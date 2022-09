”Saksa on tullut paljon vastaan”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoo HS:n haastattelussa, että yhtiö keskittyy jatkossa pohjoismaiseen energiantuotantoon.

Haastattelu Fortumin toimitusjohtajan Markus Rauramon kanssa on vain hetkeä aiemmin päättynyt, kun vuodot Saksasta alkavat: Fortum, Uniper ja Saksan hallitus ovat pääsemässä sopuun konkurssin partaalla keikkuvan Uniperin pelastamisesta.

Yhden vuodon mukaan Saksan hallitus on hyvin lähellä päätöstä kansallistaa Fortumin saksalainen tytäryhtiö Fortum. Toinen vuoto kertoo, että Saksan hallitus päättää Uniperin kansallistamisesta keskiviikkona.

Vain hetkeä aiemmin Keilaniemessä Rauramo oli väistellyt kysymyksiä neuvotteluiden tilanteesta. Syy on tietysti se, että neuvotteluiden tilanne on olennaista tietoa sijoittajille, ja lain mukaan Fortumin on jaettava se kaikille sijoittajille samaan aikaan. Siispä Rauramon vastaukset ovat niukkoja.

”Ei voi sanoa vielä, mikä neuvotteluiden lopputulos on”, on Rauramon vastaus kysymykseen, liudentuuko Fortumin omistusosuus Uniperissa nyt väistämättä.

”En voi ennakoida, mikä on neuvotteluiden lopputulos. Ratkaisun täytyy olla tähän tilanteeseen sopiva ja antaa varmuutta, vakautta ja pitkäjänteisyyttä”, on vastaus, kun Rauramolta kysyy, onko Fortumilla halua jäädä Uniperiin pieneksi vähemmistöomistajaksi, jos enemmistö on Saksan valtiolla.

Hieman myöhemmin kaupankäynti Fortumin osakkeella keskeytetään, ja Fortum joutuu kommentoimaan vuotoja pörssitiedotteella:

”Fortum vahvistaa, että neuvottelut ovat loppusuoralla ja että sopimusneuvotteluiden elementtejä ovat muun muassa Fortumin omistamien Uniper-osakkeiden myynti Saksan valtiolle ja Fortumin Uniperille myöntämän rahoituksen palauttaminen Fortumille sekä Saksan valtion suunnittelema Uniperin pääomankorotus.”

Lopullista sopimusta ei kuitenkaan vielä ole. HS:n tietojen mukaan sopimus julkistetaan keskiviikkoaamuna.

Markus Rauramo Helsingin Sanomien haastattelussa yhtiön pääkonttorissa Espoon Keilaniemessä.

Uniper pelastettiin jo kertaalleen heinäkuussa Saksan valtion 15 miljardin euron tukipaketilla. Tuota sopimusta on Suomessa kritisoitu kovasti. Rauramo kuitenkin puolustaa sopimusta ja sanoo, että Saksa tuli sopimuksessa paljon vastaan.

”Aika ankarien neuvotteluiden kautta päädyttiin siihen, että Saksa itse asiassa sitoutui tarjoamaan 15 miljardia euroa lisää lainaa sen kahden miljardin euron päälle, mitä he olivat jo antaneet [tammikuussa KfW-pankin kautta]. Nyt Saksa on mennyt lainasitoumuksessa vielä pidemmälle.”

”Ymmärrän pettymyksen koko tilanteeseen, mutta Saksa on KfW:n kautta pitänyt huolta Uniperin likviditeetistä ja toiminnan jatkuvuudesta tähän päivään saakka. Se on jo antanut KfW:n kautta 13 miljardia euroa. Saksa on tullut tässä paljon vastaan.”

Keskeinen osa heinäkuun sopimusta oli Uniperin tappioputken katkaiseminen. Tappiot aiheutuvat siitä, että kun venäläistä kaasua ei tule, toimitusvelvollisuutensa täyttääkseen Uniper joutuu ostamaan korvaavaa kaasua markkinoilta kalliiseen hintaan. Se ei kuitenkaan saa viedä kustannuksia asiakkaiden maksettavaksi.

Heinäkuussa sovittiin, että lokakuun alusta alkaen Uniper saa viedä 90 prosenttia kaasun korvauskustannuksista asiakkaille. Nyt tämä lakimuutos on viivästymässä marraskuun alkuun.

Koetteko, että Saksan hallitus on rikkonut heinäkuun sopimuksen?

”Olemme kokeneet sen niin, että Saksan hallitus on todella ankarasti yrittänyt löytää tapaa, jolla heinäkuinen sopimus voidaan toteuttaa. Näitä neuvotteluita on käyty hyvin aktiivisessa ja avoimessa hengessä.”

Hämmennystä on herättänyt se, että mikäli Uniper kansallistetaan, tarkoittaisi se Fortumin omistusosuuden liudentumista yhtiössä. Tämä olisi vastoin heinäkuun sopimuksen perälautakirjausta. Kirjauksen mukaan tilanteessa, jossa Uniperin kaasuliiketoiminnan tappiot ylittävät 7 miljardia euroa, Saksa tarjoaa Uniperille lisätukea tavalla, joka ei liudenna Fortumin omistusta.

”Minun käsitykseni on, että näiden kahden kuukauden aikana Saksa on pyrkinyt löytämään tapaa, jolla se pystyy noudattamaan tätä sopimusta, mutta siinä kontekstissa, että tilanne on muuttunut paljon huonommaksi”, Rauramo sanoo.

Uniperin tilanne on heikentynyt, koska Venäjä on katkaissut kaasutoimitukset Saksaan kokonaan.

Uniper-neuvotteluista on tullut myös poliittisesti kuuma kysymys, ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) ja pääministeri Sanna Marin (sd) ovat saaneet kritiikkiä neuvotteluiden hoitamisesta. Rauramo ei valtion roolia moiti.

”Minun näkökulmastani valtio oli aktiivisesti mukana, tuki hyvin Fortumia näissä neuvotteluissa ja oli hyvin käytettävissä. Sekä virkamies- että poliittinen taso oli hyvin mukana keskusteluissa, ja Saksa oli varmasti hyvin tietoinen, että Suomelle nämä neuvottelut ja Fortumin tilanne ovat hyvin tärkeitä. Ei se mielestäni jäänyt yhtään epäselväksi.”

Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan muistioiden mukaan Fortum kuitenkin kesken neuvotteluiden pyysi valtiolta vahvempaa tukea.

Mutta pyysitte valtiota apuun?

”Kun mietimme Saksan kanssa, mitä Uniperin pääomittamiseksi tehdään, oli luontevaa kysyä, onko Fortumilla lisää varoja tilanteen ratkaisemiseen. Siinä tilanteessa oli tietysti tärkeää, että ymmärrämme, mikä on valtion kanta siihen, voidaanko Fortumia pääomittaa vai ei. Se kanta oli hyvin selkeä: valtio ei laita tähän enää lisää rahaa.”

Oliko neuvotteluasema epäsymmetrinen, kun pyysitte valtiota apuun? Olitteko alakynnessä?

”Oli vain tärkeää, että Suomen ääni tulee selvästi kuuluviin. Suomi ja Saksa ovat tärkeitä kumppaneita tässä vaikeassa tilanteessa, ja [oli tärkeää] että osapuolten kannat tulevat selkeästi esille.”

Rauramon mukaan yhtiöllä on nyt kolme akuuttia tehtävää: löytää ratkaisu Uniperin tilanteeseen, irtaantua Venäjältä sekä varmistaa yhtiön välitön maksukyky. Fortumin kassa on ollut koetuksella johdannaismarkkinoiden kasvavien vakuusvaatimusten vuoksi.

Uniper-neuvottelut ovat viime metreillä. Myös Venäjän-voimaloiden myynnissä ollaan Rauramon mukaan loppuvaiheessa. Potentiaalisia ostajaehdokkaita on kourallinen. Myyntiin liittyy kuitenkin vielä epävarmuutta, sillä kaupalle joudutaan hakemaan lupaa, jonka ratkaissee itse presidentti Vladimir Putin. Fortum on vaalinut suhteita Venäjän poliittiseen johtoon, ja nähtäväksi jää, mikä niiden arvo nyt on.

”Juuri sen takia, että Venäjän maariski on korkea ja meillä on siellä isot liiketoiminnat, olemme pitäneet säännöllisiä yhteyksiä ihan sinne ylätasolle saakka”, Rauramo kertoo ja tähdentää, että yhteydenpito loppui sodan alkamiseen.

Oletko ollut yhteydessä suoraan Putiniin?

”Meillä on ollut tapaamisia aikaisemmin. Viimeksi varmaan Pietarin talousfoorumin yhteydessä vuosi sitten.”

Riskit Fortumille ovat valtavat. Yhtiöllä on noin 15 miljardia euroa kiinni Uniperissa. Lisäksi Venäjän-toimintojen arvoksi yhtiö laskee noin 5,5 miljardia euroa. Nyt arvuutellaan, kuinka suuria alaskirjauksia Fortum joutuu Uniperista ja Venäjältä tekemään ja joutuuko yhtiö hakemaan uutta pääomaa valtiolta.

Millaisen todennäköisyyden annat sille, että Fortum selviää tästä syksystä ilman uutta pääomitusta?

”En lähde sitä arvioimaan. Meidän tavoite on, että pidämme hyvää huolta taloudellisesta kunnosta. En voi tässä vaiheessa ennakoida, miltä ratkaisu Uniperin tai Venäjän suhteen näyttää. Toisen neljänneksen lopussa tase oli hyvässä kunnossa, ja nettovelkaisuus alle tavoitetason. Meidän ongelma on ollut likviditeetti, ei niinkään tase sinänsä.”

Rauramo sanoo, että kun Uniper, Venäjä ja likviditeettiongelmat on ratkaistu, Fortumin ydinliiketoiminta on vahvaa. Jatkossa yhtiön keskittyy pohjoismaiseen energiantuotantoon.

Tarkoittaako tämä, että olette jo henkisesti hyvästelleet Uniperin?

”Uniperin osalta on selvää, että saipa sopimus minkä muodon tahansa, Uniperilla on iso määrä velkaa ja sillä on hyvin raskas tase. Kysymys on, mitä Uniper voi niissä puitteissa tehdä. Sekä Uniperin että Fortumin strategia pitää miettiä uusiksi. Jos katsotaan Fortumin segmenttejä, fokus on siellä, missä olemme olleet vahvoja.”

Kuinka näet oman tulevaisuutesi yhtiön johdossa?

”Asiat eivät menneet kuten odotettiin. Se on ollut meille pettymys. Olemme hyvin pahoillamme siitä harmista ja vaivasta, jota tästä koko tilanteesta on aiheutunut. Tämä ei onnistunut. Nyt keskitytään siihen, että hoidetaan nämä ongelmat, jotka meillä on käsillä eli Uniper, Venäjä ja likviditeetti.”

”Itse olen hyvin vahvasti sitoutunut siihen, että hoidamme tämän tilanteen ja rakennamme vahvaa Fortumia, joka tulevaisuudessa pystyy tuomaan lisää puhdasta energiaa ja hyviä ratkaisuja asiakkaille.”

Keskiviikkona Rauramo on vieraana Helsingin Sanomien ja Aalto EE:n Taloudenpuolustuskurssilla, jossa teemana ovat riskit. HS näyttää tilaisuuden suorana verkossa.