Siirtämällä vapaa-ajanvaateyhtiön säätiön ja ympäristösuojelua tekevän järjestön käsiin Chouinard onnistui myös välttämään sukupolvenvaihdoksen mittavat perintö- ja kiinteistöverot, uutistoimisto Bloomberg arvioi.

Patagonian perustaja Yvon Chouinard, 83, kertoi tällä viikolla päättäneensä antaa vapaa-ajan vaatteita valmistavan yhtiönsä säätiön ja voittoa tavoittelemattoman järjestön käsiin.

Chouinard kertoi katsoneensa ratkaisun olleen paras keino, jolla hänen perheensä voi osallistua planeetan pelastamiseen.

Ilmoituksen mukaan Chouinard perheineen luopuu kolmen miljardin dollarin arvoisista omistuksistaan. Tavoitteena on kohdistaa koko yhtiön voittovarat ympäristötyöhön, Chouinard kertoi.

”Toivottavasti tämä vaikuttaa uudenlaiseen kapitalismin muotoon, joka päätyy toisenlaiseen lopputulokseen kuin siihen, että meillä on vain muutama rikas ihminen ja joukko köyhiä”, Chouinard sanoi The New York Timesin haastattelussa.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan epäitsekkään omistusjärjestelyn taustalla voi olla myös verosuunnittelu.

Siirtämällä omistuksen rahaston ja järjestön käsiin Chouinard välttää 700 miljoonan dollarin luovutusvoittoverot.

Samaan aikaan Patagonia pysyy pitkälti perheen kontrollissa säätiöjärjestelyn avulla ja perilliset välttävät perintöverot, Bloomberg arvioi.

The New York Timesin arvion mukaan ulkoiluvaateyhtiö Patagon on kolmen miljardin dollarin arvoinen yhtiö, jonka vuosittainen tulos on sadan miljoonan dollarin luokkaa.

Omistusjärjestelyssä yhtiön uusi pääomistaja Holdfast Collective -järjestö sai 98 prosenttia yhtiön osakkeista. Se on sitoutunut käyttämään yhtiön kaikki voittorahat ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun sekä ympäristönsuojeluun.

Loput kaksi prosenttia osakkeista kattavat Chounardin perheen äänivaltaiset osakkeet. Ne siirretään säätiöön nimeltä Patagonia Purpose Trust.

Bloombergin mukaan Chounard ei maksimoinut verovähennys­oikeuksiaan perustaessaan Holdfast Collectiven. Tuo kollektiivi on perustettu järjestöksi, joka saa tehdä vapaasti poliittisia lahjoituksia.

Tällaisille järjestöille annettavien annettavien lahjoitusten verovähennysoikeutta on rajoitettu.

Toisaalta ne antavat järjestön johdolle enemmän liikkumavaraa poliittisen vaikuttamisen suhteen.

Bloombergin laskelmien mukaan Patagonin perustaja joutuu maksamaan 17,5 miljoonaa dollaria lahjaveroa siirtäessään äänivaltaiset osakkeensa perustettavan säätiön omistukseen.

Toisaalta näin Chounardin perhe ei joudu maksamaan noin 700 miljoonan dollarin luovutusvoitto­veroa, joka sen olisi täytynyt maksaa, jos yhtiö olisi myyty kolmella miljardilla dollarilla.

Omistusjärjestely auttoi Chounardin perillisiä myös välttämään jopa 40 prosenttiin yltävät kiinteistö- ja perintöverot, jotka he olisivat voineet joutua maksamaan yhtiön sukupolven­vaihdoksen yhteydessä, Bloomberg arvioi.

”Chounardin perhe ei ole missään vaiheessa ohjeistanut meitä välttelemään veroja”, Patagonian tiedottaja Corley Kenna sanoi Bloombergille puhuessaan yhtiön maksamista veroista.

Hänen mukaansa Patagonialla on pitkä historia verojen maksamisesta.

Yhtiö on myös ajanut sellaisten yritysverojen korotuksia, jotka voisivat ”auttaa planeettaa”.

Hän muistutti myös, että Patagonian toimitusjohtaja oli tukenut presidentti Joe Bidenin hanketta yhteisöverokannan nostamiseksi.