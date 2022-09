Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi lehdistötilaisuudessa Samarkandissa Euroopan energiakriisin olevan sen omien pakotteiden syy.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kiisti perjantaina sen, että Venäjällä olisi mitään osuutta Euroopan energiakriisiin.

Hän sanoi Uzbekistanin Samarkandissa järjestetyssä mediatilaisuudessa, että jos EU haluaa lisää kaasua, sen tuli luopua pakotteista jotka estävät Nord Stream 2 -kaasuputken käytön.

Putin syytti ”vihreäksi agendaksi” nimittämäänsä EU:n politiikkaa syyksi siihen, että Euroopassa on energiakriisi ja vakuutti, että Venäjä kyllä täyttäisi omat energiavelvoitteensa, Reuters raportoi.

”Jos teillä on tarve, jos se on teille niin vaikeaa, sen kun poistatte Nord Stream 2:ta koskevat pakotteet. Se on 55 miljardia kuutiometriä kaasua vuodessa, sen kun painatte nappia ja kaikki sujuu”, Putin sanoi.

Itämeren pohjassa Nord Stream 1 -putken lähellä kulkeva Nord Stream 2 -kaasuputki saatiin käytännössä valmiiksi vuosi sitten, mutta Saksa keskeytti hankkeen etenemisen muutama päivä ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24.helmikuuta.

Euroopassa kaasun hinta on noussut runsaasti tarjonnan vähetessä.

Eurooppa syyttää Venäjää siitä, että maa käyttää energiatoimitusten sääntelyä aseena vastustaakseen talouspakotteita, joita EU on määrännyt Venäjälle sen jälkeen, kun maa hyökkäsi Ukrainaan.

Venäjä on katkaissut kaasutoimitukset useaan maahan kuten Bulgariaan ja Puolaan, koska ne ovat kieltäytyneet maksamasta kauppasummia ruplissa. Sopimusten mukaan kaasutoimituksia ei pitäisi maksaa ruplissa.