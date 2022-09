Kuningasperhe omistaa muodollisesti jopa parlamenttitalon ja Hyde Parkin, mutta suurin osa kuningaskunnan omaisuudesta on käytännössä itsenäisen neuvoston hallinnoitavana.

Kuningatar Elisabet Ⅱ oli Britannian pitkäikäisin ja pitkäaikaisin hallitsija. Hän kuoli Balmoralin linnassa Skotlannissa syyskuun 8. päivänä 96-vuotiaana, hallittuaan 70 vuotta.

Kuningatar Elisabetin perintö menee kokonaisuudessaan hänen ensimmäiselle pojalleen kuningas Charles Ⅲ:lle 73, joka perii monarkian ja valtaosan kiinteistöistä.

Mutta kuinka suuri Britannian kuninkaallisten yhteenlaskettu varallisuus on, ja mistä kaikesta se koostuu?

Britannian kuninkaallisten suurin yksittäinen omaisuuserä lienee brittikuninkaallisten brändi itsessään, jonka arvon kuningatar Elisabet yli 70 vuotta kestäneellä hallitsija­kaudellaan sementoi.

Brand Finance -konsulttiyhtiö arvioi vuonna 2017 brittiläisen monarkian brändiarvon 78 miljardin euron arvoiseksi.

Arvot on tyypillisesti ilmoitettu eri selvityksissä dollareina, mutta tässä jutussa ne on muutettu euroiksi. Dollari ja euro ovat tällä hetkellä jokseenkin samanarvoisia.

”Monarkia on Britannian suurin aarre”, tutkimusyhtiö otsikoi selvityksensä lehdistötiedotteen vuonna 2017.

Laskelmaan kuului niin Buckingham Palacen kaltaisia kiinteän omaisuuden eriä kuin monarkian aineetonta brändiarvoa – esimerkiksi sitä, kuinka paljon monarkia lisää turismia Britanniaan tai kuinka paljon sellaisten tuotteiden, jotka ovat kuninkaallisen perheen ”virallisesti” hyväksymiä myynti lisääntyy.

Talousmedia Forbes arvioi kuningatar Elisabetin henkilökohtaisen varallisuuden olleen hänen kuollessaan noin 500 miljoonan euron arvoinen.

Laskelmaan kuuluivat kuningattaren omistamat taideteokset, korut, sijoitukset ja lukuisat kiinteistöt.

Forbes kutsui kuninkaallista perhettä 28 miljardin euron ”rahakoneeksi”.

Britannian kuninkaallisten omaisuus on kuitenkin kaukana maailman rikkaimpien ihmisten varallisuudesta. Rikkaimmat viisi – Elon Musk, Gautam Adani, Jeff Bezos, Bernard Arnauld ja Bill Gates – omistavat kukin yli sata miljardia euroa.

Maailman rikkaimman ihmisen eli Muskin omaisuus oli sunnuntaina 18. syyskuuta 264 miljardin euron arvoinen.

Itse asiassa yksikään Britannian kuningasperheen jäsen ei yllä henkilökohtaisella varallisuudellaan Bloombergin 500 maailman rikkaimman ihmisen miljardöörilistalle, toisin kuin jotkut toiset kuninkaalliset.

Esimerkiksi Liechtensteinin ruhtinas Hans-Adam Ⅱ on Bloombergin listalla sijalla 333. 6,5 miljardin euron omaisuudellaan.

Osa kuningasperheen varallisuudesta on säätiöity, eivätkä nämä varat sen takia näy kuninkaallisten henkilökohtaisissa varallisuustiedoissa.

Kuningas Charles ei voi myydä näitä omaisuuseriä, joita monarkia hallitsee.

Hän ei myöskään joudu maksamaan perintöveroja kuningattaren henkilökohtaisen omaisuuden siirtymisestä hänelle. Etu on merkittävä poikkeus Britannian perintöverolainsäädäntöön, jossa perintövero voi nousta jopa 40 prosenttiin.

Kuningashuoneen varallisuuden ydin on kiinteistöyhtiö The Crown Estate, joka hallinnoi kuningas­huoneen kiinteistö­omistuksia ja monia muitakin omistuksia.

Kuninkaallisella perheellä ei ole tämän varainhoidon kanssa paljoakaan tekemistä, vaan näitä varoja hallitsee itsenäinen neuvosto.

Teknisesti ottaen kaikki Walesin, Pohjois-Irlannin ja Englannin maat kuuluvat Crown Estate -organisaatiolle, mutta käytännössä valtio ja kunnat hallitsevat alueita vallitsevan lainsäädännön rajoissa.

Yhdysvaltalaisen CBS News -median mukaan Crown Estaten omistamien omaisuus­erien arvo on yhteensä 34,3 miljardia euroa.

Brittimonarkian kuuluisin rakennus, Lontoossa sijaitseva Buckingham Palace on ollut kuninkaallisen perheen omistuksessa vuodesta 1760-luvulta lähtien, jolloin kuningas Yrjö Ⅲ hankki sen kuningasperheen omistukseen.

Rakennus on alun perin Buckinghamin ja Normandian herttuan John Sheffieldin vuonna 1703 rakentama. Se on arvioitu 4,9 miljardin euron arvoiseksi.

Buckingham Palace on ollut kuninkaallisen perheen omistuksessa vuodesta 1761.

Kuningataräiti Elisabetille tehty kruunu (Crown of Queen Elizabeth The Queen Mother) on erittäin arvokas. Sen oikealla sivulla on yksi maailman suurimpia timantteja, Koh-i-Noor-timantti.

Iranin, Afganistanin, Intian ja Pakistanin hallitukset ovat kaikki vaatineet timanttia itselleen, sillä sen arvioidaan olevan alun perin Intiasta kotoisin. Britannian hallitus on kuitenkin katsonut timantin kuuluvan kuningashuoneelle 176-vanhan sopimuspaperin perusteella.

Mediatietojen mukaan kuningatarpuoliso Camilla kruunataan juuri tällä kuningataräiti Elisabetille tehdyllä kruunulla.

Kuningataräidille tehty kruunu lepäsi tämän arkulla Lontoossa vuonna 2002. Kuningataräiti Elisabet eli 101-vuotiaaksi.

Skotlannissa sijaitseva Balmoralin linna on arviolta 140 miljoonan euron arvoinen. Turismista saadut tulot kattavat mediatietojen mukaan noin puolet linnan ylläpidon laskusta, joka on vuosittain muutama miljoonaa puntaa. Se siirtyi kuningatar Elisabetin omistukseen hänen isänsä kuoltua, ja nyt se siirtyy kuningas Charlesille.

Kuningatar Elisabet kuoli syyskuun alussa Balmoralin linnassa.

Cornwallin herttuakunta, noin 135 000 eekkerin eli runsaan 52 000 hehtaarin kokoinen maa-alue, on vuodesta 1337 kuulunut Walesin prinssille. Kuningas Charlesille kuulunut maa-alue siirtyi perinnönjaossa samantien prinssi Williamille.

Kuningas Charles linjasi tästä muutoksesta heti ensimmäisessä puheessaan kuninkaana, kun hän ilmoitti, että William ja hänen vaimonsa prinsessa Catherine ovat tästä lähin Walesin prinssi ja prinsessa.

Cornwallin herttuakunnan maa-alueiden ja kiinteistöjen arvioidaan olevan noin yhteensä 1,2 miljardin euron arvoisia.

Prinssi William ja prinsessa Catherine ovat olleet naimisissa vuodesta 2011 lähtien.

Monarkki omistaa myös Lancasterissa 45 500 eekkerin maa-alueen.

Windsorin linna, joka sijaitsee Berkshiren kunnassa Lontoon lähistöllä, on Vilhelm Valloittajan rakennuttama.

Vilhelm Valloittaja oli Englannin ensimmäinen normannikuningas Ranskasta. Hän hallitsi Englantia vuodesta 1066 kuolemaansa vuoteen 1087 asti.

Windsorin linna on ollut brittimonarkian omistuksessa 1100-luvusta lähtien. Se toimi kuningatar Elisabetin ensisijaisena asuinpaikkana.

Walesilaisen The National -lehden arvion mukaan Windsorin linna on 574 miljoonan euron arvoinen.

Windsorin linna.

Lontoossa sijaitseva parlamenttitalo eli Westminsterin palatsi kuuluu sekin teknisesti ottaen yhä kuningasperheelle.

Turisteille erityisesti rakennuksen Big Ben -kellotornista (sen nimi on oikeasti Elisabet-torni, Big Ben on kellon nimi) tunnettu maamerkki on parlamentilla vanhojen sopimusten perusteella vain lainassa.

Kuningattaren arkku on maanantaiaamuun asti esillä Westminster Hallissa.

Tower of London on sekin Crown Estaten omistuksessa. Museona ja turisti­nähtävyytenä toimiva maailmanperintö­kohde on arvioiden mukaan koko Britannian arvokkain yksittäinen rakennus.

Maamerkki arvo on kansainvälisissä selvityksissä arvostettu jopa 81 miljardin euron arvoon.

Vahdinvaihto Tower of Londonin edessä.

Kuningashuoneen kiinteistöyhtiö The Crown Estate omistaa ja pitää kunnossa myös lukuisia puistoja.

Esimerkiksi Lontoon Hyde Park on The Crown Estaten omaisuutta. Lontoon ytimessä olevan laajan puiston arvoa on arvoa on vaikea arvioida, mutta sen on katsottu olevan noin 20 miljoonan euron arvoinen.

Kuva Hyde Parkista heinäkuulta.

Samoin esimerkiksi Lontoon Greenwich Park, Regent’s Park, Primrose Hill ja Bromptonin hautausmaa ovat kuninkaallisen organisaation ylläpitämiä puistoalueita.

Kuningashuoneen omaisuuteen kuuluu runsaasti historiallisesti arvokkaita esineitä, muun muassa kuningatar Elisabetin hääpuku tai prinsessa Dianan vihkisormus, kuningatar Elisabetin kruunajaiskaula­korusta ja korvakoruista puhumattakaan.

Koruista kannattaa erikseen mainita Etelä-Afrikasta löydetty Cullinan -timantti, joka on suurin koskaan löydetty jalokivilaatuinen leikkaamaton timantti.

Se löydettiin vuonna 1905 Etelä-Afrikassa. Se lahjoitettiin kuningas Edvard VII:lle, joka leikkautti sen seitsemäksi päätimantiksi, 90 pienemmäksi kiveksi. Jäljelle 19,5 karaatin arvosta muita raakatimantin osia, CBS News kertoo.

Cullinanin kaksi pääkiveä kuuluvat kuninkaalliseen kokoelmaan, mutta seitsemän muuta kiveä olivat kuningatar Elisabetin henkilökohtaisessa omistuksessa. Suurimman timantin Cullinan Ⅰ:n arvo on 400 miljoonan euron luokkaa, ellei jopa enemmän. Kuninkaalliseen Crown Jewel -kokoelmaan kuuluu olennaisena osana Kruunajaisvaltikka. Se muotoiltiin uudelleen vuonna 1910 niin, että Cullinan Ⅰ -timantti upotettiin siihen.

Kruunajaisvaltikkaan on upotettu yksi maailman arvokkaimmista timanteista.

Cullinan Ⅱ -timantti komeilee Imperial State Crown -kruunussa, joka nähtiin usein kuningatar Elisabetin päässä.

Imperial State Crown nähtiin usein kuningatar Elisabetin päässä.

Kuningashuoneella on myös paljon arvokkaita maalauksia, esimerkiksi Raphaelin, Claude Monet’n ja Rembrandtin maalauksia, Leonardo da Vincin piirustuksia sekä mittava posliiniesineiden kokoelma.

Colonnade-muna on yksi Fabergé-munista.

The Royal Collectionin omistuksessa on ainakin neljä Fabergé-munaa. Venäjän keisari Aleksenteri Ⅲ:n ja hänen poikansa Nikolai Ⅱ:n kultaseppä Peter Carl Fabergéltä tilaamat koristemunat ovat keräily­harvinaisuuksia, joiden arvo lasketaan miljoonissa euroissa.

Kuningashuoneen omaisuuteen kuuluu muun muassa Fabergé-muniin kuuluva Colonnade-muna, jonka teki vuonna 1910 suomalainen kultaseppä Henrik Wigström. Wigström oli yksi Fabergén merkittävimmistä kultasepistä ja toimi 1900-luvun alussa Fabergén johtavana kultaseppämestarina.

Kuningashuone omistaa kaksi panssaroitua Bentley State Limousine -autoa. Bentley suunnitteli ne kuningatar Elisabetin käyttöön hänen juhlavuonnaan 2002. Yhden auton arvon arvellaan olevan noin 11 miljoonaa euron luokkaa.

Bentley State Limousine -auto oli parkkeerattu Canada Housen eteen.

Kuningasperheen kiinteistöomistuksiin kuuluu myös Lontoossa sijaitseva Kensingtonin palatsi. Kuninkaalliset ovat asuneet siellä 1600-luvulta lähtien. Se on arviolta 630 miljoonan euron arvoinen.

Kensingtonin palatsi.

Prinssi William ja prinsessa Catherine Sandringhamin kartanon luona kuningattaren kuoltua 15. syyskuuta.

Sandringhamin kartanon edusta peittyi kukkamereen, kun paikalliset ihmiset osoittivat suruaan kuningatar Elisabetin poismenon johdosta. Kuningattaren henkilökohtaisessa omistuksessa ollut asuinrakennus sijaitsee Englannin Norfolkissa. Forbesin arvion mukaan se on 65 miljoonan euron arvoinen.

Prinssi William ja hänen puolisonsa Catherine Hillsborough'n linnan edessä kesällä 2016.

Hillsborough'n linna on kuningasperheen ainoa residenssi Pohjois-Irlannissa. Se rakennettiin 1700-luvulla irlantilaiselle markiisille. Linnan arvon arvioidaan olevan noin 92 miljoonaa euroa.

Kuningatar Elisabet, paavi Benedict XVI ja prinssi Philip kuvattuna vuonna 2010 Holyroodin palatsissa.

Skotlannissa kuningashuoneen virallinen residenssi on Holyroodin palatsi. Linna on avoinna yleisölle silloin kun kuningasperhe ei ole siellä. Palatsin arvo on arvioitu noin 63 miljoonan euron arvoiseksi.

Frogmore Cottage kuvattuna vuonna 2019.

Vuonna 1801 kuningatar Charlottelle rakennettu Frogmore Cottage kunnostettiin neljän makuuhuoneen asunnoksi Sussexin herttua Harrylle ja hänen vaimolleen herttuatar Meghanille. Harryn serkku, prinsessa Eugenia muutti taloon aviomiehensä Jack Brooksbankin ja heidän August-poikansa kanssa.

St Jamesin palatsi oli kuningas Henrik Ⅷ:n residenssi.

St Jamesin palatsi oli kuningas Henrik Ⅷ:n residenssi, jonne hän pakeni eroon hovin päivittäisistä rutiineista. Rakennuksen York House -osiossa prinssi Charles asui poikiensa Williamin ja Harryn kanssa 1990-luvulla.

Clarence House toimi puolestaan kruununprinssi Charlesin ja hänen puolisonsa herttuatar Camillan asuntona kuningatar Elisabetin kuolemaan asti. St Jamesin palatsin arvon arvioidaan olevan noin 690 miljoonaa euroa.

Caleb Robert Stanleyn Adelaide Cottage -maalausvuodelta 1839.

Adelaine Cottage on Windsorin linnan läheisyydessä sijaitseva neljän makuu­huoneen asunto, johon prinssi William ja hänen viisihenkinen perheensä muutti kesällä, jotta he asuisivat lähellä lasten koulua.

Kuningattaren kuoleman jälkeen perheen on määrä muuttaa Windsorin linnaan.

Prinssi Andrew on kuningatar Elisabetin poika.

Berkeshiressä lähellä Windsorin linnaa sijaitseva The Royal Lodge on prinssi Andrew’n ensisijainen koti. Hän on asunut rakennuksessa vuodesta 2004. Rakennus on rakennettu vuonna 1662.

Brittimonarkialla on myös vahvat siteet Englannin kirkkoon. Vaikka uskonnollista valtaa ei sinänsä voi omistaa, kuningashuone on ollut Englannin kirkon johdossa siitä lähtien, kun Henrik Ⅷ erotti Englannin roomalaiskatolisesta kirkosta 1534.

Englannin kirkkoa pidetään yhtenä maailman vauraimmista uskonnollisista organisaatioista. Sen omaisuuden arvo on arvioitu 12 miljardin euron arvoiseksi.

Kuningas Charles on muodollisesti Englannin kirkon päämies, mutta Canterburyn arkkipiispa on kirkon hengellinen johtaja.

Canterburyn arkkipiispa Justin Welby.

Kuningasperheen jäsenillä on lisäksi erilaisia omia yhtiöomistuksia ja muuta varallisuutta.

Oikaisu 18.9. kello 19.26: Artikkelissa kerrottiin aiemmin, että Balmoralin linna olisi ollut kuningatar Elisabetin hankkima. Elisabet peri linnan isältään.