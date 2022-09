Sähköautoja tuodaan nyt paljon Suomeen käytettynä ulkomailta. Tesla Model 3 -autoja on tullut maahan vauhdilla, joka näkyy myyntipalstoilla jo lähes ylitarjontana.

Käytettyjen autojen markkinoilla eletään juuri nyt Tesla-huumaa, kertovat tuoreet maahantuontitilastot. Pelkästään tämän vuoden tammi-elokuussa Suomeen tuotiin 2 629 Tesla Motorsin valmistamaa sähköautoa.

Määrä on hurja siihen nähden, että saman merkin autoja tuotiin maahan reilu 1 500 koko vuoden 2021 aikana.

Samalla kaikkien sähköautojen tuonti käytettynä on kasvanut nopeasti: tammi-elokuussa 2021 tuotiin yhteensä reilut 6 000 käytettynä sähköautoa, kun koko edellisvuonna vastaava luku oli reilut 3400.

Esimerkiksi elokuussa Traficomin tilastojen mukaan Suomeen tuotiin noin 4 000 autoa, joista noin 25 prosenttia oli sähköautoja ja yhteensä puolet ladattavia autoja, kun mukaan lasketaan ladattavat hybridit.

Käytettyjen Teslojen yksittäismaahantuonti näkyy myös alan markkinapaikoilla ja autoliikkeiden valikoimissa. Nettiauto-sivustolla oli syyskuun puolivälissä myynnissä noin 550 kappaletta pelkästään Tesla Model 3 -autoa.

Jälleenmyyjistä esimerkiksi J. Rinta-Jouppi kertoo, että yhtiön käytettyjen sähköautojen myynti kasvoi touko-elokuussa 300 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ladattavien hybridien kauppa taas kasvoi 40 prosenttia edellisvuodesta.

Suosituimpia sähköautoja olivat juuri Tesla Model 3 sekä Seat Mii Electric ja Polestar 2.

Sähköautojen kysyntä lähti maaliskuussa kovaan nousuun, sanoo J. Rinta-Joupin myyntijohtaja Markku Ala-Hakuni. Hänen mukaansa autoliikkeet myös vastasivat vilkkaaseen kysyntään hankkimalla myyntiin juuri Model 3:n kaltaisia suosittuja malleja.

Nyt tarjonnan nopea lisääntyminen näkyy jo kysynnän tasaantumisena. Samalla energiamarkkinoiden epävarmuus on heijastunut kuluttajien käyttäytymiseen.

”Olen oikeastaan yllättynyt siitä, miten nopeasti esimerkiksi sähkön hinnasta käytävä keskustelu on vaikuttanut eri käyttövoimien kysynnän muutokseen. Sähköautoille on edelleen enemmän kysyntää kuin helmikuussa, mutta voi olla, että kysynnän korkein lakipiste on tältä erää ohitettu”, Ala-Hakuni sanoo.

Käytettyjen sähköautojen tarjonta on ollut vielä tänäkin vuonna melko vähäistä. Kaikista Suomessa tammi-elokuussa myydyistä käytetyistä autoista vain 2,3 prosenttia oli sähköautoja.

Teslalla on suorastaan ylivoimainen asema muihin merkkeihin verrattuna käytettyjen sähköautojen markkinoilla.

Tätä selittää etenkin se, että yhdysvaltalaisvalmistaja oli monissa Euroopan maissa markkinajohtaja noin 3–4 vuotta sitten, mikä taas on tyypillinen ikä uudehkoille vaihtuautoille.

Nyt muiden valmistajien panostukset näkyvät tuontimäärissä ja merkkien kirjon kasvuna. Kun vielä vuonna 2017 Suomeen tuotiin käytettynä ainoastaan 11 eri valmistajan sähköautoja, on määrä kasvanut tähän vuoteen mennessä jo 35:een.

Teslan jälkeen suosituimpia sähkövaihtoautojen valmistajia olivat tammi-elokuussa Volkswagen, Hyundai, Nissan sekä Mercedes-Benz.

Suomen ja koko Euroopan käytettyjen markkinaa ajaa maanosan suurimpana taloutena Saksa, jonka avokätiset hankintatuet ovat kasvattaneet sähköautojen määrää nopeasti myös käytetyissä autoissa.

Viime vuonna Tesla Model 3 oli edelleen Saksan myydyin yksittäinen sähköautomalli, mutta valmistajista Volkswagen on jo sen edellä. Tämä näkyy lähivuosina todennäköisesti myös Suomeen tulevien käytettyjen sähköautojen tarjonnassa.