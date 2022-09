Neste selvittää raakaöljyn jalostamisen lopettamista kokonaan. Porvoon jalostamo on määrä uudistaa noin kymmenessä vuodessa uusiutuvien ja kiertotaloustuotteiden tuotantopaikaksi.

Polttoaineita valmistava suomalainen pörssiyhtiö Neste kertoi maanantaina aloittavansa toimet raakaöljyn jalostamisen lopettamiseksi kokonaan.

Nesteen laitoksista raakaöljyä jalostetaan vain Porvoossa. Nyt yhtiön käynnistämä strateginen selvitys voi johtaa raakaöljyn jalostamisen päättymiseen 2030-luvun puolivälissä.

Nestettä työkseen seuraavaa Inderesin analyytikkoa Petri Gostowskia uutinen ei yllättänyt.

”Varsin luonnollinen ja odotettu uutinen”, Gostowski sanoo.

”Totta kai puhutaan yli kymmenen vuoden päästä tapahtuvasta asiasta.”

Perinteisesti fossiilisten polttoaineiden jalostajana tunnettu Neste on viime vuosina investoinut uusiutuviin polttoaineisiin voimakkaasti. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto ohitti öljytuotteet vuonna 2016. Viime vuosina uusiutuvien tuotteiden liiketoiminta on ollut ylivoimaisesti Nesteen kannattavinta, vaikka öljy on takonut kovinta liikevaihtoa.

”Uusiutuvat tuotteet vastaavat suurimmasta osasta Nesteen arvoa”, Gostowski sanoo.

Venäjän aloittama sota Ukrainassa on nostanut fossiilisten polttoaineiden hintoja ja myllännyt energiamarkkinoita. Nesteen päätös lopettaa raakaöljyn jalostaminen on osa pidempää kehityskulkua.

”On ollut tiedossa, että pitkässä juoksussa fossiilisten polttoaineiden kysyntä hiipuu. Mielestäni tämä on luonnollinen reaktio siihen, miten markkinat kehittyvät”, Gostowski sanoo.

Neste lakkautti Naantalin jalostamonsa viime vuoden maaliskuussa. Naantalin tuotantolaitos oli yhtiön toinen fossiilisiin öljytuotteisiin keskittynyt jalostamo. Jalostamo lakkautettiin fossiilisten öljytuotteiden kysynnän vähenemisen takia.

Nesteen mukaan Porvoon jalostamon muuttaminen vaatisi ”merkittäviä” investointeja Suomeen seuraavien kymmenen vuoden aikana.

”Nesteen päätöksellä varmistetaan Porvoon jalostamon jatkuvuus”, Inderesin Gostowski sanoo.

Ensin Porvoon jalostamoyksiköitä siirrettäisiin uusiutuvien ja fossiilisten raaka-aineiden yhteisprosessointiin. Myöhemmin yksiköitä muutettaisiin tuottamaan pelkästään uusiutuvia polttoaineita ja muita kiertotaloustuotteita.

Aiemmin tänä vuonna Neste kertoi rakentavansa uuden jalostamon Hollannin Rotterdamiin. Kyseessä on Nesteen viime vuosien suurin yksittäinen investointi, arviolta 1,9 miljardia euroa. Kaikkiaan yhtiöllä on käynnissä noin 4,5 miljardin euron arvosta uusia jalostamoinvestointeja eri puolilla maailmaa.

Neste on esimerkiksi laajentamassa Singaporen jalostamoaan 1,5 miljardilla eurolla. Investoinnin on määrä kasvattaa yhtiön vuotuista tuotantokapasiteettia 1,3 miljoonalla tonnilla niin, että vuonna 2023 se olisi 4,5 miljoonaa tonnia.

Jalostamon kapasiteetti olisi Nesteen mukaan pitkällä aikavälillä 2– 4 miljoonaa tonnia vuodessa. Porvoon kohdalla voisi siis olla kyseessä useiden miljardien eurojen investoinnit.

”Absoluuttisina euroina puhutaan isoista investoinneista. Näitä pitää tehdä ajan yli eikä kaikkia yhdessä hujauksessa.”

Neste oli pitkään vain yhden kortin eli öljyn varassa. Nyt uusiutuvien tuotteiden kanssa Nesteellä on Gostowskin mielestä enemmän mahdollisuuksia liiketoiminnan hajauttamiseen kuin aiemmin.

”Neste tekee investointeja kasvaville markkinoille kun taas fossiilisten polttoaineiden markkina on taantumassa. Liiketoiminnan hajautusmielessä tässä on enemmän mahdollisuuksia, vaikka muutokset ovat myös väistämättömiä.”