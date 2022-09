HS:n markkinaviikko kertaa yhdessä jutussa viikon tärkeimmät talous­uutiset.

Stockmann sai suotuisan päätöksen verokiistaan

Kauppayhtiö Stockmannin verokiistaan Ruotsissa saatiin viimein oikeuden päätös, joka on yhtiölle suosiollinen.

Göteborgin kamarioikeus antoi tuomion, jonka myötä Stockmannin Ruotsin-tytäryhtiö on oikeutettu korkokulujen vähennykseen, joka vastaa noin 20 miljoonan euron alhaisempaa verokustannusta vuosina 2013–2016.

Kiistassa Ruotsin verottaja oli sitä mieltä, että Stockmann on maksanut sille liian vähän veroa. Kiista koski Stockmannin Ruotsin-tytäryhtiön lainan korkomenojen vähennysoikeutta. Laina oli nostettu Lindexin ostoa varten.

Goldman Sachs: Taantuma Euroopassa on täysin varmaa

Yhdysvaltalainen investointipankki Goldman Sachs Group neuvoo asiakkaitaan sijoittamaan amerikkalaisiin kotimarkkinayrityksiin, koska talouden taantuma Euroopassa on täysin varmaa.

Pankin sijoitusstrategit arvioivat, että Yhdysvaltojen markkina-alueelta liikevaihtonsa keräävät yritykset pärjäävät paremmin kuin yritykset, jotka toimivat Yhdysvaltojen lisäksi myös Euroopassa.

Goldman Sachsin strategit katsovat tuoreessa katsauksessaan, että Yhdysvaltain talouskasvu on ”epävarma” mutta Euroopassa taloustilanne on ”kauhea”.

Pankki uskoo, että Yhdysvaltain osakemarkkinat tarjoavat suuremman tuottomahdollisuuden kuin taantuman vaivaamat Euroopan osakemarkkinat.

Euroopan taloutta uhkaavat kaasukriisi, kiihtynyt inflaatio ja Euroopan keskuspankin kiristyvä rahapolitiikka.

Electrolux varoitti kysynnän merkittävästä laskusta

Ruotsalainen Electrolux varoitti, että sen valmistamien kodinkoneiden kysyntä on laskenut merkittävästi Euroopassa ja Yhdysvalloissa korkean inflaation takia.

Electrolux antoi maanantaina tulosvaroituksen ja kertoi aloittavansa säästöohjelman.

Electrolux kertoi, että sen kodinkoneiden kysyntä on laimentunut kuluvalla neljänneksellä merkittävästi ja kiihtyvällä tahdilla verrattuna toiseen neljännekseen. Yhtiön mukaan markkinakysyntä pysyy heikkona myös ensi vuonna.

Ruotsalaisyhtiö on maailman toiseksi suurin kodinkoneiden valmistaja. Sen synkkä näkymä on toistaiseksi selkeimpiä merkkejä siitä, minkälaista tuhoa kiihtynyt inflaatio tekee kuluttajakysynnälle.

Stora Enso myy kaksi paperitehdasta

Metsäyhtiö Stora Enso kertoi viikon aikana paperitehtaan myymisestä sekä Saksassa että Ruotsissa.

Saksassa yhtiö myy Maxaun paperitehtaan päivittäistavarakonserni Schwarzille. Suomessakin tuttu Lidl on osa Scwarz-konsernia.

Kaupan arvo on noin 210 miljoonaa euroa. Stora Enso kirjaa noin 50 miljoonan euron myyntivoiton.

Ruotsissa Stora Enso myy Nymöllan paperitehtaan yhdysvaltalaiselle Sylvamolle noin 150 miljoonalla eurolla. Tästä kaupasta Stora Enso kirjaa noin 20 miljoonan euron myyntitappion.

Tehtaiden myynti on osa aikaisemmin ilmoitettua suunnitelmaa myydä neljä Stora Enson viidestä paperitehtaasta.

Sijoittajat pelästyivät pahoin Yhdysvaltojen inflaatiotietoja

Kuluttajahintojen kallistuminen hidastui elokuussa Yhdysvalloissa jo toista kuukautta Yhdysvalloissa, ilmeni työministeriön tiistaina julkaisemista tiedoista.

Inflaatiovauhti oli elokuussa 8,3 prosenttia, kun se heinäkuussa oli 8,5 prosenttia. Hidastumisesta huolimatta inflaatiovauhti on yhä nopeinta liki neljään vuosikymmeneen.

Pohjainflaatiovauhti oli elokuussa 6,3 prosenttia. Heinäkuussa se oli 5,9 prosenttia. Edellisestä kuukaudesta pohjainflaatio voimistui 0,6 prosenttia.

Pohjainflaation kiihtyminen kertoo siitä, että keskuspankki Fedin paineet kiristää rahapolitiikkaa eivät ole hellittäneet. Markkinoilla pidetään todennäköisenä, että keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan ensi viikolla 0,75 prosenttiyksikköä.

New Yorkin pörssin sulkeuduttua tiistaina kolmesta keskeisestä osakeindeksistä S&P 500 heikkeni 4,3 prosenttia, Dow Jones 3,9 prosenttia ja Nasdaq 5,2 prosenttia.

Twitterin omistajat hyväksyivät Elon Muskin ostotarjouksen

Viestipalveluyhtiö Twitterin osakkeenomistajat hyväksyivät miljardööri Elon Muskin ostotarjouksen. Musk on tarjoutunut ostamaan yhtiön koko osakekannan 44 miljardilla dollarilla.

Twitter kertoi tiistaina osakkeenomistajien alustavista äänestystuloksista, jotka tulivat vain minuutteja kestäneessä yhtiökokouksessa.

Musk ja Twitter sopivat kaupanteosta huhtikuussa, ja heinäkuussa Musk ilmoitti aikovansa perääntyä kaupoista. Musk on perustellut kaupan perumista sillä, että Twitter on vääristellyt botti- ja roskapostitilien määrää. Yhtiö on kiistänyt väitteet.

Uniper: Neuvottelut uusista tukitoimista käynnissä

Energiayhtiö Fortumin saksalainen tytäryhtiö Uniper tarvitsee lisätukea heinäkuussa sovitun tukipaketin lisäksi, ja yksi vaihtoehto neuvotteluissa on, että Saksan valtio järjestää yhtiölle lisää pääomaa ja tulee yhtiön enemmistöomistajaksi.

Uniper kertoi asiasta keskiviikkona sen jälkeen, kun uutistoimisto Bloomberg oli kertonut neuvotteluiden tilanteesta omiin, nimettömiin lähteisiin pohjautuen. Vaihtoehtona neuvotteluissa on myös Uniperin kansallistaminen eli siirtäminen täysin valtion omistukseen.

Venäjän kaasutoimitusten vähenemisen vuoksi konkurssin partaalle kesällä ajautunut Uniper pelastettiin heinäkuussa Saksan valtion 15 miljardin euron tukipaketilla.

Torstaina Bloomberg kertoi, että Saksan hallitus on pitkällä neuvotteluissa Uniperin, VNG:n ja entisen Gazprom Germanian haltuunotosta. Bloombergin mukaan tarkoista yksityiskohdista ei ole vielä sovittu, mutta yhteisymmärrykseen voidaan päästä lähipäivinä.

Suomen Pankki ennustaa talouden supistuvan ensi vuonna

Taantuman uhka Suomessa on kasvanut, arvioi Suomen Pankki torstaina julkistamassaan väliennusteessa. Ensi vuonna Suomen talous supistuu ennusteen mukaan 0,3 prosenttia.

Vielä tänä vuonna Suomen talous kasvaa ennusteen mukaan 2,2 prosenttia vahvan alkuvuoden ansiosta. Kesän aikana kasvunäkymät ovat kuitenkin heikentyneet, ja nyt taloutta uhkaavat Venäjän sodan aiheuttama energiakriisi ja inflaation kiihtyminen.

Ennusteen mukaan inflaatio pysyy nopeana. Nyt poikkeuksellisen kovaa laukannut inflaatio syö kotitalouksien ostovoimaa, ja kuluttajien luottamus talouteen on erittäin heikkoa.