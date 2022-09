Kyytipalvelu joutui sulkemaan sisäisiä järjestelmiään.

Amerikkalainen taksi- ja ruoankuljetusyhtiö Uber Technologies kertoi torstaina tutkivansa tietoturvaongelmaa, kun sen verkkoon oli murtauduttu. Selvityksen takia Uber joutui sulkemaan useita sisäisiä viestintä- ja toiminnanohjausjärjestelmiään, uutistoimisto Reuters kertoo.

The New York Timesin mukaan 18-vuotias hakkeri oli päässyt työntekijän Slack-tilille tämän salasanalla ja julkaissut muun muassa jonkin pornokuvan. Hän oli myös lähettänyt viestin, jossa hän ilmoitti olevansa hakkeri ja että Uber on joutunut tietomurron kohteeksi.

Slack kertoi Reutersille tutkivansa tapausta. Sen mukaan tapauksessa ei ollut merkkejä siitä, että Slack-sovelluksessa olisi ollut tietoturvaa vaarantavia heikkouksia.

Tietoturva on ollut Uberin murheena aiemminkin. Vuonna 2016 hakkeri sai käsiinsä yhteensä 57 miljoonan asiakkaan ja ajajan henkilötietoja.