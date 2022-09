Pelkän sähkön tuottaminen kivihiilellä on tällä hetkellä erittäin kallista.

Meri-Porin voimala kuvattuna vuonna 2007, kun se oli vielä normaalikäytössä. Sen jälkeen päästökauppa on tehnyt kivihiilen polttamisesta kallista.

Valtion puoliksi omistama energiayhtiö Fortum on ollut alkusyksyllä monen kohun keskellä. Yksi niistä on koskenut yhtiön Meri-Porin-kivihiilivoimalaa, joka on ollut vuodesta 2017 asti niin sanotussa tehoreservissä, eikä normaalikäytössä.

Jotkut poliitikot ja kommentaattorit ovat syyttäneet yhtiötä sähkömarkkinoiden manipuloinnista, kun voimalaa on tarjottu tänäkin vuonna vain tehoreserviin, eikä sitä käytetä jatkuvasti. Syytöksen ydin on, että näin Fortum ajaisi sähkön hintaa keinotekoisesti ylös.

No, perjantaina Energiavirasto yllättäen ilmoitti, että Meri-Porin-voimalaa ei hyväksytäkään reserviin. Laitos oli ainut tarjokas huutokaupassa eli Suomella ei ole niin sanottua tehoreserviä ensi talvena lainkaan.

Päätöksen jälkeen Fortum ilmoitti yhtä yllättäen, että Meri-Porin voimalaitos kunnostetaankin niin, että sitä voidaan käyttää talvella ihan normaalissa sähköntuotannossa. Mutta vain, jos markkinoiden tilanne on sellainen, että se on kannattavaa.

Uutiset herättävät tietysti kaksi kysymystä. Pitääkö nyt olla huolissaan siitä, että tehoreserviä ei ole? Ja toisaalta, tarkoittaako Meri-Porin normaalikäyttö sitä, että varoitukset tehopulasta voidaan perua ja sähkö onkin talvella odotettua halvempaa?

Ensimmäiseen kysymykseen vastaus on, että sähköjärjestelmän kannalta voi olla parempi, että voimalaitos on normaalikäytössä. EU:n sähkömarkkinasäännöt ovat nimittäin panneet tehoreservin käytön niin korkean kynnyksen taakse, että sitä on vaikea ottaa käyttöön edes todellisessa pulatilanteessa.

Akuutin sähköpulan uhatessa Fingridillä on käytössä erilaisia nopeita markkinamekanismeja tilanteen korjaamiseen ja viimeisenä keinona omat varavoimalat.

Lue lisää: Suomen sähköjärjestelmä kiristyi viime torstaina äärimmilleen, näin Suomea uhannut sähköpula vältettiin

Mutta helpottaako sähköpula ja halpeneeko sähkö?

Vastataan jälkimmäiseen kysymykseen ensin. Meri-Porin voimala on lauhdevoimala, eli se tuottaa kivihiilestä pelkkää sähköä, toisin kuin esimerkiksi Helsingin isot kaukolämpövoimalat, joissa sähkö on sivutuote.

Pelkän sähkön tuottaminen kivihiilellä on nykyisillä hinnoilla erittäin kallista. Kustannusta voi arvioida karkealla julkisiin tietoihin perustuvalla laskelmalla.

Yhden megawattitunnin tuottaminen vaatii noin 400 kiloa hiiltä. Se maksaisi tällä hetkellä noin 130 euroa. 400 hiilikilon polttaminen tuottaa puolestaan noin 1 600 kiloa hiilidioksidia. Niitä varten voimala joutuu ostamaan päästöoikeuksia, joiden hinta olisi noin 117 euroa.

Pelkän hiilen ja päästöoikeuksien kustannus olisi siis lähes 250 euroa megawattituntia kohti. Se vastaa noin 30 sentin verollista kilowattituntihintaa. Lisäksi voimayhtiöllä on tietysti muita kuluja ja jonkinlaisen katteenkin se tuotannostaan haluaa.

Hiilivoimalaa ei myöskään voi eikä kannata ajaa ylös ja alas nopealla tahdilla, eli tuotanto käynnistetään vasta, kun sähkön hinnan uskotaan olevan riittävän korkea riittävän pitkään.

Jo 30 senttiä on kuusinkertainen hinta verrattuna vuoden takaisiin tyypillisiin sähkön hintoihin. Esimerkiksi kuluneella viikolla sähkön pörssihinta on ollut keskimäärin 20,5 senttiä kilowattitunnilta.

Siksi Meri-Porin voimala on muiden kivihiililauhdevoimaloiden tavoin aiemmin päätetty poistaa markkinoilta. Niiden käyttäminen ei ole ollut kannattavaa.

Meri-Porin voimalan tulo markkinoille ei siis tänäkään talvena välttämättä halvenna juuri suomalaisten maksamaa sähkön hintaa, ainakaan jos talvesta tulee lauha.

Jos sähköstä on talvella niin ankara puute, että hinnat nousevat pitkäksi aikaa 50–60 senttiin kilowattitunnilta, 440 megawatin voimalan tulo markkinoille voi toki vähän helpottaa tilannetta. Sekä hintojen, että pulan osalta.