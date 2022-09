”Vähentämällä sähkön kulutusta kalliilla huipputunneilla ja siirtämällä sitä erityisesti yöaikaan voidaan vähentää tarvittavaa tuontisähköä, mikä vähentää olennaisesti sähköpulan riskiä”, Fingrid kirjoittaa.

Suomea voi pahimmillaan uhata talvella sähköpula Etelä-Ruotsissa sijaitsevan Ringhals 4-ydinvoimayksikön huollon takia.

Näin voi päätellä kantaverkkoyhtiö Fingridin sähkön riittävyyttä koskevasta raportista.

”Tuonnin saatavuus Etelä-Ruotsista on heikentynyt, koska Ringhals 4 -ydinvoimayksikön huollon on ilmoitettu pitkittyvän tammikuun loppuun saakka. Tämän vuoksi Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät on varoittanut, että Etelä-Ruotsissa riski sähkökatkoille on kasvanut”, Fingrid kirjoittaa tiedotteessaan.

Fingridin mukaan tuontisähkön saatavuus vaikuttaa merkittävästi sähkön riittävyyteen Suomessa. Aiempina talvina sähköä on tuotu huippukulutustilanteessa ”merkittäviä määriä” sekä Ruotsista että Virosta.

”Samanaikaiset häiriöt merkittävissä sähkön tuotantolaitoksissa tai sähkönsiirtoyhteyksissä voivat aiheuttaa haasteita sähkön riittävyydelle. Kireä pakkasjakso, joka koettelee yhtäaikaisesti Suomea ja muita Itämeren alueen maita, aiheuttaa erityisen haastavan tilanteen. Tällöin sähkönkulutus on korkealla tasolla, ja tuontisähkön saatavuus voi vaarantua”, Fingrid kirjoittaa.

HS uutisoi eteläisessä Ruotsissa Göteborgin lähistöllä sijaitsevan Ringhalsin ydinvoimalan huoltokatkon venymisestä viime viikolla. Tuolloin selvisi, että nelosreaktorin käyttökatko jatkuu tammikuun loppuun eli kaksi kuukautta aiemmin kerrottua pidempään.

”Tämä pahentaa jo ennestään vaikeaa sähkötilannetta eteläisessä Ruotsissa”, sanoi norjalaisen Voluen sähkömarkkina-analyytikko Tor Reier Lilleholt uutistoimisto Reutersille.

Ydinvoimalan käyttökatko voi näkyä myös hintapaineiden lisääntymisenä Ruotsin naapurimaissa, myös Suomessa.

”Jos talvi on kylmä, se voi johtaa äärimmäisiin vaikutuksiin markkinoilla, koska tätä tuotantoa olisi vaikea korvata”, Lilleholt sanoi.

Lue lisää: Pohjois­maiden sähkö­markkinoille tärkeä ydin­voimala pysyy pois pelistä talvella – ”Meille huonoja uutisia”, sanoo Fingridin toimitus­johtaja

Fingrid muistuttaa suomalaisia sähkön säästämisen merkityksestä. Suomi nojaa etenkin arkiaamujen ja alkuiltojen kulutushuipuissa tuontisähköön.

”Vähentämällä sähkön kulutusta kalliilla huipputunneilla ja siirtämällä sitä erityisesti yöaikaan voidaan vähentää tarvittavaa tuontisähköä, mikä vähentää olennaisesti sähköpulan riskiä. Esimerkiksi viiden prosentin leikkauksella huippukulutus laskisi noin 700 megawattia."

Fingrid julkaisi ensimmäisen arvionsa sähkön riittävyydestä tulevana talvena 22. elokuuta. Tuolloin julkaistun arvion mukaan sähkönkulutus voi nousta talven kulutushuipussa noin 15 100 megawattiin. Huippukulutuksen keskiarvo vuosina 2007–2022 on noin 14 000 megawattia.

Syyskuun alussa Fingrid kehotti suomalaisia varautumaan mahdollisiin sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin. Yhtiön mukaan sähkö­markkinoita hallitsee epävarmuus.